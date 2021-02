CD Projekt Red, desarrolladora de videojuegos como CyberPunk 2077, sufre un ataque de ransomware

En las últimas horas CD Projekt Red, la compañía polaca de desarrollo y distribución de videojuegos como CyberPunk 2077 o The Witcher 3, ha anunciado que ha sufrido un ciberataque de ransomware. Los ciberdelincuentes detrás de esta amenaza han conseguido cifrar algunos de sus dispositivos y robar datos y código fuente de algunos de sus proyectos.

El estudio de desarrollo polaco CD Projeckt Red ha informado de que ha sido víctima de un ataque de tipo ‘ransomware‘ que ha comprometido algunos de los sistemas internos, y por el que los responsables amenazan con filtrar el código fuente e información sensible de la empresa.

CD Projeckt Red ha denunciado a través de Twitter un acceso no autorizado a sus sistemas y la infección con un ‘ransomware’ de algunos de los equipos. El estudio ha compartido la nota de secuestro, en la que los atacantes aseguran tener copias completas del código fuente de Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Gwent y la versión de The Witcher 3 que no llegó a lanzarse, obtenidas del servidor Perforce.

También aseguran tener en su poder documentos financieros, administrativos, legales, de Recursos Humanos e inversores.

Desde CD Projeckt Red están investigando lo sucedido, y han asegurado que no van a ceder ante las demandas de los ciberatacantes

Ante esta situación, Eusebio Nieva, director técnico de Check Point para España y Portugal, ofrece las siguientes declaraciones:

“Cabe destacar que el ransomware (software malicioso diseñado para restringir al usuario el acceso a sus archivos o incluso al propio sistema operativo, secuestrándolo a cambio de una suma de dinero a modo de rescate) es uno de los virus informáticos más empleados en la actualidad.

De hecho, en enero un 7% de las empresas en Europa tuvieron que hacer frente a esta amenaza. Por otra parte, los datos de nuestros informes desvelan que su uso contra empresas españolas creció un 160% en el tercer trimestre del año pasado. Estas cifras ponen de manifiesto lo peligroso que puede llegar a ser un ciberataque de este tipo, por lo que desde Check Point ofrecemos las claves para estar protegidos: