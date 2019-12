Xbox comparte consejos sobre el control parental para las familias estas Navidades.

Microsoft ha publicado un vídeo que ayudará a los padres a sacar el máximo partido a sus experiencias de juego en familia. En el vídeo, Jessica Chobot, jugadora y madre, ahonda en recomendaciones esenciales como:

Cómo configurar una consola nueva antes de que los niños empiecen a jugar

Cómo crear una cuenta infantil

Cómo establecer límites de tiempo de pantalla y filtros de contenido

Recomendaciones de juegos familiares

Como ya os hemos contado en otras ocasiones, entre las opciones que ofrece el control parental de Xbox One y Windows 10, se encuentran parámetros como:

Límite de tiempo de pantalla: gestiona cuánto tiempo de juego es apropiado para cada día de la semana

Filtros de contenido: asegúrate de que los niños solo tienen acceso a contenido apropiado para su edad

Privacidad: determina con quién pueden jugar o hablar tus hijos

Restricciones en las compras: configúralo para que el sistema solicite tu permiso para hacer cualquier compra y así evitar sorpresas

Podéis encontrar más información en esta publicación de Xbox Wire.

Por otro lado, aprovechamos para compartiros de nuevo el reciente estudio realizado por Microsoft sobre los hábitos de juego de las familias y el control parental. En España, 3 de cada 4 familias juegan juntas a videojuegos y el 25 % de los padres aún no ha establecido ningún de control parental en los dispositivos de juego de sus hijos. Podéis consultar otros datos interesantes del estudio aquí.

3 de cada 4 familias españolas juegan juntas a videojuegos

Con la Navidad cada vez más cerca y las familias pasando más tiempo juntas, un nuevo estudio de Microsoft Corp. ha revelado que los videojuegos se han convertido en un pasatiempo importante, ya que, de media, tres de cada cuatro (75 %) familias de España afirman jugar juntas a videojuegos. Las familias se reúnen para jugar nueve veces al mes, siendo más popular que otras actividades tradicionales como ir al cine (dos veces al mes), jugar a juegos de mesa (cinco veces al mes) o salir a comer a un restaurante (cuatro veces al mes).

El nuevo estudio, basado en una muestra de 12 000 padres de toda Europa, exploró las tendencias sobre videojuegos en las familias, teniendo en cuenta los comportamientos y las percepciones sobre el uso equilibrado de los videojuegos en el hogar. De acuerdo con el estudio, los padres señalan que jugar a videojuegos les acerca a sus hijos y que es una experiencia que les une más que ver la televisión. Más de tres cuartos (77 %) de los padres exponen que jugar con sus hijos fortalece su relación con ellos y tres cuartos (75 %) afirman que los videojuegos les ayudan a entender mejor las personalidades de sus hijos. Además, dos tercios (66 %) coinciden en que jugar con sus hijos les ayuda a sentirse más en sintonía con la cultura popular.

En Europa, los datos revelaron que España tiene el mayor número de familias que juegan, con tres de cada cuatro (75 %) afirmando que juegan juntas a videojuegos. Sin embargo, las familias italianas juegan juntas con más frecuencia, con una media de diez veces al mes, mientras que las españolas lo hacen un poco menos de nueve veces al mes. A estos países les sigue Francia, con familias que juegan ocho veces al mes.

“Los resultados de este estudio son increíbles y respaldan aún más a los videojuegos como una parte oficial del entretenimiento familiar”, declara Cédric Mimouni, responsable de Xbox Iberia. “Jugar a videojuegos se ha convertido en una parte clave en la formación de vínculos familiares más fuertes y pensamos que es debido, en parte, a la naturaleza interactiva de los videojuegos. Tanto si jugáis juntos o unos contra otros, las familias deben interactuar cuando juegan, lo que hace que la experiencia sea más memorable que una actividad pasiva como ver la televisión”.

Top 10 actividades en familia más populares en España

Ver la televisión Salir a pasear Leer cuentos para dormir Jugar en el parque Jugar a videojuegos Practicar deporte Jugar a juegos de mesa Jugar al escondite Ir al centro comercial Comer en un restaurante

Según el estudio, el 82 % de los padres afirma saber exactamente a qué videojuegos juegan sus hijos. Sin embargo, a pesar de la confianza en torno a los videojuegos en general, a los padres todavía les preocupa con quién hablan sus hijos online, con un 67 % declarando que no siempre están completamente seguros de con quién están hablando.

Cédric Mimouni continúa: “Estamos muy contentos de que los padres de Europa se muestren tan seguros en lo que respecta a conocer la actividad de sus hijos en el juego en línea. En Microsoft, nuestro objetivo es ayudar a todo el mundo a conseguir más y eso significa seguir ayudando a las familias a divertirse mientras juegan juntos”.

“Además, cuando los padres dejan el mando, queremos darles la tranquilidad de que sus hijos están accediendo a un contenido apropiado cuando se les deja jugar solos; por eso animamos de todo corazón a los padres a crear un grupo familiar y usar el control parental”.

Un control parental totalmente personalizable está disponible en una variedad de dispositivos para jugar, incluidos las consolas Xbox One, ordenadores y tabletas con Windows 10 y smartphones; sin embargo, el estudio ha revelado que son muchos los padres que no usan estas valiosas herramientas. Solo el 42 % de los padres encuestados tienen establecidas restricciones en las compras dentro de los juegos, y el 30 % ha fijado un límite de tiempo de pantalla apropiado para su familia. De hecho, el 25 % de los padres todavía no ha establecido ningún control parental en los dispositivos para jugar de sus hijos.

El control parental de Microsoft permite a los padres establecer límites de tiempo de pantalla, bloquear los pagos dentro de las aplicaciones mediante un código, filtrar contenido basado en la edad de cada niño y mucho más. A continuación, algunos consejos recomendados por Microsoft para una experiencia de juego más segura:

Consejos para padres para asegurar que sus hijos juegan en un entorno seguro