Ya disponible la demo gratuita de Outriders – Tráiler lanzamiento

El nuevo tráiler de la demo nos muestra los primeros pasos en Enoch.

SQUARE ENIX® tiene el placer de anunciar que ya está disponible la demo jugable gratuita de OUTRIDERS™, el intenso juego de rol y disparos obra de People Can Fly (los desarrolladores de Gears of War: Judgment y BULLETSTORM) junto a Square Enix External Studios (responsables de JUST CAUSE® y SLEEPING DOGS®).

El tráiler de la demo de OUTRIDERS puede verse aquí:

Los jugadores pueden disfrutar del capítulo inicial de la campaña de OUTRIDERS al completo, con una duración aproximada de tres horas. En la demo es posible crear varios personajes y probar las cuatro clases del juego: Destructor, Piromante, Tecnomante e Ilusionista.

Además, los jugadores pueden trasladar su progreso en la campaña al juego completo si compran OUTRIDERS para la misma plataforma.

La demo incluye el multijugador cooperativo, que se desbloquea una vez que los jugadores completan el prólogo, y también una versión beta del sistema de juego cruzado que estará disponible cuando se lance el juego.

«Defendemos una campaña de marketing honesta y transparente, y la mejor forma de cumplir con nuestra promesa es permitiendo a los jugadores probar OUTRIDERS antes del lanzamiento con una demo gratuita en la plataforma que quieran. Es una demo de gran tamaño, pueden pasar varias horas en Enoch explorando las distintas clases, poderes y configuraciones de personajes. Pueden incluso trasladar sus progresos al juego completo», afirma Jon Brooke, codirector del estudio en Square Enix External Studios, que añade: «lo que los jugadores verán en la demo es solo la punta del iceberg, es solo el comienzo de la épica aventura que arrancará el 1 de abril».

La demo de OUTRIDERS ya está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 y Xbox One, además de Steam y GeForce NOW para PC.

OUTRIDERS es un brutal e intenso juego de rol y disparos que cuenta con una mezcla única de armas y poderes que te convertirán en un dios sobrehumano sobre el campo de batalla. El título te reta para que des forma a tu estilo de juego y combines a la perfección los diferentes poderes, clases de personajes y equipamiento. Juega en solitario o forma equipo con uno o dos jugadores más para crear un grupo letal en partidas cooperativas mientras os aventuráis por un entorno peligroso y hostil.

OUTRIDERS saldrá a la venta en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC y Google Stadia el 1 de abril de 2021.