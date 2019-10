Let’s Sing 12 ya a la venta.Tráiler de lanzamiento

Ravenscourt y Voxler se complacen en anunciar el estreno de Let’s Sing 12, la última entrega de la celebrada saga Let’s Sing, que ya está disponible en el sistema de entretenimiento PlayStation®4 y en la consola Nintendo Switch™. La versión con dos micrófonos para Switch se comercializará el 15 de noviembre.

Sube al escenario virtual con tu grupo en Let’s Sing 12 para PlayStation®4 y Nintendo Switch™, una entrega protagonizada por los últimos éxitos de las listas musicales y nuevas características tales como el modo “Let’s Party”! Disfruta de momentos divertidos con tu grupo mientras cantas hasta llegar a lo más alto de las listas!

Puedes ver un anticipo de lo que te aguarda en el juego en el tráiler de lanzamiento:

¡Todo comienza con la primera nota musical! ! Canta como un solista superestrella o con tus amigos y seguidores para liarla en cualquier fiesta! Con 35 temas disponibles de artistas como Morat con “Cuando nadie ve”, Ozuna x Manuel Turizo con “Vaina loca“, Aitana y su “Teléfono”, Beret con “Te echo de menos” y Juan Magán ft. Mala Rodríguez con “Usted”. Let’s Sing 12 ofrece algo para todos los que quieran convertirse en superestrellas. ¡Pero eso no es todo! También incluyen grandes éxitos como el “Calma (Remix)” de Pedro Capó y Farruko, junto al tema “The Show Must Go On» de Queen, y muchos más.

Ya sea entrenando tu voz en solitario o celebrando la próxima fiesta de karaoke con amigos y familiares, Let’s Sing 12 resultará divertido para todos. Los jugadores pueden elegir entre sus éxitos favoritos para convertirse en las superestrellas de sus sueños, y este año incorpora el modo “Let’s Party”.

Coge el micrófono y elige tu canción, no importa si prefieres hacer temblar el escenario en solitario o con amigos. Si no tienes un micrófono USB a mano, simplemente transforma tu teléfono en un micrófono con la aplicación Let’s Sing Microphone y tu actuación comenzará de inmediato… ¡El escenario es todo tuyo!

Ya está disponible la aplicación Let’s Sing Microphone para convertir tu móvil en un micrófono en la App store de Apple https://apps.apple.com/us/app/lets-sing-mic/id1260918091 y en Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.voxler.ls2018CompanionApp.PS4&hl=es

Let’s Sing 12 ya a la venta en el sistema de entretenimiento PlayStation 4 y en la consola Nintendo Switch. La versión con dos micrófonos para Switch se comercializará el 15 de noviembre. Las versiones sin micrófono tienen un precio de venta recomendado de 39,99 €, el conjunto con dos micrófonos tiene un pvpr de 59,99 €