Franquicias conocidas, secuelas esperadas, estéticas atrevidas y muchos mundos que explorar. Playstation ha desplegado buena parte de su poderío visual en su nuevo State of Play que, tal y como avisó Sony, no ha incluido novedades sobre hardware. Pero sí una excelente retahíla de nuevos vistazos a juegos que ya conocíamos y alguno nuevo más.

PlayStation ha mostrado en su último State of Play juegos como Returnal, Oddworld: Soulstorm, Five Nights at Freddy’s: Security Breach o Kena: Bridge of Spirits, que llegarán a sus plataformas de juego próximamente.

En nuevo episodio de State of Play ha compartido el primer tráiler de Five Nights at Freddy’s: Security Breach, del estudio Steel Wool Studios. Este nuevo título de la franquicia iniciada en 2014 mantiene la atmósfera de terror que lo caracteriza, y llegará en algún momento de 2021

Si eres de los afortunados que ya tienes una PS5. Estos son algunos de los juegos que van a marcar los próximos meses.Novedades presentadas del State of Play de Playstation. Final Fantasy VII Remake y muchos más.

Las novedades presentadas del State of Play de Playstation

Crash Bandicoot 4 – It’s about time

Uno de los más esperados. Un juego de plataformas clásico que empleará toda la potencia de la nueva generación (y la presente) para modernizar su propuesta sin perder el sabor clásico. Presume de 4K nativos a 60 fps, un empleo novedoso de los gatillos adaptativos del mando de Playstation 5

Final Fantasy VII Remake

Final Fantasy VII Remake tendrá una versión extendida para PlayStation 5 que llegará a la consola de nueva generación en el 10 de junio, con un nuevo episodio protagonizado por Yuffie, como ha desvelado Sony en el último State of Play.

El ‘remake’ de Final Fantasy VII llegó a PlayStation 4 en abril del año pasado, cinco años después de que se anunciara, y este jueves, durante el último State of Play, PlayStation ha confirmado que llegará a PlayStation 5.

La consola de nueva generación recibirá el 10 de junio Final Fantasy VII Remake Intergrade, una versión mejorada y extendida del que llegó el año pasado, diseñada para adaptar priorizar los gráficos de alta calidad en 4K y con un ‘Modo Acción’ enfocado a tener una acción fluida a 60 fotogramas por segundo.

Las novedades para PlayStation 5 incluyen un modo foto, con el que los jugadores podrán sacar fotos de escenas del juego, y un nuevo episodio protagonizado por Yuffie. Los jugadores que tengan este título para PlayStation 4 podrán actualizarlo para la nueva consola de forma gratuita, pero tendrán que adquirir el episodio de Yuffie por separado.

Además, Square Enix ha anunciado en nuevos títulos de franquicia Final Fantasy para jugar desde el móvil: Final Fantasy VII Ever Crisis y Final Fantasy VII The First Soldier, que llegarán a Android e iOS en 2022 y finales de este año, respectivamente.

Returnal

un juego que llama la atención. Los bucles en el tiempo son la nueva cámara lenta, y este espectacular juego de Housemar que acerca de una piloto especial perdida en un planeta inhóspito es la perfecta prueba. Acción frenética pero rebobinable en un juego que promete ser una de las sensaciones de la temporada. Sale el 30 de abril.

Knockout City

Uno de los juego smultijugaador más esperados del año. Este multiplataforma llegará el 21 de mayo y su vídeo de presentación se ha revelado tan frenético e intenso como es de esperar en un multijugador inspirado en el balón prisionero. Habrá que recorrer grandes espacios y controlar los disparos con efecto del balón. Se promete para descarga en breve una beta en cross play.

Sifu

Un título de juego de artes marciales desarrollado por Sloclap, que llegará este año a PS4 y PS5. En él, el jugador se pondrá en la piel de un joven estudiante de kung-fu, que lleva años preparándose para vengar la muerte de su familia a manos de un grupo de misteriosos asesinos.

Solar Ash

Los juegos indies pueden tener mucha calidad. Un indie de Heart Machine (creadores del tremendo ‘Hyper Light Drifter’), que plantea un juego de plataformas colorista y evocador, donde según las propias palabras de la presentación, se valorarán la velocidad, la fluidez, y los reflejos. Un título de exploración y habilidad de aliento clásico, pero que en algunos aspectos como el diseño de los escenarios y algunos enemigos tiene sabor moderno.

Five Nights at Freddy: Security Breach

Te gusta el terrorLa franquicia de terror indie ha dado un giro hacia la primera persona y mecánicas menos asfixiantes con una historia ambientada en lo que parece ser un centro comercial que en sus horas de oscuridad se ve controlado por los aterradores muñecos que conocemos del resto de la saga. ¿Un salto hacia la fama o certificado de defunción para la serie?

Oddworld Soulstorm

Otra saga clasiquísima de Playstation (sus primeras entregas datan de la primera PSOne) que vuelve con esta gráficamente exquisita secuela el próximo 6 abril. Tenemos los entrañables decorados preciosistas habituales en la franquicia, el humor y algunos poderes que nunca pasan de moda, como la posesión. Estará disponible para descarga desde el día de lanzamiento en Playstation Plus.

Kena Bridge of Spirits

El 24 de agosto es la fecha anunciada para esta impresionante aventura de acción y exploración cuyo acabado visual roza el detallismo de una película de animación. Junto a la protagonista habrá que explorar un bosque y averiguar cuál es la siniestra amenaza que perturba su paz. Para ayudarnos estaremos acompañados de unas divertidas criaturas negras que nos facilitarán, entre otras cosas, abrirnos paso por complicados puzles.

Deathloop

Esperadísimo este nuevo juego de Arkane, desarrolladores de ‘Prey’ y ‘Dishonored’. Con la historia de dos asesinos rivales atrapados en una isla y en un bucle temporal. Se verán obligados a repetir una y otra vez el mismo traecto hasta conseguir eliminar a una serie de objetivos.