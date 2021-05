La escena inicial de NEO: The World Ends with You – Tráiler

SQUARE ENIX® ha publicado el vídeo de la escena ideal del esperado juego de rol y acción NEO: The World Ends with You se lanzará el 27 de julio de 2021 para PlayStation®4 y Nintendo Switch™, y en formato PC en la Epic Games Store este verano .

La esperada continuación del RPG The World Ends with You está protagonizada por Rindo, que debe explorar el corazón de Tokio para desentrañar los secretos del siniestro Juego de los Segadores, una batalla a vida o muerte por la supervivencia en la que se ha visto obligado a participar. Hoy se ha publicado un nuevo tráiler que nos muestra, entre otras cosas, el nuevo plantel de personajes, un vistoso sistema de equipo y los combates de acción superestilizados del juego.

NEO: The World Ends with You combina el vistoso estilo de animación de las calles de Shibuya con mecánicas de juego trepidantes, una banda sonora pegadiza compuesta por Takeharu Ishimoto (THRILL Inc.) y una historia intrigante para crear una experiencia inolvidable. Los jugadores podrán explorar y disfrutar con todos los sentidos la cultura de esta frenética ciudad, derrotar a monstruos con ayuda de sus aliados en combates impactantes y completar misiones mientras descubren más sobre el Juego de los Segadores y luchan para cambiar el destino que les han impuesto.

NEO: The World Ends with You se lanzará el 27 de julio de 2021 para PlayStation®4 y Nintendo Switch™, y también ha confirmado que habrá una versión del juego para PC disponible en la Epic Games Store este verano.

Ya se pueden reservar las versiones físicas y digitales de NEO: The World Ends with You para determinadas plataformas. Más información sobre dónde comprar el juego: https://www.theworldendswithyou.com