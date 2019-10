Comienza el Mes de las Artes Oscuras en Harry Potter: Wizards Unite #MesDeLasArtesOscuras. Las fuerzas de la oscuridad andan sueltas en el juego de WB Games y Niantic Inc. Harry Potter: Wizards Unite. El #MesDeLasArtesOscuras permitirá a los jugadores disfrutar de eventos emocionantes y actividades en el juego durante todo el mes de octubre. Jugadores de todo el mundo tendrán que trabajar juntos para proteger el mundo mágico de las fuerzas más siniestras y malignas que acechan en la oscuridad.

Este es el calendario completo del Mes de las Artes Oscuras de Harry Potter: Wizards Unite:

● Primera parte del evento brillante Fuerzas de lucha: del 8 al 14 de octubre

○ Una nueva misión con los espeluznantes Mortífagos Brillantes y un fugitivo de Azkaban

● Día de la comunidad de octubre: 19 de octubre

○ Aparecerán criaturas extrañas más frecuentemente, como vampiros, hombres lobo y doxys

● Segunda parte del evento brillante Fuerzas de lucha: del 21 al 28 de octubre

○ Una nueva y siniestra misión con Sirius Black Brillante y un dementor

● Misión exclusiva de Halloween: 31 de octubre

○ Preparaos para una emocionante y exclusiva fortaleza de desafío mágico y una misión con recompensas por tiempo limitado inspiradas en las artes oscuras

Para mantenerte al día sobre Harry Potter™: Wizards Unite, visita www.harrypotterwizardsunite.com