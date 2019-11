Nuevas colaboraciones Raccoon City ,Zero Dawn: The Frozen Wilds y nuevos contenidos para Monster Hunter World: Iceborne

Raccoon City se unirá a Monster Hunter World: Iceborne



La nueva colaboración con Zero Dawn: The Frozen Wilds comienza el 21 de noviembre en PS4

Monster Hunter World: Iceborne prosigue con su tradición de proporcionar un sólido soporte posterior al lanzamiento para los jugadores. El final del 2019 no será una excepción, ya que la búsqueda se intensifica con nuevas colaboraciones y más contenidos gratuitos próximamente. Desde las 01:00 horas del 8 de noviembre de 2019, los usuarios de consolas de Iceborne tendrán acceso a las misiones del evento de colaboración con Raccoon City así como al nuevo equipamiento procedente de los ganadores del concurso de diseño de equipamiento y armas para Palicos. Los usuarios de PlayStation®4 recibirán contenidos exclusivos gratuitos a partir del 21 de noviembre, a medida que la primera ronda de misiones de la colaboración con Horizon Zero Dawn™: The Frozen Wilds. A este le proseguirá en diciembre una actualización para consolas con un nuevo monstruo, eventos de juego de temporada y contenido adicional de Horizon Zero Dawn™ para PS4™.

Colaboración con Raccoon City

Los iconos del popular survival horror, Leon, Claire y Tyrant rendirán visita a Iceborne en la colaboración de Raccoon City, que estará disponible desde las 01:00 horas del 8 de noviembre en Monster Hunter World: Iceborne. Como parte de esta colaboración especial, los cazadores pueden adquirir materiales tras completar la misión del evento (Rango Maestro 20 o superior) para crear conjuntos de armaduras en capas para Leon Alpha + y Claire Alpha + además de tres colgantes temáticos de Raccoon City para arreglar sus armas favoritas. Las recompensas adicionales por completar la misión del evento incluirán dos nuevos gestos, permitiendo a los cazadores arrastrarse como los zombis o incluso morder a un monstruo cercano para causar daño. Raccoon City se apoderará también de tu habitación, con una variedad de decoraciones temáticas disponibles para que los cazadores engalanen sus alfombrillas con un estilo survival horror, incluyendo la icónica máquina de escribir y la caja de objetos (que, claro está, incluye la posibilidad de guardar los progresos del juego y almacenar tus objetos respectivamente). Gracias a la actualización del título del mes pasado, los jugadores pueden presumir de sus macabras moradas ya que sus amigos podrán visitar las estaciones de los demás.

La colaboración con Raccoon City no estaría completa sin el icónico Tyrant. La vestimenta de pago «The Handler’s Terrifying Tyrant” transforma a la normalmente valiente joven en alguien brutal que viste una gabardina y lleva un diario de búsqueda para unirse a los cazadores en sus misiones, preparar comidas en el campamento e, incluso, aparecer en cinemáticas.

Ganadores del concurso de diseño de armas y equipamiento Palico

La comunidad Monster Hunter conforma un grupo extremadamente apasionado y artístico. Las obras ganadoras del concurso de diseño de armas y equipamiento Palico se desvelaron el mes pasado en la feria New York Comic-Con. La espada Black Eagle Charge Blade diseñada por “sheep” presenta plumas negras que se abren con una silueta en forma de ala al cambiar de su forma de espada al modo de hacha. El equipamiento Felyne Wiggler Alpha + para Palicos diseñado por “Zyralynn_art” supone un toque acorde al equipamiento del Wiggler, que anteriormente solo estaba disponible para cazadores y ahora también para sus fieles compañeros. El diseño del arma ganadora y del equipamiento Palico pueden ser creados por los usuarios de Iceborne a través de los materiales reunidos en las dos nuevas misiones disponibles del 7 de noviembre las 01:00 horas hasta el 8 de noviembre a la misma hora.

Colaboración de Horizon Zero Dawn™: The Frozen Wilds en PS4™

Aloy viaja a los bosques congelados de Hoarforst Reach en un próximo y exclusivo evento de colaboración para los usuarios de PlayStation®4. La primera ronda de la colaboración exclusiva de Horizon Zero Dawn™: The Frozen Wilds estará disponible a partir del 21 de noviembre, dando a los jugadores que tengan Rango Maestro 24 o superior la oportunidad de diseñar un Arco Pistola Ligero diseñado como el prototipo Stormslinger de Aloy. La misión de colaboración recompensará a los jugadores con materiales especiales utilizados para diseñar el equipamiento de Horizon Zero Dawn™: The Frozen Wilds. Además, los cazadores recibirán un colgante diseñado como el dispositivo Foco de Aloy que podrán adjuntar a su arma favorita al completar la misión especial.

Actualizaciones de diciembre de 2019

El mes de diciembre mantendrá las actualizaciones de contenido gratuitas, comenzando con un nuevo monstruo que se desvelará próximamente que se añadirá al masivo elenco de Iceborne. Este mes marcará también el regreso de las fiestas de temporada de Monster Hunter que ofrecerán compras temáticas del centro de reuniones, el regreso de casi todos las misiones de evento lanzadas previamente, recompensas limitadas por elementos especiales y mucho más. Esta vez y por primera vez desde el lanzamiento de la expansión, las festividades se celebrarán tanto en los centros de Reunión de Astera como de Seliana.

Para los jugadores de PlayStation®4, las rondas adicionales de contenidos de la colaboración exclusive con Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds estarán disponibles en diciembre con incluso más contenidos gratuitos tales como las nuevas misiones y el equipamiento temático para que lo diseñen los jugadores. Los cazadores podrán crear un completo conjunto de armadura completo, diseñado a partir de la armadura Shield-Weaver en Horizon Zero Dawn y embarcarse en nuevas misiones de eventos para actualizar la Stormslinger de la primera ronda de misiones de noviembre. Además como parte del contenido de diciembre, los cazadores podrán diseñar el nuevo conjunto de armadura Banuk y habrá también misiones para actualizar el Arco de Aloy el equipo del Felyne Watcher que estaban disponibles en Monster Hunter: World. Hay prevista más actualizaciones para 2020 cuya información se divulgará próximamente.

La expansión Iceborne ya está disponible al sistema de entretenimiento PlayStation®4 y en la familia de dispositivos Xbox One, incluyendo Xbox One X, con un estreno en formato PC previsto para el 9 de enero de 2020.