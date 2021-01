El icónico Sonic llega con la primera actualización gratuita de Puyo Puyo Tetris 2.Descarga la primera de una serie de actualizaciones gratuitas poslanzamiento que ya está disponible hoy

SEGA se complace en anunciar que Puyo Puyo™ Tetris® 2, secuela del cruce de dos icónicas series de puzles, recibe hoy ¡la primera de sus actualizaciones de contenido poslanzamiento gratuitas en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y Nintendo Switch!

Para dar más luz al colorido juego de puzles, los jugadores pueden esperar un montón de nuevos personajes, un nuevo y fresco modo de juego, cuatro nuevas pistas de música de fondo y 20 nuevos avatares, ¡todo ello detallado a continuación! Todo este nuevo contenido estará disponible para los jugadores al descargar e instalar la nueva actualización.

Puedes ver el nuevo tráiler :

• Cuatro nuevos personajes jugables se unen a tu aventura: el legendario velocista Sonic the Hedgehog, Lidelle, Ms. Accord y The Ocean Prince, cada uno con sus propias habilidades que puedes utilizar en el modo de Batalla de Dotes.

• Nuevo modo de juego online Boss Raid que te permite trabajar con tus amigos para acabar con un enemigo común en la diversión cooperativa.

• Cuatro nuevos temas musicales de fondo entre los que se incluye el tema Sonic the Hedgehog para la inmersión definitiva mientras juegas.

• 20 nuevos Avatares con aún más de tus personajes favoritos de Puyo Puyo que puedes utilizar para personalizar tu perfil de jugador.

Los jugadores necesitará disponer de la misma versión de Puyo Puyo Tetris 2 para jugar juntos online, por lo que recomendamos a todo el mundo actualizar el juego con el último parche para asegurar la compatibilidad.

Sonic the Hedgehog a la carrera en Puyo Puyo Tetris 2 en un listado de personajes ampliado

El ya de por sí robusto elenco de personajes crece aún más a partir de hoy con cuatro nuevos personajes jugables que se unen al juego. El primero es un invitado especial de la saga insignia de SEGA, que no necesita presentación ¡Sonic, el erizo! El veloz erizo azul vive la vida con sus propias reglas. Odia la deshonestidad y la injusticia, y no teme luchar por lo que es correcto.

Ms. Accord es profesora de la Escuela de Magia Primp. Aunque amable y gentil, es conocida por preparar planes de lecciones bastante peculiares. Mientras que ella solo tuvo un papel menor en el Puyo Puyo Tetris original, esta actualización será la primera vez que la Srta. Accord aparezca como personaje jugable en un lanzamiento desde Puyo Pop Fever.

La siguiente es Lidelle, una estudiante de la Escuela de Magia Primp. Conocida por ser amable y tener una voz suave, también es muy tímida y escoden sus cuernos envolviéndolos con su pelo. Aunque no tiene parentesco considera a Dark Prince y Draco como sus hermanos mayores.

Por último, The Ocean Prince es, qué si no, el príncipe del mar, un miembro de la realeza que puede ser bastante egoísta sin darse cuenta. A veces toma una forma humana cuando usa un hechizo particular. Como en el caso de la Srta. Accord y Lidelle, será su primera aparición jugable desde Puyo Pop Fever después de hacer un cameo en Puyo Puyo Tetris.

Forma equipo para el modo Boss Raid

El nuevo modo de juego online Boss Raid te permite llamar a tres de tus amigos para que te ayuden en tu aventura por derribar a un feroz jefe controlado por la CPU. Además, para aquellos que jueguen en Nintendo Switch, también pueden ponerse cómodos en el sofá para disfrutar del modo cooperativo con el modo multijugador inalámbrico en red local de Switch.

Siguiendo las reglas del modo Batalla de Dotes, los jugadores crearán su equipo a partir del elenco de personajes ahora ampliado y escoger un grupo con habilidades complementarias será clave para una estrategia ganadora. A medida que juegues, harás estallar Puyos y despejarás Tetriminos, enviando a tus oponentes Puyos Basura y haciendo que el jefe pierda toda su barra de salud. Sí el medidor de HP llega a cero ¡tú ganas!

