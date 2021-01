Tráiler de lanzamiento de Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy – El viernes a la venta en Switch, PC, PS4 y PS5

¡LA VERDADERA MAGIA TE AGUARDA! ATELIER RYZA 2: LOST LEGENDS & THE SECRET FAIRY SE ESTRENA ESTE VIERNES EN TODA EUROPA

¿Qué oscuros secretos descubrirá Ryza en la vigésima segunda entrega de la querida franquicia Atelier?

KOEI TECMO Europe y el desarrollador GUST Studios se complacen en estrenar su próximo JRPG, Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, este próximo viernes 29 de enero de 2021 en toda Europa para Nintendo Switch™, Windows PC a través de Steam®, PlayStation®4 y en formato digital para PlayStation®5*.

Puedes ver el tráiler de lanzamiento en el siguiente enlace:

Este emocionante y emotivo JRPG se remota tres años después de Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout, en el que Ryza se embarca en una nueva aventura para descubrir los secretos ocultos tras unas antiguas ruinas y la verdad sobre algunas leyendas perdidas. Acompañando a Ryza en su Aventura hay una serie de nuevos y viejos amigos de la saga, junto con la adorable y enigmática nueva compañera peluda de Ryza, conocida como Fi.

Para aumentar la diversión y la aventura, Ryza cuenta ahora con nuevas habilidades dinámicas que la ayudan a navegar por el mortífero terreno, entre las que se incluye ¡la capacidad de bucear, utilizar plantas para escalar muros e incluso columpiarse en una cuerda mágica! Estas y otras habilidades permitirán a Ryza explorar diversas áreas y ruinas de forma más completa y activa. Además, el sistema de combates tácticos en tiempo real ha sido potenciada para incluir hasta 4 miembros (3 miembros principales del grupo más un miembro secundario), ¡con personajes capaces de enlazar múltiples habilidades y objetos seguidos para derrotar incluso a los enemigos más mortíferos ¡gracias a las nuevas técnicas de Cadena de Habilidades y de Estampida de objetos!

También es nuevo en Ryza 2 el sistema de síntesis evolucionado, que ayudará a la heroína a reunir y combinar objetos únicos y personalizables para utilizarlos a lo largo de su aventura, lo que simplifica la experiencia de síntesis para los nuevos usuarios, al tiempo que permite que los alquimistas experimentados saquen partido de los nuevos sistemas de síntesis, como Esencia y Enlace de Evolución. Otra característica nueva de Ryza es su habilidad para investigar ruinas. Utiliza las conversaciones con personajes para investigar las ubicaciones de las ruinas, luego explora la zona y entra en la oscuridad para ayudar a Ryza a desvelar el verdadero misterio oculto en su interior.

Los jugadores que adquieran una copia física de Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy durante las dos primeras semanas desde su lanzamiento recibirán un código de bonificación por la compra anticipada para conseguir el conjunto de trajes de moda de verano. Además, los usuarios que cuenten con datos de juego guardados de Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout podrán desbloquear el conjunto de trajes clásicos, entre los que se incluyen trajes para Ryza y sus amigos de la entrega anterior.

