Just Dance 2020 nuevo modo de juego y canción de Frozen 2. Tras conocer ayer que la próxima entrega de la serie de videojuegos musicales más vendida de todos los tiempos, Just Dance 2020, incluirá “Into The Unknown”, de Frozen 2, hoy podemos anunciar que añadirá además un nuevo modo de juego online totalmente gratuito. Hablamos de All-Stars, que se convierte en la mejor manera de celebrar el 10º aniversario de la franquicia, al permitir a los jugadores progresar en el juego a través de 10 canciones icónicas de los últimos 10 años de Just Dance y, tras llegar al final, desbloquear un tema exclusivo.

Tendremos además una traca final en Just Dance 2019 que nos amenizará la espera hasta el lanzamiento del nuevo título, previsto el 5 de noviembre. Un evento especial que añadirá cada semana varios temazos a Just Dance Unlimited, incluyendo algunas de las canciones que más han gustado en estos años de “solo bailar”! 😉

Celebra el 10º aniversario bailando lo mejor de

una década de Just Dance.

Ubisoft ha revelado hoy el modo All-Stars, un modo de juego online gratuito totalmente nuevo para Just Dance 2020, la última entrega de la serie de juegos musicales número 1 de todos los tiempos, que estará disponible el 5 de noviembre. Este modo permitirá a los jugadores redescubrir y avanzar con 10 canciones icónicas de los últimos 10 años de Just Dance, y desbloquear una canción exclusiva al final.

Para que no dejéis de bailar, ¡hemos preparado también un evento especial en Just Dance 2019! Añadiremos cada semana varios temazos, y varias de las canciones que más os han gustado durante todos estos años, a Just Dance Unlimited:

Del 17 al 23 de octubre: ¡Just Dance 2020 toma el relevo de Just Dance 2019! Baila “7 rings” de Ariana Grande, una nueva y exclusiva canción de Just Dance 2020, ¡pero solo durante una semana!

A partir del 24 de octubre: “You Don’t Know Me” de Jax Jones Ft. RAYE y “Proud Mary” de Ike & Tina Turner (Just Dance 2).

A partir del 31 de octubre: “Boys” de Lizzo y “Lump” de The Presidents of the United States of America (Just Dance 1).

A partir del 7 de noviembre: “Mayores” de Becky G & Bad Bunny y ”Soul Bossa Nova” de Quincy Jones and His Orchestra (Just Dance 2).

Para conocer las últimas novedades sobre Just Dance 2020, la aplicación Just Dance Controller, o Just Dance Unlimited, visita: www.justdancegame.com.