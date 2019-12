PlayStation celebra la navidad con ofertas en PS4, grandes títulos y periféricos.

Sony Interactive Entertainment España (SIE España) anuncia interesantes descuentos para festejar fechas tan señaladas como la Navidad y ofrece, a todos los jugadores, grandes ofertas con precios reducidos en los modelos de la consola PlayStation®4 (PS4™) y PlayStation®4 Pro (PS4™ Pro), en el dispositivo de realidad virtual PlayStation®VR, en todos los mandos inalámbricos DUALSHOCK®4 y, por supuesto, en un amplio repertorio de juegos, muchos de ellos exclusivos para PS4™.

Estas increíbles ofertas digitales ya están disponibles a través de PlayStation®Store y también pueden visualizarse en el siguiente vídeo.

PlayStation® celebra la navidad con ofertas en PS4™, grandes títulos y periféricos

• Los modelos PS4™ y PS4™ Pro estarán rebajados 100 euros.

• También lo estarán, en todas sus versiones, grandes juegos AAA como Death Stranding o Marvel’s Spider-Man así como las versiones digitales de EA SPORTS™ FIFA 20, MediEvil, Grand Theft Auto V Premium Online Edition, Call of Duty Modern Warfare o NBA 2K20, entre otros.

• Packs de PlayStation®VR y mandos DUALSHOCK®4 podrán adquirirse también a precios reducidos.

Madrid, 20 de diciembre de 2019. Sony Interactive Entertainment España (SIE España) anuncia interesantes descuentos para festejar fechas tan señaladas como la Navidad y ofrece, a todos los jugadores, grandes ofertas con precios reducidos en los modelos de la consola PlayStation®4 (PS4™) y PlayStation®4 Pro (PS4™ Pro), en el dispositivo de realidad virtual PlayStation®VR, en todos los mandos inalámbricos DUALSHOCK®4 y, por supuesto, en un amplio repertorio de juegos, muchos de ellos exclusivos para PS4™.

En este sentido y hasta el próximo 5 de enero, aquellos que quieran unirse a la gran comunidad de PlayStation® podrán hacerse con cualquiera de los modelos de la consola PS4™ y PS4™ Pro por 100€ menos del precio habitual:

• PS4™ 500Gb por 199,99€ PVP Recomendado (precio anterior 299,99€).

• PS4™ Pro 1Tb por 299,99€ PVP Recomendado (precio anterior 399,99€).

• Todos los packs PS4™ con 100€ de descuento.

Para los que ya tengan una PS4™ y quieran sumar grandes títulos a su catálogo, durante estos días estarán disponibles tanto en físico como en formato digital, títulos exclusivos para PS4™ como:

• Death Stranding por 49,99 € PVP Recomendado (precio anterior 69,99 €).

• Marvel’s Spider-Man a 19,99€ PVP Recomendado (antes 39,99€).

• La colección PlayStation®Hits a un precio increíble de 14,99€ PVP Recomendado cada uno (antes 19,99€) con títulos como:

– Uncharted 4: El desenlace del ladrón

– The Last Of Us Remasterizado

– God of War

– Horizon Zero Dawn

– Uncharted: El legado perdido

– Little Big Planet 3

– Gran Turismo

– Ratchet & Clank.

También estarán disponibles en formato digital a través de PlayStation®Store juegos triple AAA a precios reducidos como:

• Death Stranding por 49,99 € PVP Recomendado (precio anterior 69,99 €).

• EA SPORTS™ FIFA 20 por solo 34,99€ PVP Recomendado (antes 69,99€).

• Grand Theft Auto V Premium Online Edition a 14,99€ PVP Recomendado (antes 39,99€).

• NBA 2K20 a un precio de 34,99€ PVP Recomendado (antes 69,99€).

• Call of Duty®: Modern Warfare® a un precio de 46,19 € PVP Recomendado (antes 69,99€).

Estas increíbles ofertas digitales ya están disponibles a través de PlayStation®Store y también pueden visualizarse haciendo clic en el siguiente enlace.

Para los amantes de las emociones envolventes e inmersivas, durante estos días pueden hacerse con uno de estos packs rebajados de PlayStation®VR:

• PSVR Starter Pack (PSVR + PS Camera + VR Worlds) por 199,99€ PVP Recomendado (precio anterior 299,99€).

• PSVR Nuevo Megapack (PSVR + PS Camera + Astro Bot Rescue Mission + Resident Evil 7: Biohazard + Skyrim + Everybody’s Golf VR + VR Worlds) por 229,99€ PVP Recomendado (precio anterior 329,99€).

Para sacarle más partido a la experiencia de jugar en PS4™, todos los modelos de los mandos inalámbricos DUALSHOCK®4 tendrán un precio de 39,99€ PVP Recomendado, tanto los normales como las últimas ediciones especiales (precio anterior de los mandos normales 59,99€ y de 64,99€ las ediciones especiales)*.

Resumen ofertas destacadas de PlayStation® en Navidad:

Consolas PS4™:

• PS4™ 500Gb por 199,99€ PVP Recomendado (precio anterior 299,99€).

• PS4™ Pro 1Tb por 299,99€ PVP Recomendado (precio anterior 399,99€).

• Todos los packs PS4™ con 100€ de descuento.

DUALSHOCK®4:

• DUALSHOCK®4: Todos los modelos a 39,99€ PVP Recomendado (precio anterior de los mandos normales 59,99€ y de 64,99€ las ediciones especiales)*.

PlayStation®VR:

• PSVR Starter Pack (PSVR + PS Camera + VR Worlds) por 199,99€ PVP Recomendado (precio anterior 299,99€).

• PSVR Nuevo Megapack (PSVR + PS Camera + Skyrim, Astro Bot Rescue Mission + Resident Evil 7: Biohazard + Skyrim + Everybody’s Golf VR + VR Worlds) por 229,99€ PVP Recomendado (precio anterior 329,99€).

Juegos exclusivos PS4™:

• Death Stranding por 49,99 € PVP Recomendado / Precio original: 69,99€.

• Days Gone: 39,99 € PVP Recomendado / Precio original: 69,99€.

• Marvel’s Spider-Man: 19,99 € PVP Recomendado / Precio original: 39,99€. (+5% adicional miembros PS Plus a través de PS Store).

• La colección PlayStation®Hits con títulos como God of War o The Last of Us™ Remasterizado a un precio increíble de 14,99€ PVP Recomendado cada uno / Precio original: 19,99€**.

PlayStation®Store:

• Death Stranding por 49,99 € PVP Recomendado / Precio original: 69,99 €**.

• EA SPORTS™ FIFA 20: 34,99€ PVP Recomendado / Precio original: 69,99€**.

• Grand Theft Auto V Premium Online Edition: 14,99€ PVP Recomendado / Precio original: 39,99€**.

• NBA 2K20: 34,99€ PVP Recomendado / Precio original: 69,99€**.

• Call of Duty®: Modern Warfare®: 46,19 € PVP Recomendado / Precio original: 69,99€**.

• Borderlands 3: 39,99 € PVP Recomendado / Precio original: 69,99 €**.

• God of War®: 14,99 € PVP Recomendado / Precio original: 19,99 €**.

• Crash Bandicoot™ Bundle – N. Sane Trilogy + CTR Nitro-Fueled: 37,99 € PVP Recomendado / Precio original: 69,99 €**.

• Fortnite: Save the World – Deluxe Founder’s Pack: 29,99 € PVP Recomendado / Precio original: 59,99 €**.

Para más información, visita la web oficial Ofertas, el Blog oficial PlayStation