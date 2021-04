Dioses Perdidos, el último DLC de Immortals Fenyx Rising ya está disponible en todo el mundo

En este nuevo contenido, que trae consigo un estilo de juego vertical y un sistema de combate basado en contundentes peleas, los jugadores explorarán la Isla de Pirita encarnando a Ash, una entusiasta mortal cuya misión consiste en convencer a Poseidón, Hades y otros dioses para que regresen al Panteón. No os perdáis este tráiler!

EXPERIMENTA EL NUEVO ESTILO DE JUEGO VERTICAL EN IMMORTALS FENYX RISING™ – DIOSES PERDIDOS, YA DISPONIBLE

Pon a prueba tu ingenio, agilidad y capacidad de combate en la demo gratuita

SAN FRANCISCO — 22 DE ABRIL DE 2021 — Ubisoft ha anunciado hoy que Immortals Fenyx Rising™: Dioses Perdidos, el último DLC, ya está disponible en todo el mundo. Además, aquellos jugadores que no hayan podido probar todavía Immortals Fenyx Rising podrán dar buena cuenta de lo divertido que es escalar, deslizarse y disputar combates aéreos gracias a la demo gratuita, que está disponible en Nintendo Switch™, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4, Stadia y Windows PC.

Immortals Fenyx Rising –Dioses Perdidos, con un estilo de juego vertical y un sistema de combate basado en contundentes peleas, regresa a la historia de Fenyx y su nueva vida como deidad. Cuando el desastre golpea al mundo de los mortales, Fenyx elige a una nueva heroína para restablecer el equilibrio en la Tierra y reunir a los dioses perdidos. Los jugadores explorarán la Isla de Pirita encarnando a Ash, una entusiasta mortal cuya misión consiste en convencer a Poseidón, Hades y otros dioses para que regresen al Panteón.

En esta aventura poslanzamiento final, los jugadores descubrirán nuevos dioses y monstruos, nuevas regiones llenas de secretos y desafíos, y se enfrentarán a nuevos enemigos. Como parte del nuevo sistema de progresos será posible acceder a poderosas mejoras, bonificaciones especializadas, y también a estilos de lucha únicos, además de a dos nuevas habilidades:

Terremoto catastrófico: Un potente pisotón que derribará a los enemigos que rodeen a Ash.

Un potente pisotón que derribará a los enemigos que rodeen a Ash. Furia de la naturaleza: Un rayo de energía que dañará todo lo que se cruce en su camino, aumentando el daño conforme pase el tiempo.

Para jugar Immortals Fenyx Rising: Dioses Perdidos, los jugadores pueden adquirir el Season Pass, que incluye acceso inmediato a todos los contenidos DLC poslanzamiento, en los que los jugadores encontrarán no solo nuevos personajes y desafíos, sino que descubrirán además nuevos reinos y formas de jugar. Immortals Fenyx Rising – Dioses Perdidos se puede comprar también de forma individual.

En la demo gratuita de Immortals Fenyx Rising veremos a Fenyx afrontar una misión en la que deberá descubrir el misterioso Secreto de los Cíclopes. La demo, ambientada en un archipiélago creado exclusivamente para ésta, inspirado en la región de Afrodita que aparece en el juego, presenta una mezcla de combate, exploración y puzles diseñados para que los jugadores se preparen de cara a todo lo que encontrarán en el juego.

Immortals Fenyx Rising, desarrollado por el equipo de Ubisoft Quebec*, los desarrolladores de Assassin’s Creed® Odyssey, es una nueva y emocionante propiedad intelectual que eleva esta gran aventura mitológica a nuevas alturas. Los jugadores encarnarán a Fenyx, una nueva semideidad alada, cuya misión será salvar a los dioses griegos y su hogar de una oscura maldición. Sólo dominando los legendarios poderes de los dioses, superando pruebas heroicas y enfrentándose a poderosas criaturas mitológicas, será capaz Fenyx de derrotar a Tifón, el titán más terrorífico de la mitología griega.

Immortals Fenyx Rising está disponible en Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4, Stadia, Windows PC Y Luna.

Immortals Fenyx Rising está también disponible en Ubisoft+, el servicio de suscripción de Ubisoft. Por 14,99 € al mes, Ubisoft+ incluye ediciones premium, nuevos lanzamientos, títulos clásicos y paquetes de contenido adicional.**

Para saber más de Immortals Fenyx Rising, visita immortalsfenyxrising.com.

