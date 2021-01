Últimos días de las Rebajas de enero de PlayStation Store

Lasde PlayStation™Store , periodo en el cual los jugadores podrán disfrutar de un amplio catálogo de grandes contenidos digitales para PlayStation®4 (PS4™) y PlayStation®5 (PS5™) a precios reducidos o adquirir suscripciones de 15 meses de los servicios PlayStation™Now PlayStation®Plus* a precio de la suscripción de 12 meses (59,99€) para jugar sin límites o jugar con amigos online, finalizan el próximo 19 de enero. *Oferta de PlayStation®Plus solo para no miembros.

Entre las ofertas destacan títulos como:

para PS4™ (Antes 19,99€ – ahora 9,99€): En Horizon Zero Dawn™, el usuario se pondrá en la piel de Aloy, una joven cazadora proscrita que se embarca en un viaje por encontrar su destino entre los restos de su pasado. La historia está ambientada en un mundo exuberante y postapocalíptico en el que la naturaleza se ha adueñado de las ruinas de una civilización olvidada y los restos de la humanidad viven en tribus de cazadores recolectores. Las máquinas, criaturas mecánicas de origen desconocido, han arrebatado el dominio de la tierra a los humanos, que tendrán que hacerles frente sin descanso con la ayuda de la tecnología. Esta edición incluye la expansión, Horizon Zero Dawn™: The Frozen Wilds, así como varios contenidos adicionales descargables.