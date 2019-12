Evento navideño para la actualización de Tom Clancy’s The Division 2. Como parte de este evento navideño, los jugadores que se conecten entre el 10 de diciembre y el 7 de enero conseguirán su propio gorro de Papá Noel para celebrar las fiestas.

En el nuevo evento navideño, Situation: Snowball, destaca la próxima actualización de Tom Clancy’s The Division 2, disponible a partir del 10 de diciembre.Ubisoft ha anunciado hoy que la Actualización 6.1 (TU 6.1) de Tom Clancy’s The Division® 2 estará disponible para todos los jugadores el día 10 de diciembre. Para dar comienzo a las fiestas navideñas, la Actualización 6.1 incluirá un evento in-game temático, Situation: Snowball. Varios de los enemigos más escurridizos de Washington D. C. parecen estar especialmente motivados para estas fiestas, y lo demuestran sobre todo de dos maneras: vistiendo un gorro de Papá Noel rojo brillante, ¡y burlándose de ti! Si los derrotas verás aparecer una nueva y exclusiva arma que dispara…. bolas de nieve.

Como parte de este evento navideño, los jugadores que se conecten entre el 10 de diciembre y el 7 de enero conseguirán su propio gorro de Papá Noel para celebrar las fiestas.

La Actualización 6.1 también incluye el evento de ropa Silent Night, con una temática oscura e invernal, y 35 objetos nuevos en las cajas de ropa. Todos los jugadores que entren en The Division 2 durante el evento obtendrán una llave gratuita, y aquellos que dispongan del Year 1 Pass recibirán tres llaves extra, que estarán disponibles hasta que Silent Night concluya.

A partir del evento de ropa Silent Night, los jugadores podrán comprar cajas de ropa de eventos con créditos premium, y enviarlas directamente a sus amigos y compañeros de clan como regalos.

Además, en la Actualización 6.1 se presentará una versión beta del nuevo modo Hardcore. En él, la muerte es permanente, con lo que la campaña de The Division 2 se convertirá en el mayor desafío al que se hayan enfrentado los agentes. Al no haber posibilidad de revivir, los agentes de The Division tendrán que planear sus estrategias e ir con cuidado para ver hasta dónde pueden avanzar. ¡Juega en modo cooperativo para tener más posibilidades de llegar hasta el final, superar las amenazas y derrotar a los enemigos de Washington D. C.!

Dirigido por Massive Entertainment en colaboración con otros siete estudios de todo el mundo*, Tom Clancy’s The Division® 2 es un nuevo paso evolutivo dentro del género de los shooters RPG de mundo abierto online, cuyo primer título ayudó a establecerlo como tal. El argumento de Tom Clancy’s The Division® 2 nos sitúa siete meses después de que un virus letal fuese liberado en Nueva York. El juego sumergirá a los jugadores en un Washington D.C. roto y sumido en el caos. El mundo está al borde del colapso, y la humanidad se enfrenta a la mayor crisis que haya tenido que afrontar jamás. Los jugadores, en el rol de veteranos agentes de The Division, serán la última esperanza ante la caída absoluta de toda la sociedad, fracturada en facciones que luchan por el control de la ciudad. Si Washington cae, la nación entera lo hará después. Tom Clancy’s The Division® 2, creado en base a los comentarios y el aprendizaje aportado por los miembros de la comunidad de The Division durante los dos últimos años, ofrecerá una campaña fundamental que fluye de forma orgánica hacia un sólido desenlace, con el objetivo de crear una experiencia coherente y con sentido para los jugadores, donde todo el mundo tenga la libertad para tomar decisiones estratégicas y labrar su propia forma de jugar.

Tom Clancy’s The Division 2 está disponible para el sistema de entretenimiento informático PlayStation®4, para la familia de dispositivos de Xbox One (incluyendo Xbox One X), para Windows PC, y para UPLAY+**, el servicio de suscripción de Ubisoft. El juego también se lanzará en la plataforma de videojuegos de nueva generación Stadia.

Para más información sobre Tom Clancy’s The Division 2, entra en: tomclancy-thedivision.ubisoft.com.