Ubisoft Forward 2021. Los juegos que van a llegar en los próximos meses

Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros con el contenido de la tercera edición del Ubisoft Forward 😊

Os dejamos las principales presentaciones de sus principales juegos. Si te lo perdistes os dejamos toda la presentación en Youtube

Primer tráiler de Avatar: Frontiers of Pandora:

Avatar: Frontiers of Pandora es una aventura de acción en primera persona desarrollada por Massive Entertainment, un estudio de Ubisoft, en colaboración con Lightstorm Entertainment y Disney.

Avatar: Frontiers of Pandora, creado con la última versión del motor Snowdrop y desarrollado en exclusiva para la nueva generación de consolas y PC, da vida al fascinante mundo de Pandora con toda su belleza y peligros en una experiencia inmersiva de mundo abierto.

En esta nueva historia independiente, juega como un na’vi y embárcate en una aventura por toda la Frontera Occidental, una parte nunca antes vista de Pandora. Explora un mundo vivo y reactivo habitado por criaturas únicas y nuevos personajes, y protégelo de las formidables fuerzas de la RDA.

El Ubisoft Forward ha sido el escenario del anuncio de Mario + Rabbids Sparks of Hope. Mario, Rabbid Peach y sus amigos regresan con una aventura cósmica para Nintendo Switch en 2022!

Mario + Rabbids Sparks of Hope nace de la fantasía de Mario + Rabbids Kingdom Battle, que contó con el reconocimiento de los fans y de la crítica y al que han jugado ya más de 7,5 millones de jugadores en todo el mundo. En esta nueva aventura, recorrerán y explorarán una amplia variedad de planetas llenos de extraños habitantes y desternillantes secretos. Con un innovador sistema de combate que mezcla tácticas de juego por turnos y acción en tiempo real, podrán engañar a sus enemigos. Tomarán el control de sus Héroes para lanzarse contra ellos, saltarán sobre sus aliados, usarán las coberturas para ocultarse… y aprovecharán al máximo cada turno en combates tácticos y dinámicos.

Just Dance 2022

El anuncio del nuevo Just Dance 2022 y su colaboración con Todrick Hall, deja todo listo para que los jugadores brillen con luz propia en la pista de baile! El popular tema de Hall, “Nails, Hair, Hips, Heels” ha sido Justdancificado y contará con los jugadores para crear el vídeo musical que acompañará al lanzamiento de esta versión en el juego.

Just Dance cuenta ya con 138 millones de jugadores y su nueva entrega incluirá 40 nuevas canciones y universos, además de 700 canciones más a través de Just Dance Unlimited, el servicio de streaming por suscripción.

Rocksmith+

¡Han anunciado también Rocksmith+! El ya conocido y premiado método de Rocksmith ha servido de base para crear este nuevo servicio de suscripción que enseña a los jugadores a tocar la guitarra y el bajo con sus canciones favoritas. Con un gran número de herramientas nuevas y mejoradas con las que practicar y un modo de dificultad adaptativa, Rocksmith+ se ajusta de manera dinámica al nivel del guitarrista mientras toca.

Rocksmith+ llegará en el verano de 2021 para PC a través de la Ubisoft Store, y en otoño de este mismo año estará disponible en Xbox Series X | S, PlayStation 5, Xbox One y PlayStation 4. Rocksmith+ aterrizará más adelante también en dispositivos móviles iOS y Android.

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction se lanza el 16 de septiembre en Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Amazon Luna, Stadia, y para Windows PC en exclusiva en Epic Game Store y Ubisoft Store, el servicio de suscripción de Ubisoft.

Desarrollado por Ubisoft Montreal, la próxima entrega de la franquicia Rainbow Six es una experiencia táctica cooperativa completamente nueva y ofrecerá juego, guardado y progreso cruzados.

En Rainbow Six Extraction los jugadores formarán un operativo de entre uno y tres agentes para enfrentarse a unas misteriosas criaturas alienígenas.

Far Cry 6

Una nueva cinemática de Far Cry 6, que se lanzará en todo el mundo el 7 de octubre, nos ha sumergido en la mente de Antón Castillo, el dictador de Yara interpretado por el actor Giancarlo Esposito (The Mandalorian, Breaking Bad). Además, por primera vez en la historia de Far Cry, se producirá un cambio de perspectiva para aquellos que posean el Season Pass, ya que podrán jugar como algunos de los villanos más famosos de la serie de videojuegos: Vaas Montenegro, Pagan Min y Joseph Seed.

Riders Republic

Riders Republic se lanzará el 2 de septiembre de 2021. Esta gigantesca zona de juego multigador de deportes en la naturaleza estará disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Xbox One, Stadia y para Windows PC en Epic Games Store y Ubisoft Store, además de en Ubisoft+.

Aquellos que quieran experimentar ya el mundo abierto de Riders Republic, donde podrán competir y realizar acrobacias imposibles en una gran variedad de deportes, pueden ir registrándose para participar en las próximas betas (link en la nota de prensa adjunta).

Assassin’s Creed Valhalla

Assassin’s Creed Valhalla anuncia un segundo año de contenido! Mientras tanto, los jugadores podrán disfrutar de la expansión El asedio de París, que se lanzará este verano, y de Discovery Tour: Viking Age en otoño.

Rainbow Six Siege

Rainbow Six Siege anuncia sus planes para el juego cruzado y para Stadia, además de la fecha de lanzamiento de la nueva temporada, North Star.

La comunidad de 70 millones de jugadores de Rainbow Six Siege crecerá con la llegada del juego a Stadia el próximo 30 de junio. A partir de esta fecha, las plataformas PC, Stadia y Amazon Luna podrán disfrutar del matchmaking y el progreso unificados en una sola cuenta. El juego cruzado entre usuarios de consolas y el progreso cruzado para todas las plataformas estarán disponibles a comienzos de 2022. Además, North Star, la segunda temporada del Year 6 de Rainbow Six Siege, se lanzará el 14 de junio, y con ella se presentará a la nueva agente, Thunderbird, y el rediseño del mapa Favela, entre otras muchas novedades.