Disponible la segunda actualización gratuita de Monster Hunter World: Iceborne

La segunda actualización gratuita de la aclamada expansión Monster Hunter World: Iceborne ya está disponible con incluso más contenidos gratuitos, entre los que se incluyen una subespecie del monstruo favorito de los fans, el Zinogre, un Dragón Anciano y una nueva región para Las Tierras Destino. En un nuevo vídeo de los desarrolladores, el equipo de Monster Hunter ha compartido estos detalles y ofrecido información acerca de la colaboración Horizon Zero Dawn™: The Frozen Wilds para los usuarios de PS4, que contarán con nuevos añadidos al estilo de juego y próximos eventos de temporada.

Puedes ver el vídeo de Monster Hunter World: Iceborne

Nuevos desafíos que aguardan a los jugadores

El Zinogre, uno de los favoritos de los fans, ya se batía el cobre en Iceborne con sus ataques electrizantes y ahora aguarda con una variante más cruel. El Zinogre Estigio es una subespecie que aprovecha el dragón elemental en lugar del rayo, por lo que los valientes cazadores necesitarán mostrar sus habilidades de Rango Maestro y elaborar una estrategia para derrotar a esta bestia amplificada. Aquellos que salgan victoriosos serán recompensados con valiosos materiales para crear nuevos y potentes equipamientos diseñados con una paleta de colores en rojo y negro que intimida.

Una nueva región de la Tundra amplía aún más la ubicación del juego final con un paisaje nevado que alberga escalofriantes monstruos como Barioth y Viper Tobi-Kadachi. Como incentivo adicional, los exclusivos materiales especiales de la región de la Tundra se pueden utilizar para incrementar el nivel máximo de aumento de armas. Además del Zinogre Estigio y la Región de la Tundra, también se está añadiendo un Dragón Anciano atenuado para desafiar a los cazadores – el Ruiner Nergigante.

Armas defensivas

Para los cazadores de consolas que se abran paso a través de la historia principal de Monster Hunter: World, hay disponibles para todos 14 tipos de armas defensivas como parte de la última actualización. Las armas se pueden forjar fácilmente en una herrería y son actualizables, se vuelven incluso aún más valiosas para los que ya están jugando. Combinadas con el conjunto de Armadura de Guardián y la opción de Ayudante del Cazador centrado en la comunidad de usuarios, los nuevos jugadores podrán recorrer rápidamente el mundo de juego y acceder al masivo contenido que Iceborne tiene que ofrecerles.

Más misiones de la colaboración con Horizon Zero Dawn™: The Frozen Wilds de camino para PS4

La segunda ronda de la colaboración en forma de misiones con Horizon Zero Dawn™: The Frozen Wilds para Iceborne estará disponible el 13 de diciembre a las 13 horas. Los jugadores tendrán la oportunidad de crear equipos temáticos completamente nuevos diseñados a partir de la armadura Shield-Weaver de Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds, y actualizar el arma Stormslinger de Aloy de la anterior misión de noviembre. Los compañeros Palico pueden obtener un equipo especial diseñado después de Frostclaws, enemigo de Horizon Zero Dawn, máquinas con forma de oso encontradas en Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds. Además, una tercera fonda de misiones de colaboración exclusivas para los jugadores de PS4 estarán disponibles el 27 de diciembre a partir de las 13:00 horas. Esta nueva misión recompensará a los jugadores con materiales especiales para diseñar el nuevo conjunto de armaduras de Banuk α+. Los jugadores de Iceborne conseguirán la oportunidad de actualizar el Arco de Aloy y diseñar un nuevo equipamiento para Felyne Watcher, que originalmente estaba disponible en Monster Hunter: World, con estadísticas de nivel Rango Maestro.