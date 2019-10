Disfruta de las Navidades con LG. Os dejamos una propuesta de regalos de LG para estas Navidades.

Desde el portátil de 17 pulgadas más ligero del mundo y la tecnología TV OLED más completa y avanzada, hasta la doble pantalla del último LG V50 Thinq 5G o los microondas LG Smart Inverter, capaces de elaborar yogures caseros.

Las Navidades no son lo mismo si no tienes LG. LG presenta su propuesta de productos para empezar el 2020 con la tecnología más innovadora. Que las distancias no te mantengan desconectado.

No te dejes el portátil en casa LG gram 17Z990

¿Quién no ha pedido teletrabajar durante las vacaciones de Navidad para poder ver a su familia y aprovechar más el tiempo con ellos? El LG gram 17Z990 es ideal para ello. Un equipo destinado a aquellas personas que están en continuo viaje y quieren estar conectados cuando lo necesiten, con las mejores prestaciones.

Con 1.340 gramos de peso, es el portátil de 17 pulgadas más ligero del mundo, siendo idóneo para llevarlo contigo en cualquier tipo de viaje. Presenta además un diseño de 17 pulgadas de pantalla encajada en el cuerpo de un 15 pulgadas convencional (y resolución 2560 x 1600). Su batería dispone de hasta

19,5 h de autonomía, por lo que podrás navegar en el ordenador sin preocuparte por estar buscando enchufes allá donde viajes.



PVPR: LG gram 17Z990 – 1.799 €

Vive las Navidades por partida doble LG V50 ThinQ 5G

¡Aquí tienes el mejor aliado de estas Navidades! Quién dijo que preparar y hacer miles de planes al mismo tiempo durante las fiestas era complicado. LG ha revolucionado la multitarea con su último LG V50 ThinQ 5G. Un smartphone con doble pantalla para estar a todo.

El primer smartphone 5G de LG, con pantalla OLED de 6,4 pulgadas, permite estar conectado con el mundo de manera más rápida y eficaz. Sus cinco cámaras con funciones avanzadas e inteligencia artificial graban vídeos en calidad 4K y tiene completa compatibilidad con formatos HDR10. Y no olvides que es uno de los más resistentes del mercado con certificación militar.

PVPR: LG V50 ThinQ 5G – 1.299 €

Sé el cinéfilo que siempre quisiste ser LG HU70LS

Monta tu propio cine en casa o donde quieras, ahora con el primer televisor libre: LG HU70LS. ¡Tú decides si quieres ver Netflix, HBO, Amazon Prime o lo que quieras!

Está en tus manos elegir la película perfecta para esas tardes navideñas de relax y descanso. Todo controlado desde su SmartTV integrado (webOS 4.5) tu smartphone o tu ordenador portátil… ¡olvídate de cables!

Además, este nuevo proyector CineBeam cuenta con una estética elegante y compacta, y tiene la máxima durabilidad con hasta 20 años de vida útil.

Personaliza el tamaño de su pantalla desde 40” a 150” sin perder calidad de imagen, con un brillo de 1.500 lúmenes y resolución 4K, compatible con HDR10. Todo ello hará que vivas estas Navidades a lo grande.

PVPR: LG HU70LS – 1.799€ (Disponible a partir de noviembre 2019)





Navidades de sofá, peli y manta LG OLED B9

Las Navidades es la época perfecta para ponerte al día de los últimos estrenos en series y películas. Entre el frío y el turrón no querrás despegarte del sofá. Vive una experiencia inmersiva con la tecnología OLED de LG (LG OLED B9) y su inteligencia artificial (ThinQ), con la que podrás hacer mucho más que ver pelis o series. Pide, a través de Google Assistant o Amazon Alexa, que reproduzca vuestra playlist navideña y que sea vuestro fiel acompañante durante las cenas. Nunca verás un OLED más completo y avanzado, con sonido Dolby Atmos y el HDR Total, con Dolby Vision.