Juega según tu propio nivel de habilidad ajustando el nivel de dificultad : a medida que aumentes la dificultad irás añadiendo el número de jefes con los que tendrás que luchar en una fila; a mayor dificultad diferentes requisitos de nivel, por lo que asegúrate de que tu equipo tiene la fuerza para sobrevivir a este desafiante órdago de juego.

: a medida que aumentes la dificultad irás añadiendo el número de jefes con los que tendrás que luchar en una fila; a mayor dificultad diferentes requisitos de nivel, por lo que asegúrate de que tu equipo tiene la fuerza para sobrevivir a este desafiante órdago de juego. El denominado Chance Time sucede cuando los jugadores se enfrentan a condiciones aleatorias durante sus ataques (ej. infligir un determinado daño de una vez, sobrevivir durante determinados segundos) que, al cumplirse, causan un daño importante al jefe final.

sucede cuando los jugadores se enfrentan a condiciones aleatorias durante sus ataques (ej. infligir un determinado daño de una vez, sobrevivir durante determinados segundos) que, al cumplirse, causan un daño importante al jefe final. Los Jefes Finales cuentan con habilidades únicas para mantener alerta a los jugadores, como la Paralización, que impide que el usuario pueda rotar sus pieza durante un corto espacio de tiempo, añadiendo un giro emocionante a cada batalla.

para mantener alerta a los jugadores, como la Paralización, que impide que el usuario pueda rotar sus pieza durante un corto espacio de tiempo, añadiendo un giro emocionante a cada batalla. Cartas de objetos y los puntos de experiencia se pueden ganar en el modo Boss Raids, con mejores recompensas para las dificultades más altas. Los usuarios pueden utilizar estas cartas de objetos para equipar a su equipo de tres componentes en el modo Batalla de Dotes.

Los usuarios pueden ya acceder a la demo gratuita del juego en Nintendo Switch para experimentar Puyo Puyo™ Tetris® 2, pero tienen que darse prisa ya que solo estará disponible por tiempo limitado.

Esta es solo la primera de las actualizaciones de contenido poslanzamiento de SEGA para Puyo Puyo™ Tetris® 2. ¡Los usuarios pueden esperar aún más características de juego, personajes adicionales y otros nuevos y emocionantes contenidos!

Puyo Puyo Tetris 2 ya disponible para su adquisición en Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, y Xbox One con un precio de venta recomendado de 39,99€. La versión de Steam se lanzará más adelante.

Puyo Puyo™ Tetris® 2 ofrece diversión para todo tipo de jugadores, incluyendo ligas para jugadores experimentados y el modo Juego Libre para un estilo de juego casual y divertido.

Al unirse dos leyendas de los puzles, Puyo Puyo Tetris 2 presenta una nueva historia que reúne el vibrante reparto del juego y varios modos para que los exploren los jugadores. Con un nuevo mapa del supramundo para navegar, nuevas condiciones de misiones especiales y un sistema de progresión en las nuevas Batallas de Habilidad, el Modo Aventura ofrece una nueva capa de profundidad a la campaña principal del juego.

En Puyo Puyo Tetris 2, los jugadores experimentarán una nueva hilarante historia plagada de un ecléctico elenco de personajes en el modo aventura y nuevas estrategias de juego utilizando tarjetas de objetos especiales en el modo batalla de dotes.

Mejora tu estrategia y potencia a tu equipo en el nuevo modo Skill Battle de Puyo Puyo Tetris 2, con este conjunto de ocho cartas de objetos excepcionales, entre las que se incluyen tres cartas especiales con objetos extraídos de la saga Sonic the Hedgehog. Este conjunto es exclusivo de la Edición Limitada de Puyo Puyo Tetris 2.

