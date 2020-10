Ya disponible Flying Soldiers, un divertido juego de puzles en 3D para PlayStation 4.

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que desde hoy ya está disponible Flying Soldiers, un divertido juego de puzles en 3D desarrollado por el estudio valenciano WildSphere, a un precio recomendado de 14,99€ y PEGI 7.

El título propone una mecánica sencilla y divertida que retará a los jugadores para capitanear un ejército de simpáticos pájaros a los que deberá llevar sanos y salvos hasta el final de cada uno de los 45 niveles. A medida que los jugadores superan niveles, desbloquearán diferentes finales y podrán jugar en 3 tipos de campañas, cada una con personajes distintos con sus respectivas habilidades.

A lo largo de los niveles, los jugadores deberán colocar diferentes objetos como cojines, puertas o trampolines para que los personajes puedan sortear con éxito todos los peligros que se presentan: agujeros, pinchos, vallas eléctricas, suelos pegajosos y rocas que deberán romper, entre otros.

Este videojuego está inspirado en el título anterior de la misma casa, Non-Flying Soldiers, publicado en 2012, que ahora se transforma en un juego completamente nuevo, repleto de nuevas características y aventuras.

WildSphere es un estudio de videojuegos con más de 10 años de experiencia en el sector, con sede en Valencia. Cuenta, entre sus títulos más importantes, con Gigantosaurus: The Game y Timothy vs The Aliens, el cual fue galardonado en la lII Edición de los Premios PlayStation®.

Flying Soldiers llega a PlayStation® a través de la iniciativa de PlayStation®Talents Alianzas, el área que engloba proyectos desarrollados por estudios nacionales ya consolidados y que, en muchas ocasiones, ven la luz tanto nacional como internacionalmente.

