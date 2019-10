Análisis del videojuego WWE 2K20 Gráficos Sonido Jugabilidad Historia Duración En conclusión WWE 2K20 es un paso adelante en esta franquicia y sigue siendo el líder de los juegos de lucha libre. Sólo le hemos echado en falta un mejor movimiento del pelo de las luchadoras y un poco más realismos en los luchadores pero que se suple con jugabilidad. Votación del usuario: ¡Vota el primero!

WWE 2K20 ya está disponible en PC, PS4 y Xbox One y nosotros hemos podido jugar ya al título en la consola de Microsoft. Os dejamos nuestro análisis del videojuego WWE 2K20. La saga se encuentra en un gran momento de forma y es el mejor juego de lucha libre.

WWE 2K20 volverá a contar con las grandes leyendas del cuadrilátero, y con diferentes modos de juego que reflejan el espectáculo de estos combates.

Esta es la nueva entrega 2K Games decidio que Visual Concepts creara esta edición. La mano de Visual Concepts se nota ya que son los creadores del NBA 2k20. Garantía de éxito. La edición del simulador de lucha libre se centra especialmente en las mujeres para explorar este filón. Eso se nota desde el primer momento en el que tenemos el título en nuestras manos ya que Becky Lynch, actual Campeona de Raw, comparte la portada de WWE 2K20 con Roman Reigns.

La duración del modo Mi carrera son una 20 horas. Pero jugando online otros modos puedes extender las horas del juego muchísimo. El modo Mi Carrera de WWE 2K20 sigue los pasos del que se nos presentó en la entrega del año pasado. Por lo que volvemos a contar con un modo narrativo que cuenta una historia concreta a base de cinemáticas. En esta ocasión, Mi Carrera nos presenta a Red y Tre, dos grandes amigos que comenzaron a luchar juntos y que ascendieron en la WWE. 18 capítulos divididos en un total de 100 combates y unas 20 horas de duración en las que tenemos que crear a nuestros dos luchadores, chico y chica, para darles el aspecto que queramos con el editor de WWE 2K20.

Nos ha gustado el modo Showcase de WWE 2K20. Como ya sabréis los fans de la franquicia, este modo de juego regresó el año pasado con Daniel Bryan como protagonista y, como WWE 2K20 se centra en las mujeres, no había mejor historia que contar en esta ocasión que la de The Four Horsewomen. Así, en este modo asistimos a los combates más emblemáticos de las carreras de Charlotte Flair, Becky Lynch, Sasha Banks y Bayley, las cuatro luchadoras que se capitanearon la denominada Revolución de las Mujeres en la WWE.

Ellas mismas son las encargadas de introducir cada uno de los 15 combates que diputamos en el modo Showcase de WWE 2K20

El modo Torres regresa a WWE 2K20 con muchos más desafíos que nunca. En esta ocasión, la torre principal es la de Roman Reign, que nos invita a superar 16 de los combates más emblemáticos del Emperador del ring. Torres introduce novedades importantes, como los combates por parejas, las triples amenazas y los Fatal-4 Way, que no habían estado presentes en este modo de juego hasta ahora.

Tampoco podía faltar en WWE 2K20 uno de los modos favoritos de los fans de la saga. Hablamos de Universo WWE. Este modo de juego cuenta con todas sus características clásicas, por lo que podemos crear la parrilla televisiva de WWE al completo, eligiendo rivalidades, programas, etc. Además, por primera vez podremos disputar combates mixtos en WWE 2K20.

Os dejamos el trailer oficial WWE 2K20

Gráficamente el título es bueno aunque no sea una revolución. La iluminación y los detalles hacen que te sumerjas en el juego. La tasa de imágenes por segundo no se resiente ni en 4K y con muchos elementos sobre el ring comomesas, escaleras, sillas y 8 luchadores.

La jugabilidad es buen el videojuego ha llegado al mercado con muy bien rendimiento en Ps4 Pro, mucho las entregas anteriores. Visual Concepts con los nuevos controles hacen que los combates sean más dinámicos y entretenidos. Ahora, los reversals se hacen pulsando el Triángulo en PS4 y los movimientos especiales apretando a la vez Cuadrádo y X. Gracias a esto tenemos un sistema de control más rápido e intuitivo.

Brilla es el apartado sonoro. Los comentaristas, en inglés, están siempre al quite y la incursión de la voz de Renee Young en el modo Showcase es todo un acierto para dar aún más protagonismo a las mujeres de WWE. Y como no podía ser de otra forma, la banda sonora del juego es brillante, mezclando composiciones musicales de varios géneros (primando el rock).

En conclusión WWE 2K20 es un paso adelante en esta franquicia y sigue siendo el líder de los juegos de lucha libre. Sólo le hemos echado en falta un mejor movimiento del pelo de las luchadoras y un poco más realismos en los luchadores pero que se suple con jugabilidad.