Y para TV de grandes pulgadas, te ofrecemos la barra de sonido LG SL8YG. Conseguirás una atmósfera sonora envolvente gracias a su potente sistema Dolby Atmos con sonido de alta resolución Hi-Res para sentir una experiencia inmersiva 720º.

PVPR: LG OLED B9 (65) – 3



¿Y si hablamos de música? ¡Qué retumben los villancicos! LG RL3

¿Alguna vez has sentido “Arre borriquito” tan fuerte que cada una de sus notas han recorrido por todas las partes de tu cuerpo? El sonido HI-Res envolvente que tiene la torre de sonido LG RL3 creará atmosferas navideñas únicas. Con un diseño elegante y una potencia de 130W será la envidia de todas las cenas.

Pero por si fuera poco, esta torre es compatible con aptX HD para enviar música por Bluetooth en alta calidad y permite conectar varios dispositivos Bluetooth a la vez. Aunque si no eres de villancicos, no te preocupes. Podrás conectarlo a la televisión como home cinema. Villancicos y películas de Santa Claus, ¿qué más puedes desear?

PVPR: LG RL3– 169€

Música a todas partes LG Tone Ultra HBS-835S

Si te has quedado con ganas de más villancicos después de la playlist eterna que sonó en la cena de Navidad, los auriculares LG Tone Ultra HBS-835S te permitirán estar conectado con el mundo mientras sigues buscando a “Los Peces en el Río”.

Este dispositivo ofrece una completa libertad de uso, permitiendo escuchar música con los auriculares o activar sus altavoces con sonido de alta calidad desarrollado junto a JBL. Y no solo podrás escuchar villancicos, sino también podrás escuchar mensajes de texto o el nombre de la llamada entrante sin

tener que mirar el móvil. En definitiva, un dispositivo versátil y adaptado para cualquier situación para los amantes del multi-tasking.

PVPR: LG TONE HBS-835s – 110 €



La cena es siempre lo más esperado. Hay espacio para toda la familia LG GMX936SBHV

Uno de los mayores misterios que existe durante las Navidades es saber cuál será el plato estrella en la cena de Navidad. Todos los familiares luchan por ser el mejor y guardan sus trucos hasta el último momento. Con el frigorífico LG American Combi InstaView se acabaron estas dudas. No te hará falta abrir la puerta para ver qué está tramando tu familia. Con un simple “toc, toc” podrás ver los alimentos del interior a través de su puerta de cristal transparente. Esta tecnología te permite reducir la pérdida de frío hasta un 46% y mantener la frescura al máximo. Y además, toda la familia podrá guardar cada una de sus delicatessen sin dejar nada fuera del frigorífico, todo gracias a su gran capacidad interior.

Aunque, ¿podrás ser más inteligente que tu frigorífico? Los electrodomésticos de LG están conectados inteligentemente a través de su tecnología Smart ThinQ™ y podrás controlarlos de forma remota vía Wifi.

PVPR: LG GMX936SBHV – 3.499€

Comida sana también en Navidad LG MJ3965BPS

Y.. para los que quieren cocinar de una forma más sabrosa y saludable estas Navidades, LG tiene una solución para ellos: Microondas LG Smart Inverter.

Porque para tener una alimentación sana también es importante la manera en la que cocinamos. Microcinando con la tecnología LG Smart Inverter reducirás hasta un 72% la grasa de tus platos y mantendrás el sabor y los nutrientes de los alimentos al evitar el sobrecalentamiento y destrucción de sus células. Con este electrodoméstico

podrás hornear, gratinar, cocinar a bajar temperatura, asar, freír, cocinar al vapor… ¡y hasta hacer yogures caseros!

Descubre recetas sanas, rápidas y sencillas en: www.microcinandoconlg.com ¡Cocina sano y delicioso estas Navidades! ¡Bon appétit!

PVPR: LG MJ3965BPS – 349€