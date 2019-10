Anunciado Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Anunciado Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition. Un nuevo atuendo y los siete contenidos descargables disponibles en la Definitive Edition

Square Enix® ha anunciado hoy que Shadow of the Tomb Raider™: Definitive Edition saldrá a la venta en su versión digital y física en una selección de países el 5 de noviembre de 2019 para la familia de dispositivos Xbox One (incluida la consola Xbox One X), el sistema PlayStation®4 y Windows PC/Steam®. La versión para Stadia estará disponible cuando la plataforma salga a la venta, también en noviembre. Esta edición, que incluye el juego básico y los siete contenidos descargables, permitirá a los jugadores vivir el capítulo final de la historia sobre el origen de Lara Croft® y disfrutar de todas las tumbas de desafío, armas, atuendos y habilidades descargables.

Todos aquellos que dispongan del juego y el pase de temporada podrán descargarse gratis el atuendo de Definitive Edition en la tienda de su plataforma.

Puedes ver el tráiler de anunciado Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition



En Shadow of the Tomb Raider, Lara debe viajar a un mundo maravilloso que oculta las mayores tumbas de la historia de la franquicia, secretos escondidos y nuevos y astutos enemigos. En la lucha por salvar el mundo del apocalipsis maya, Lara se convertirá en la saqueadora de tumbas que está destinada a ser.

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition tiene una clasificación para mayores de 18 años.

Para más información, visita: https://tombraider.square- enix-games.com/es

Sobre TOMB RAIDER

La serie TOMB RAIDER® ha vendido más de 74 millones de copias en todo el mundo. La popularidad de la serie ha dado lugar a varias películas de éxito basadas en el Tomb Raider original y el reinicio de 2013. Su protagonista, Lara Croft®, es un icono mundial desde hace dos décadas. El último lanzamiento de esta serie de éxito, Shadow of the Tomb Raider™, ha recibido numerosos premios y nominaciones y es la extraordinaria conclusión de la historia de los orígenes de Lara. Todo esto hace que TOMB RAIDER siga siendo un referente para la acción y la aventura.