Soporte de Xbox Series X Smart Delivery & actualización PS4

Puyo Puyo Tetris 2 soportará Xbox Series X Smart Delivery desde el lanzamiento, asegurando que los jugadores tengan que adquirir el juego una vez para poder jugarlo en su consola Xbox favorita. Además, si compras la versión digital PS4™ desde la PlayStation™Store o la edición física en tiendas antes del lanzamiento y podrás jugar a la versión para PS5™ sin coste adicional cuando se lance.

Nueva formas de jugar y el regreso de modos de juego memorables:

§ Cambia el rumbo de la batalla en un instante: el nuevo modo Skill Battle añade habilidades dinámicas basadas en los personajes dinámicas y cartas de objetos equipables que se adaptan a tu estilo de juego, mejoran tu equipo y cambian rápidamente las tornas en una partida.

§ Guarda un mundo o dos en una nueva aventura salvaje: Viaja a través de las dimensiones con el adorable y estrafalario elenco de nuevos personajes y otros que regresan en una nueva aventura e historia a través de los mundos de Puyo Puyo y Tetris-

§ Online y mejor que nunca: mejorados modos online que ofrecen competición en ligas de juego específicas y juego libre para hasta cuatro jugadores, clasificaciones online y mucho más que se desvelará próximamente.

§ Múltiples maneras de jugar: toneladas de modos de juego que ofrecen una gran variedad de estilos para hasta cuatro jugadores, entre los que se incluyen los modos Versus, Fusion, Swap, Party, Big Bang. Tanto los más competitivos como los recién llegados, podrán prepararse para disfrutar del Torneo y las Lecciones de juego. Más detalles sobre estos fascinantes modos de juego se desvelarán en próximos anuncios.

§ Y mucho más que está por venir: ¡próximamente se anunciará un contenido descargable, pero prepárate para una variedad de contenidos más allá del lanzamiento!

Características Modo Batalla de Dotes

§ Habilidades de los personajes: aprovecha las habilidades de los personajes para cambiar el curso de cualquier partida del modo Batalla de Dotes,, desde recuperar puntos de salud (HP) hasta cambiar los colores de los Puyos o borrar líneas de Tetris, y mucho más.

§ Subir de nivel: incrementa las estadísticas de HP, MP, ataque, defensa y recuperación de tu personaje jugando en el modo Aventura.

§ Cartas de objetos: aumenta la potencia de tu equipo con las Cartas de Objeto para mejorar las estadísticas de tu personaje, con ofertas exclusivas ligadas a la edición de lanzamiento del juego.

Características del Modo Aventura:

§ Supramundo: navega de nivel en nivel a lo largo de las rutas de ramificación y niveles opciones en un nuevo mapa del supramundo, y vuelve a jugar los niveles libremente para conseguir puntuaciones más altas y mejores recompensas. Un menú de atajo aparte permitirá a los usuarios acceder rápidamente a los niveles, comprobar el progreso de todas sus estrellas y mucho más.!

§ Batallas de Habilidad (Skill Battle): en el modo Aventura los jugadores pueden utilizar el estilo de juego que prefieran en las Batallas de Habilidad, obtener puntos de EXP para aumentar las estadísticas de sus personaje y experimentar diferentes niveles de dificultad basados en la fortaleza del equipo. Tras practicar en el modo Aventura los usuarios pueden finura e ingenio al modo Batallas de Habilidad, en un nuevo modo independiente de Puyo Puyo Tetris 2.

§ Desbloqueables: los usuarios pueden desbloquear cartas de objetos que darán habilidades especiales y opciones en las Batallas de Habilidad, claves para vencer en partidas en el citado nuevo modo. Los usuarios pueden desbloquear nuevos personajes jugables, escenarios, bonificaciones de nivel y mucho más según progresen en el modo Aventura al tiempo que obtendrán créditos para emplear en adquirir cosas geniales en la propia tienda de juego.

¡Muestra tus habilidades!

