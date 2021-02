La mejor aventura de Mario para disfrutar en compañía aterriza en Nintendo Switch: Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

El 12 de febrero se estrena en Nintendo Switch Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, la primera aventura 3D de Mario en la que no solo se puede disfrutar en modo local, sino que hasta cuatro amigos podrán jugar juntos en línea.

Este viernes, los fans del fontanero más célebre de la historia de los videojuegos tendrán un plan perfecto para vivir un San Valentín diferente o disfrutar con sus amigos estén donde estén, porque llega a Nintendo Switch Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, una aventura 3D de Mario en la que, por primera vez, no solo se puede disfrutar en modo multijugador local sino también en línea. Elige tu personaje en función de sus habilidades y preparaos para recorrer el reino de las hadas y enfrentaros a la ira de Bowser.

35 años de vida de Super Mario dan para mucho, y Super Mario 3D World es una aventura que aglutina toda la magia de la licencia en un solo juego y que contiene muchas referencias y guiños a los grandes títulos de la historia del fontanero. Pero además, el nuevo modo Bowser’s Fury presenta una segunda aventura, inédita, en la que nos desenvolveremos en un fascinante mundo abierto en la que Mario tendrá que asumir una nueva y gigantesca forma felina para enfrentarse a un Bowser de proporciones colosales que está fuera de control.

El tráiler Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – ¡La fuerza de Bowser Furioso! (Nintendo Switch) contiene toda la información sobre la nueva amenaza que se cierne sobre Mario.

Pero antes de sumergirnos de lleno en los detalles del desafío, vayamos con los modos de juego. ¿Decidiremos jugar solos y probarnos a nosotros mismos, o buscaremos los mejores aliados para aunar fuerzas y, de paso, maximizar la diversión? Puede ser un plan perfecto para disfrutar en pareja (y celebrar San Valentín haciendo lo que más nos gusta) o en familia, porque hasta 4 jugadores pueden jugar a Super Mario 3D World + Bowser’s Fury en una misma consola o con el modo de juego local, como siempre. Pero la gran novedad es que, por primera vez, también se podrá jugar en línea, lo que permitirá que varios amigos puedan ponerse de acuerdo en conectarse y disfrutar juntos de la aventura, estén donde estén.

¿Y cómo funciona? Lo primero de todo es escoger los personajes y prestar mucha atención a sus distintas habilidades: Mario es el personaje más equilibrado, mientras que Luigi puede saltar más alto, la princesa Peach puede flotar en el aire y Toad es el más rápido sobre el suelo. Una vez estén escogidos, podrán explorar hasta el último recoveco del reino de las hadas y jugar en equipo para alcanzar el banderín… o bien competir para ver quién obtiene más puntos y se hace con una brillante corona. Estas opciones hacen que sea un juego ideal tanto para los más competitivos como para aquellas familias o amigos en las que haya alguien que quiera iniciarse en los videojuegos de una manera divertida y sin frustrarse. Por ejemplo, podrán escoger personajes con mecánicas que le resulten más sencillas hasta familiarizarse con el juego y recibir la ayuda de los más experimentados para superar juntos un nivel.

Todo esto lo convierte en un perfecto primer juego de Mario para muchos, pero los que hayan acompañado al fontanero a lo largo de sus 35 años de historia lo van a disfrutar igual, y es que en Super Mario 3D World los fans encontrarán tal cantidad de referencias y guiños a lo largo de los niveles que prácticamente será como jugar a todos los juegos de Mario en uno.

Los creadores de Super Mario 3D World tenían como objetivo que los jugadores volvieran a disfrutar del rey de las plataformas de la misma manera que lo hicieron en Super Mario Bros. (NES, 1985). O que se emocionen al escoger tu personaje favorito para jugar, como hicieron por primera vez en Super Mario Bros. 2 (NES, 1988), y de la afición por los disfraces de Mario, que se vio por primera vez en Super Mario Bros. 3 (NES, 1988). Y, por si los echaban en falta, también se encontrarán con la multitud de enemigos con los que se toparon en Super Mario World (SNES, 1990).

Algunos de los niveles de Super Mario 3D World recordarán a los circuitos de Super Mario Kart (SNES, 1990). Hablando de velocidad, te toparás con niveles que deberán superar en el menos tiempo posible, en concreto, 100 segundos, como ocurrió en New Super Luigi U. (Wii U, 2013) Los nostálgicos no podrán evitar acordarse de Super Mario 64 (Nintendo 64, 1996), al fin y al cabo, ése fue el primer Mario en tres dimensiones. Con SUPER MARIO 3D WORLD volverán a jugar al Mario gigante que apareció por primera vez en New Super Mario Bros. (Nintendo DS, 2006), y se reencontrarán con Estela, la amiga de las estrellas que conocieron en Super Mario Galaxy (Wii, 2007).

La experiencia multijugador que pudieron probar en New Super Mario Bros. Wii (Wii, 2009), también estará presente en Super Mario 3D World. El diseño de niveles recordará mucho al de SUPER MARIO 3D LAND (Nintendo 3DS, 2011) y revivirán la fiebre del oro de New Super Mario Bros. 2 (Nintendo 3DS, 2012). Y todo en HD, para que veamos al Mario con mejor cara, como lo hemos hecho desde New Super Mario Bros. U (Wii U, 2012).

Y aparte de las referencias, ¿qué hay de nuevo en Super Mario 3D World? En este título, a Mario no le queda otra que trepar y para ello cuenta con un arma infalible, el nuevo disfraz de Mario felino. Además, el catálogo de objetos (y destrezas especiales) sigue creciendo. Junto a los clásicos Mario Tanuki y Mario Boomerang (que por cierto, es un homenaje al Mario Martillo de Super Mario Bros. 3), hay nuevas habilidades: una “supercampana” convertirá a Mario en un gato que araña y trepa, una caja cañón en la cabeza te permitirá lanzar proyectiles, y si recoges duplicerezas te saldrá un clon que resulta de lo más práctico en los ataques dobles.

Además, el modo Bowser’s Fury trae consigo una aventura inédita que va a hacer sudar un poquitín al fontanero. Un Bowser enorme desata su ira y pondrá a Mario contra las cuerdas hasta que logre asumir una nueva y gigantesca forma felina para hacerle frente.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, la primera aventura de Mario en 3D que se puede jugar en línea llega a Nintendo Switch el próximo 12 de febrero.