Próximamente en Xbox Game Pass: Hades, Skate, Curse of the Dead Gods y más

Comenzamos agosto con el anuncio de una nueva tanda de videojuegos que se unirán próximamente al catálogo de Xbox Game Pass para consola, PC y Xbox Cloud Gaming.

Curse of the Dead Gods – 5 de agosto: consola, PC y nube

– 5 de agosto: consola, PC y nube Dodgeball Academia ([email protected]) – 5 de agosto: consola, PC y nube

([email protected]) – 5 de agosto: consola, PC y nube Katamari Damacy Reroll – 5 de agosto: consola, PC y nube

– 5 de agosto: consola, PC y nube Lumines Remastered ([email protected]) – 5 de agosto: consola, PC y nube

([email protected]) – 5 de agosto: consola, PC y nube Skate (EA Play) – 5 de agosto: consola

(EA Play) – 5 de agosto: consola Skate 3 (EA Play) – 5 de agosto: nube

(EA Play) – 5 de agosto: nube Starmancer (Game Preview) ([email protected]) – 5 de agosto: PC

([email protected]) – 5 de agosto: PC Art of Rally ([email protected]) – 12 de agosto: consola, PC y nube

([email protected]) – 12 de agosto: consola, PC y nube Hades ([email protected]) – 13 de agosto: consola, PC y nube

([email protected]) – 13 de agosto: consola, PC y nube Microsoft Solitaire Collection: Premium Edition – 17 de agosto: PC

urse of the Dead Gods (Cloud, Console y PC) – 5 de agosto

Buscas riquezas incalculables, vida eterna, poderes divinos; te lleva a un templo maldito, un laberinto aparentemente infinito de pozos sin fondo, trampas mortales y monstruos. Tu codicia te llevará a la muerte, pero eso no es un escape. ¡Levántate para luchar de nuevo y desafiar a las deidades malignas que permanecen en este lugar!

Dodgeball Academia (Cloud, Consola y PC) ID @ Xbox – 5 de agosto

¡Prepárate para esquivar, agacharte, sumergirte y bucear en Dodgeball Academia disponible con Xbox Game Pass desde el primer día! Este vibrante juego de rol deportivo te coloca en un mundo que vive y respira dodgeball. Forja amistades y desarrolla rivales mientras entrenas para convertirte en el campeón definitivo, dominando dentro y fuera de las canchas.

Katamari Damacy Reroll (Cloud, Console y PC) – 5 de agosto ¡

El príncipe que no se detiene en nada está de regreso y listo para volver a rodar! Cuando el Rey de Todo el Cosmos destruye accidentalmente todas las estrellas del cielo, te ordena a ti, su diminuto hijo principesco, que devuelvas el brillo a los cielos. Únete al rey en su loca aventura para restaurar las estrellas, ¡ahora en Full HD!

Lumines Remastered (Cloud, Console y PC) ID @ Xbox – 5 de agosto

Un juego que combina maravillosamente los elementos de sonido, luz y acción de rompecabezas en una experiencia atractiva pero fácil de jugar. ¡Estás en el centro de la acción de alta energía y caída de bloques mientras disfrutas de increíbles ritmos house, trance y techno!

Skate (consola) EA Play – 5 de agosto ¡

Vuelve a donde empezó todo cuando Skate se une a la lista de reproducción de EA! ¡Déjate perseguir por los guardias de seguridad, impresiona o molesta a los ciudadanos, viaja con profesionales, descubre tiendas de patinaje y haz tus propios lugares en esta ciudad completamente reactiva!

Skate 3 (Cloud) EA Play – 5 de agosto

La galardonadafranquicia Skate regresa para abrir nuevos caminos con Skate 3 . Forma el equipo definitivo y cambia el rostro de la ciudad en esta experiencia de skate cooperativa definitiva con EA Play.

Starmancer (Game Preview) (PC) ID @ Xbox – 5 de agosto

Obedece el protocolo o vuélvete deshonesto mientras asumes el papel de una poderosa IA en Starmancer . Construye bulliciosos puertos espaciales, laboratorios secretos e incubadoras de huevos misteriosos. Defiéndete del hambre, el sabotaje y los zombis espaciales. No te preocupes, siempre puedes hacer crecer más humanos.

Art of Rally (Cloud, Console y PC) ID @ Xbox – 12 de agosto

Art of Rally es una experiencia estilizada inspirada en la era dorada del rally del creador de Absolute Drift . ¡Desde opciones para principiantes hasta modos de conducción que desafiarán a los conductores más expertos, corre por todo el mundo a través de entornos coloridos y estilizados, que ahora incluye a Kenia con 4 autos nuevos, 6 pistas nuevas y una nueva área de recorrido libre!

Hades (Cloud, Console y PC) ID @ Xbox – 13 de agosto

Desafía al dios de los muertos mientras luchas para salir del inframundo del mito griego en este juego de rastreo de mazmorras estilo pícaro ganador del Juego del año. Manejarás los poderes y las armas míticas del Olimpo, mientras te haces más fuerte y desentrañas más de la historia con cada intento de escape único.

Microsoft Solitaire Collection: Premium Edition (PC) – 17 de agosto ¡

Sé parte del videojuego más jugado de la historia! ¡Obtén una experiencia sin publicidad en la Edición Premium, que incluye un dorso de tarjeta exclusivo de Xbox Game Pass! Disfruta de los mejores juegos de cartas de solitario en una aplicación, además de desafíos diarios, eventos competitivos, logros de Xbox y un nuevo tema de Xbox. Descubra por qué millones en todo el mundo han amado este clásico atemporal durante más de 31 años.

Ahora puedes unirte a Xbox Game Pass Ultimate y disfrutar de tu primer mes por tan solo 1 €. Xbox Game Pass Ultimate incluye más de 100 juegos de alta calidad en consola, PC y Xbox Cloud Gaming, así como acceso a Xbox Live Gold, EA Play y recompensas y descuentos exclusivos.

Para más información, por favor, visita la publicación de Xbox Wire