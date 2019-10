Call of Duty: Modern Warfare registra un fin de semana espectacular

Call of Duty: Modern Warfare registra un fin de semana espectacular,con más de 600 millones de dolares en ventas en sus primeros tres días.

Se convierte en el mejor lanzamiento premium de 2019.Registra la mejor apertura de ventas digitales en la historia de Activision. Establece un récord en PS4 con las mejores ventas digitales registradas en sus primeros tres días.

El título alcanza unas ventas en sus primeros tres días, superiores a cualquier otro Call of Duty de la actual generación de consolas. El título registra el mejor lanzamiento de un Call of Duty para PC en la historia

Call of Duty: Modern Warfare< de Activision ha registrado unas ventas directas superiores a los 600 millones de dólares a nivel mundial, en los primeros tres días desde su lanzamiento. El título ha registrado unas ventas en el periodo de tres días que, hasta la fecha y en esta generación de consolas, ningún otro título de Call of Duty® ha conseguido; además, se convierte en el lanzamiento de un título premium con los mejores resultados de ventas registrados en 2019. Modern Warfare también ha establecido un nuevo récord, al convertirse en el #1 de ventas en apertura digital en la historia de Activision. Con el lanzamiento de este blockbuster, en los tres primeros días desde su lanzamiento, Call of Duty: Modern Warfare ha superado en más del doble las cifras obtenidas en taquilla con la película Joker.

Modern Warfare ha alcanzado un nuevo récord en PlayStation Network, al ser el título con las reservas digitales más altas, y las mejores ventas en tres días a nivel digital, en la historia de PlayStation 4. Modern Warfare también se ha convertido en el lanzamiento de Call of Duty para PC más vendido de la historia, al registrar unas ventas en PC durante el fin de semana y a través de Blizzard Battle.net®, significativamente superiores a las alcanzadas el pasado año.

«Call of Duty se convierte una vez más en el lanzamiento de un título premium más vendido del año, lo que demuestra la buena situación en la que se encuentra la franquicia en consolas, PC, dispositivos móviles y esports», ha mencionado Bobby Kotick, CEO de Activision Blizzard. «En sus primeros tres días de disponibilidad en el mercado, Call of Duty: Modern Warfare ha superado en más del doble la taquilla registrada por la película Joker». “En sus primeros tres días, Modern Warfare ha conseguido registrar más jugadores totales y horas totales de juego, que cualquier otro lanzamiento de Call of Duty en los últimos seis años. Y lo que es más importante, nuestros jugadores están pasándolo genial», ha indicado Rob Kostich, presidente de Activision. “Felicitaciones a Infinity Ward y a todos nuestros equipos involucrados en un juego increíble y en su espectacular lanzamiento. También queremos agradecer a la comunidad su increíble apoyo. El lanzamiento de Modern Warfare es solo el principio. Todavía queda mucho por llegar».

Las cifras de ventas directas de Call of Duty: Modern Warfare incluyen ventas e ingresos en retail y digitales, incluyendo las ventas del pack de contenido Defender, tras los tres primeros días desde su lanzamiento. Las cifras de ventas se basan en información de venta directa a clientes minoristas, y en base a los datos y estimaciones de Activision. Los datos registrados en taquilla corresponden a la información pública disponible. El número total de jugadores y el número total de horas jugadas corresponden a datos de Activision. Las menciones referentes al lanzamiento de un título premium se han realizado en base a la información de Activision y estimaciones internas, y excluye los juegos free-to-play.

El nuevo título de Activision une a toda la comunidad de Call of Duty para jugar juntos gracias a las funcionalidades crossplay y cross progression, además de ofrecerles una gran cantidad de nuevo contenido post lanzamiento, que será gratuito para todos los jugadores y en todas las plataformas. Call of Duty: Modern Warfare cuenta con un nuevo motor gráfico que ofrece una experiencia inmersiva y fotorrealista en todo el juego.

Call of Duty: Modern Warfare ya está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC. El título presenta una versión para PC totalmente optimizada, desarrollada en asociación con Beenox, que está disponible exclusivamente en Blizzard Battle.net®, la plataforma de juegos online de Blizzard Entertainment. Call of Duty: Modern Warfare publicado por Activision, una subsidiaria propiedad de Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI), con un desarrollo liderado por el galardonado estudio Infinity Ward, y con el soporte de desarrollo adicional de Beenox, High-Moon Studios, Raven Software y Sledgehammer Games.