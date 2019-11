Análisis de Call of Duty: Modern Warfare

Análisis de Call of Duty: Modern Warfare Gráficos Sonido Jugabilidad Duración Historia En definitiva Call of Duty: Modern Warfare confirma que es uno de los juegos del 2019. La campaña es corta y directa al grano, con una historia que se entiende. A mejorar las operaciones especiales Votación del usuario: ¡Vota el primero!

Análisis de Call of Duty: Modern Warfare, una de las mejores entregas de la saga y uno de los FPS bélicos más interesantes de los últimos años. Por eso el juego está siendo uncompleto éxito, convirtiéndose en el videojuego más vendido de todo 2019 en tan solo una semana

La obra de Infinity Ward y Activision pone el listón muy alto. Call of Duty: Modern Warfare con Infinity Ward que ha decidido realizar un atrevido reinicio a Modern Warfare un tono más táctico sin perder su jugabilidad y lado arcade.

Call of Duty: Modern Warfare es todo un juegazo. Se trata de un reinicio de la mejor subserie de esta saga y los fans estarán encantados y los recién llegados disfrutarán de uno de los mejores FPS bélicos de los últimos años. En Call of Duty: Modern Warfare tenemos una serie de protagonistas bien definidos y un enemigo claro

Jugabilidad Call of Duty: Modern Warfare

Call of Duty: Modern Warfare es una maravilla aunque no es perfecto. La jugabilidad es muy buena y tiene tres tipos de juegos

1. Campaña

Call of Duty: Modern Warfare: una campaña corta pero a la altura de las circunstancias. Es el tradicional modo historia de cinco o seis horas de duración. En este caso se nota el esfuerzo que ha realizado el equipo a nivel narrativo y es muy entretenido.

2. Multijugador

El corazón de un Call of Duty siempre acaba siendo el multijugador y es el modo más cuidado.

Los distintos modos multijugador son un pozo de horas. Desde el más básico de todos, el típico Duelo por Equipos, hasta los que debutan en la saga, como Tiroteo, son capaces de ofrecer dinámicas para todos los gustos.

Las principales novedades en cuanto a modos las encontramos en el mencionado Tiroteo, donde se dan partidas muy rápidas de 2v2 en mapas pequeños con sus propias reglas, y Guerra Terrestre, que es justo lo contrario: partidas largas de 32v32 en mapas de grandes dimensiones donde hay que capturar una serie de posiciones

Lo gordo está en las misiones que, por cierto, funcionan exactamente igual que las de Fortnite. Es decir: cada misión tiene asociados una serie de desafíos específicos que, al ser completados, desbloquearán un objeto: tarjetas de visita, armas y más.

3. Operaciones Especiales

La tercera pata que completa el juego junto a la campaña y el multijugador es toda la parte de Operaciones Especiales. Básicamente son una serie de misiones para jugar en cooperativo que, a nivel narrativo, parten del punto donde finaliza la campaña principal. Es lo mñas flojo del juego pero prometen actualizaciones.

Gráficos Call of Duty: Modern Warfare

Call of Duty: Modern Warfare es, sin duda, un paso adelante de la saga a nivel gráfico, con un nuevo motor de Activision se han puesto al día y han logrado aprovechar muy bien para ofrecernos un aspecto muy atractivo visualmente, con multitud de detalles bastante bonitos como el humo que sale de la bocacha de las armas cuando realizamos una ráfaga de disparos muy larga o efectos como el fuego o las explosiones, más realistas que nunca. Los jugadores son muy realista y los escenarios están cuidados al detalle.

Las escenas no jugables hayan pasado a verse en tercera persona, sumado al uso de un nuevo motor gráfico con el que se ha conseguido un realismo inédito hasta ahora en la saga tanto en el modelado de personajes como en sus animaciones y expresiones faciales, resulta de gran ayuda.

Con el nuevo motor gráfico permite a los desarrolladores crear mejores gráficos, animaciones y hacer los mapas más dinámicos. La compañía ha asegurado que, aunque se vea mejor, los 60 frames por segundo están asegurados en todas las plataformas.

Sonido Call of Duty: Modern Warfare

En el sonido, el trabajo que ha realizado Infinity Ward es, sencillamente, sobresaliente, con una calidad en el audio de las armas, las explosiones, los sonidos de recarga, las pisadas y todo tipo de audio que hacen que el juego nos sumerja totalmente en el conflicto bélico, dándonos una sensación total de guerra. El sonido juega un papel fundamental en todos los apartados del juego incluido el multijugador.

El doblaje al castellano porque todos los personajes están bien. Najwa Nimri dobla a Kate Laswell. Siempre es un punto a favor el juego doblado.

Infinity Ward lo ha bordado

En definitiva Call of Duty: Modern Warfare confirma que es uno de los juegos del 2019. La campaña es corta y directa al grano, con una historia que se entiende. Un gran FPS.

Los distintos modos multijugador, donde esta año como novedad hay cross-play (juego cruzado entre plataformas) para que los jugadores puedan enfrentarse a sus amigos u otros jugadores independientemente de la plataforma en la que juegue cada uno si así lo desean, son tan divertidos. Es una de las grandes mejoras

Call of Duty: Modern Warfare es tan bueno como esperábamos.

Para el futuro, Activision e Infinity Ward planean traer nuevos mapas de forma completamente gratuita, renunciando al Season Pass y lanzándolos a la vez en todas las plataformas

Para seguir ingresando dinero por el juego. Call of Duty Modern Warfare pasará al ser el del Pase de Batalla siguiendo la estela de otros títulos como Fortnite o Apex Legends contando con un Pase de Batalla gratuito y otro de pago que, según Infinity Ward, no tendrá ningún tipo de «contenido funcional que tenga un impacto en el equilibrio del juego como armas o accesorios». Por el momento no hay detalles más concretos de este Pase de Batalla y simplemente sabemos que llegará más adelante al FPS.

Call of Duty podría darnos años de diversión y que es un paso adelante. Está en las tiendas desde el 25 de octubre para PC, PlayStation 4 y Xbox One.