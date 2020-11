Yakuza Like a Dragon ya a la venta – Tráiler de lanzamiento. Álzate como un Dragón y conviértete en el héroe de la última entrega de la saga Yakuza.

SEGA ha lanzado hoy Yakuza: Like a Dragon para Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, Steam y Windows 10. Para los usuarios del juego en Xbox One, ya está disponible el soporte de Smart Delivery para Xbox Series X|S. Una experiencia RPG como ninguna otra, Yakuza: Like a Dragon es la última entrega de la apreciada saga y cuenta con una serie de primicias, entre las que se incluye un sistema de juego de rol dinámico, el nuevo telón de fondo de Yokohama, (Japón) y el doblaje en inglés opcional con talentos de la talla de los actores George Takei, Kaiji Tang, Elizabeth Maxwell, Andrew Morgado y otros muchos.

Para celebrar los buenos momentos que aguardan a los jugadores, SEGA ha lanzado también el tráiler de lanzamiento ambientado con la canción “Here Comes the Hotstepper” interpretada por Ini Kamoze. Puedes ver el tráiler de lanzamiento de Yakuza: Like a Dragon en el siguiente enlace:

Yakuza Like a Dragon ya a la venta – Tráiler de lanzamiento

En Yakuza: Like a Dragon, los jugadores toman el papel de Ichiban Kasuga (interpretado por Kaiji Tang), un miembro de la yakuza que está a la caza de la verdad después de ser misteriosamente traicionado por su clan después de cumplir voluntariamente una condena de 18 años de prisión por un crimen que no cometió con el fin de proteger a su patriarca y figura paterna Masumi Arakawa (interpretado por George Takei). En su camino, Ichiban se topará con un elenco de personajes entre los que se incluye el deshonesto policía (interpretado por Andrew Morgado), la antigua enfermera Nanba (interpretada por Greg Chun) y Saeko (interpretada por Elizabeth Maxwell), una anfitriona en pos de una misión. Juntos, Ichiban y su equipo deben alzarse juntos para convertirse en los héroes que nunca pensaron que llegarían a ser.

En el papel de Ichiban, los jugadores se abrirán camino a través de la ciudad de Yokohama con un sistema de combate RPG por turnos completamente nuevo para disfrutar de peleas realmente sorprendentes. También se podrán experimentar diversos minijuegos en la ciudad, entre los que se incluyen las carreras de karts, jaulas de bateo, recreativos arcade y karaoke. Para completar la experiencia sensorial, Shonan No Kaze & Yasutaka Nakata se han unido para crear ‘Ichibanka’, el tema central de Yakuza: Like a Dragon para que los usuarios se sumerjan por completo en la atmosfera de juego.

La edición Day Ichi Edition, disponible por 59.99€ en formato físico y digital, incluye el conjunto de vestimentas Legends Costume Set que incorpora ocho trajes que representan a los personajes favoritos de los fans de la saga Yakuza, desde Kazuma Kiryu a Daigo Dojima. La edición física denominada Day Ichi SteelBook Edition, también incluye el conjunto Legends Costume Set y llega con una elegante caja SteelBook® para tu colección.

Yakuza: Like a Dragon ya disponible en Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 4, Windows 10 y en Steam el 10 de noviembre de 2020. Las versiones para Xbox Series X | S soportarán la opción Smart Delivery para los usuarios de Xbox One del juego, y todos los usuarios de PlayStation 4 recibirán una actualización gratuita a PlayStation 5 tanto en formato físico y digital, a partir de su lanzamiento el 2 de marzo de 2021. Todas las ediciones tienen un precio de venta recomendado de 59,99 €.