Cada personaje comienza con una sola especialidad y adquiere más habilidades potentes a medida que se juegue con ellos. Elegir personajes con habilidades complementarias se convierte en una estrategia clave para ganar la partida en la Batalla de Dotes. A medida que juegas harás estallar Puyos y completarás líneas de Tetris, enviando Puyos basura y bloques al panel del otro jugador. Cuando la basura cae, el rival pierde Puntos de Salud, y cuando su contador llega a 0, ¡tú ganas!

¿Más batallas legendarias? YIP-YIP-YIP!

Combinando a la perfección la jugabilidad complementaria de Puyo Puyo™, una de las marcas de juego más longevas y populares de Japón, y Tetris®, una de las franquicias de videojuegos más conocidas del mundo, ofrece una experiencia híbrida única con adictivos desafíos de puzles, mucho contenido y un encanto desbordante para jugadores de todas las edades. Ampliando la adictiva jugabilidad de su

predecesor, Puyo Puyo Tetris 2 está lleno de diversión, nuevos modos donde los jugadores pueden hacer estallar Puyos con precisión y rotar y eliminar Tetriminos tácticamente en solitario o con amigos ¡tanto online como en local!

Características online:

§ Ligas de puzles: ¿buscas un desafío? La liga de puzles te ofrece plataformas especializadas para la competición de alto nivel: Liga de Puzles (a elegir entre Puyo Puyo o Tetris), Liga Tetris, Liga Puyo Puyo y Liga Batalla de Dotes..

§ Juego Libre: los que busquen una experiencia de juego más casual disfrutarán de los modos de Juego Libre de Puyo Puyo™ Tetris® 2. Juega con hasta cuatro Jugadores en los modos Versus, Batalla de

Dotes, Intercambio, Fusión, Party y Big Bang con ajustes de juego personalizables. ¡Crea una habitación e invita a tus amigos a jugar!

§ Clasificación de Desafíos: puedes compartir y comparar puntuaciones con jugadores de todo el mundo en diversos modos Desafío, entre los que se incluye, Endless Fever, Endless Puyo, Tiny Puyo, Sprint, Marathon y Ultra. Las clasificaciones te permitirán mostrar tu puntuación más alta y podrás hacer un balance de la competición.

La edición de lanzamiento ya está disponible para su reserva anticipada

Aumenta tu estrategia y la potencia de tu equipo en el nuevo modo Batalla de Dotes de Puyo Puyo Tetris 2, con un excepcional conjunto de cartas de objetos que formarán parte de la Edición de Lanzamiento, entre los que se incluyen tres tarjetas especiales con objetos de la serie Sonic the Hedgehog. Mientras que el conjunto de artículos de bonificación “Skill Battle Booster Pack” ya está disponible para las reservas anticipadas tanto de la edición física como digital, en el segundo caso esta oferta es por tiempo limitado, ¡así que impulsa ya tu estrategia!

Contenido poslanzamiento

El 8 de diciembre es solo el principio de los planes de SEGA con Puyo Puyo™ Tetris® 2. Después del lanzamiento, los jugadores podrán conseguir más características de juego, personajes adicionales y mucho más. Próximamente se ofrecerá más información.

Ya está disponible para su reserva anticipada la edición física de Puyo Puyo™ Tetris® 2 en PlayStation® 4, Xbox One y Xbox Series X|S, con un precio de venta recomendado de 39,99 €. Más adelante se desvelarán detalles para las reservas en Nintendo Switch y PlayStation 5, así como sobre el lanzamiento del juego en Steam.

Título: Puyo Puyo™ Tetris® 2

Plataformas: Switch, PlayStation®5 , PlayStation®4, Xbox Series X, Xbox One y Steam Fecha de lanzamiento: 8 de diciembre de 2020

Finales de 2020 (PlayStation®5) / Comienzos de 2021 (Steam)

Género: Puzles de acción

Jugadores: 1-4

PEGI: +3 Fecha lanzamiento: 8 de diciembre

Precio: 39,99 €

Sitio web oficial: puyo.sega.com/tetris2