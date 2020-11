Anunciado Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice para PC, PS4, Xbox One y Switch

El editor Assemble Entertainment (Endzone – A World Apart) y el desarrollador CrazyBunch se complacen en anunciar que la leyenda de las aventuras point & click “Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice” se lanzará en PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Tras su exitoso lanzamiento en Steam (con unas puntuaciones de 85%) y GOG (4.1) la nueva aventura de Larry se lanzará en la primavera de 2021 para la actual generación de consolas. La versión para consolas estará disponible de forma digital en PSN Store, Microsoft Store y Nintendo eShop. La entrega anterior «Leisure Suit Larry – Wet Dreams Don’t Dry» ha vendido más de 100.000 copias desde su lanzamiento en noviembre de 2018 y está disponible para PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch. Más información en larrysmansion.com.

Puedes ver el tráiler del anuncio en el siguiente enlace:

Además Koch Media y Assemble Entertainment se unen para lanzar ‘Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice‘ en formato físico en PlayStation 4 y Nintendo Switch. El juego llegará a las tiendas en Alemania, Suiza, Austria, Francia, España, Andorra, Portugal, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, República Checa, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia e Islandia gracias a un acuerdo de distribución física entre Assemble Entertainment y Koch Media.

“Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice es una joya rara. Es tanto una secuela que se basa en su predecesor como un juego que puede atraer a nuevos jugadores tan fácilmente como impresionar a los fans más acérrimos de la saga” – ScreenRant, PC-Review, 2020

El juego

¡Eh chicas! Ha llegado el momento de volver a la ciudad de Larry. Esto puede resultar una sorpresa para algunos, pero yo sigo estando en forma. Así es, soy un verdadero semental de la resistencia. Dejé New Lost Wages, me quedé varado in Cancún y me preparé para casarme con mi único y verdadero amor, Faith. Pero, los imprevistos nos interrumpieron y nos hemos separado de nuevo. Ella está en algún lugar del famoso, soleado y extenso archipiélago de Kalau’a y tengo que encontrarla. Ayudadme… si no la encuentro pronto ¡creo que puedo explotar!

Ningún obstáculo me alejará de mi amada, ni siquiera las salvajes e indómitas islas de Kalau’a. Esas encantadoras damas isleñas sólo pueden distraerme mientras la brújula de mi corazón sólo apunte en una dirección ¡Faith! ¿quieres navegar conmigo como un verdadero pirata y convertirte en una verdadera cazafortunas? Únete a mi tripulación en este glorioso viaje, ¡puede que acabes empapado hasta los huesos!

“Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice” se lanzará en PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch en la primavera de 2021.