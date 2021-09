Just Dance 2021 cuarta y última temporada, The Traveler

Hoy os traemos novedades para los jugadores de Just Dance 2021, ya que se aproxima su cuarta y última temporada, The Traveler. 😊 En esta nueva actualización de contenido gratuito, los jugadores podrán viajar por todos los universos de Just Dance al bailar canciones exclusivas disponibles por tiempo limitado y concursos online, además de canciones icónicas solo accesibles a través de Just Dance Unlimited. Una gran oportunidad también para bailar antes que nadie algunas de los nuevos temas que incluirá Just Dance 2022!

Ubisoft ha anunciado hoy una nueva actualización para Just Dance 2021, la última entrega de la serie de videojuegos musicales número uno de todos los tiempos*. Esta actualización ofrecerá nuevo contenido gratuito a los jugadores de Just Dance 2021, que incluirá canciones exclusivas disponibles por tiempo limitado y competiciones online, así como canciones icónicas solo accesibles a través de Just Dance Unlimited, el servicio de streaming de baile bajo demanda. Los jugadores podrán celebrar así la última temporada de Just Dance 2021, ¡y los jugadores de Just Dance Unlimited tendrán también la oportunidad de bailar antes que nadie algunas de las nuevas canciones de Just Dance 2022 en la Season 4 de Just Dance 2021.

¡Entra en Just Dance Matrix para descubrir lugares extraordinarios llenos de ritmo!

La cuarta temporada, The Traveler, destacará por la presencia de un misterioso guardián con capucha y una llave que permite viajar a todos los universos de Just Dance a través de portales mágicos. Queremos invitar a todos los jugadores a seguir al guardián, comenzando por un maravilloso viaje en el que recorrerán extraordinarios y melódicos lugares. Toda la galaxia de Just Dance, desde los lugares más vistosos a los más crípticos, aguarda impaciente a sus jugadores. The Traveler incluirá una Parte 1 y una Parte 2 en Just Dance 2021:

La Parte 2 tendrá lugar del 7 al 28 de octubre. Como esta temporada trasciende todas las barreras, los jugadores podrán descubrir una nueva canción de Just Dance 2022 antes que nadie en Just Dance Unlimited***. Esta canción estará disponible durante una semana*** así que… ¡preparaos para viajar a una nueva galaxia!

Además, esta segunda parte ofrecerá una nueva playlist, 2 nuevas y exclusivas canciones y 3 éxitos de versiones del juego anteriores a Just Dance 2021 si se dispone de una suscripción a Just Dance Unlimited o un periodo de prueba gratuito activado. Entre los nuevos lanzamientos, los jugadores seguro que disfrutarán con el regreso de 3 de sus canciones preferidas:

“Kiss You” de One Direction, disponible el 7 de octubre.

“On The Floor” de Jennifer Lopez Ft. Pitbull, disponible el 14 de octubre

“When I Grow Up” de The Pussycat Dolls, disponible el 21 de octubre

Los Torneos y las Happy Hours, junto con el lanzamiento de The Traveler, estarán disponibles en la World Dance Floor de Just Dance 2021, el modo online de Just Dance

