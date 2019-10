Vive la BlizzCon desde casa con la entrada virtual. Da comienzo a la fiesta en Azeroth, Santuario, el Nexo o dondequiera que estés con un montón de obsequios conmemorativos para los juegos que ya están disponibles. No te pierdas la cobertura en directo y a fondo de la convención de la comunidad de Blizzard Entertainment, con paneles de los desarrolladores en tres escenarios, concursos de la Noche de la comunidad y actuaciones musicales, entre otras muchas cosas.

¡Tan solo falta un mes para la reunión familiar más épica del mundo! La BlizzCon® 2019 dará el pistoletazo de salida el 1 de noviembre, una fecha en la que la comunidad de Blizzard de todos los rincones del planeta se reúne en persona, en los juegos y en línea para disfrutar de dos días de juegos, esports, cosplay, concursos, camaradería y diversión. Todos están invitados a unirse a la celebración desde casa, y este año podréis disfrutar de más contenido gratis del escenario principal que nunca. Cualquiera que quiera llevar la experiencia de la BlizzCon desde casa al siguiente nivel puede hacerse con la Entrada Virtual de la BlizzCon 2019, que ya está disponible en la Tienda de Blizzard.

La Entrada Virtual de la BlizzCon 2019 (39,99 €) incluye una colección de obsequios conmemorativos para que los jugadores se empapen del espíritu de la convención mientras juegan, entre los que se incluyen objetos para World of Warcraft®, Overwatch®, Hearthstone®, StarCraft® II, Heroes of the Storm® y Diablo® III y otras sorpresas que desvelaremos más adelante. También permite acceder a la cobertura en directo y en profundidad del espectáculo, al canal de acceso ilimitado de la BlizzCon, los concursos de la Noche de la Comunidad el viernes, la fiesta de clausura (con actuaciones musicales por anunciar) y las mesas redondas con los desarrolladores en tres escenarios distintos para que los jugadores se adentren aún más en sus juegos preferidos.

En palabras de J. Allen Brack, presidente de Blizzard Entertainment: «Este año, la BlizzCon tiene todos los ingredientes para ser la mejor de la historia, y queremos asegurarnos de que toda la comunidad de Blizzard la vive unida, tanto si es en persona como desde casa o en los juegos. Tenemos muchas ganas de brindar una experiencia realmente fantástica a todos los espectadores que van a seguir nuestras retransmisiones gratuitas —de las que habrá más que nunca— y para todos aquellos que disfruten del contenido adicional que concede la Entrada Virtual».

Fantásticos obsequios de la BlizzCon

Este año, los asistentes a la BlizzCon y los poseedores de la Entrada Virtual recibirán un surtido multiversal de obsequios para los juegos con los que podrán celebrar esta fecha tan señalada junto a sus amigos, aliados, compañeros de equipo, hermandad o progenie y oponentes:

surca las mareas de la guerra con un par de líderes de facción transformados en múrlocs: Marduin (Alianza) y Sylbranquias (Horda). Además, pertréchate bien para tu próximo viaje a las montañas heladas con el original traje de transfiguración de prendas de lana de wendigo. ¡Ya están disponibles en el juego! Overwatch : celebra los 25 años de Azeroth mientras luchas por el futuro de la Tierra con dos aspectos legendarios de Overwatch inspirados en héroes emblemáticos de World of Warcraft. Prepárate para vengarte con Illidan Genji y pide ayuda a la luz de Elune con Tyrande Symmetra. ¡Estarán disponibles en el juego antes de la BlizzCon!

celebra los 25 años de Azeroth mientras luchas por el futuro de la Tierra con dos aspectos legendarios de Overwatch inspirados en héroes emblemáticos de World of Warcraft. Prepárate para vengarte con Illidan Genji y pide ayuda a la luz de Elune con Tyrande Symmetra. ¡Estarán disponibles en el juego antes de la BlizzCon! Hearthstone : vive la emoción de la BlizzCon la próxima vez que te batas en duelo con el dorso de carta especial de la BlizzCon 2019 y prepárate para conseguir una misteriosa carta legendaria dorada que se desvelará durante el evento. ¡Estará disponible en el juego tras la BlizzCon!*

vive la emoción de la BlizzCon la próxima vez que te batas en duelo con el dorso de carta especial de la BlizzCon 2019 y prepárate para conseguir una misteriosa carta legendaria dorada que se desvelará durante el evento. ¡Estará disponible en el juego tras la BlizzCon!* Heroes of the Storm : deja tu huella en el Nexo con el grafiti y el retrato conmemorativos de la BlizzCon y cabalga hacia la batalla sobre la montura reptador abisal celestial. Puede que no parezca peligroso, pero tiene unas garras capaces de dar un buen pellizco… o de acabar con todos los seres vivos de tu planeta. ¡Ya disponibles en el juego!

deja tu huella en el Nexo con el grafiti y el retrato conmemorativos de la BlizzCon y cabalga hacia la batalla sobre la montura reptador abisal celestial. Puede que no parezca peligroso, pero tiene unas garras capaces de dar un buen pellizco… o de acabar con todos los seres vivos de tu planeta. ¡Ya disponibles en el juego! StarCraft II : equípate con un trío de diseños y retratos de la época de Brood War ® la próxima vez que entres en batalla. Busca emboscadas zerg a bordo del crucero de batalla clásico, da caza a tu presa con el imponente ultralisco clásico y honra el sacrificio de Tassadar con el portanaves clásico. ¡Ya disponibles en el juego!

equípate con un trío de diseños y retratos de la época de Brood War la próxima vez que entres en batalla. Busca emboscadas zerg a bordo del crucero de batalla clásico, da caza a tu presa con el imponente ultralisco clásico y honra el sacrificio de Tassadar con el portanaves clásico. ¡Ya disponibles en el juego! Y eso no es todo: hay muchos más obsequios de la BlizzCon, como un par de alas conmemorativas para los jugadores de Diablo III (solo en las versiones para PC y Mac)*. Atento a los detalles que publicaremos sobre la legendaria experiencia de este año.

No te pierdas la BlizzCon en directo desde cualquier parte

Para aquellos que quieran una experiencia desde casa lo más completa posible y disfrutar de una cobertura exhaustiva de la convención, la Entrada Virtual de la BlizzCon desbloquea el acceso a un montón de contenido prémium:

Canal de acceso ilimitado de la BlizzCon: este canal actúa como una guía virtual del evento principal del 1 y 2 de noviembre que explora cada rincón de la convención y proporciona a los espectadores cobertura del escenario principal, los torneos de esports, entrevistas exclusivas con desarrolladores de Blizzard y muchas cosas más.

este canal actúa como una guía virtual del evento principal del 1 y 2 de noviembre que explora cada rincón de la convención y proporciona a los espectadores cobertura del escenario principal, los torneos de esports, entrevistas exclusivas con desarrolladores de Blizzard y muchas cosas más. Cobertura a fondo de las mesas redondas con los desarrolladores: habrá contenido gratuito de mesas redondas seleccionadas de los escenarios principales de la BlizzCon, pero la Entrada Virtual proporciona a los jugadores de Blizzard acceso entre bastidores a sus juegos preferidos con la cobertura más completa, incluido el contenido íntegro de las mesas redondas de los escenarios Mítico, Legendario y Épico. Desvelaremos el calendario completo en las próximas semanas.

habrá contenido gratuito de mesas redondas seleccionadas de los escenarios principales de la BlizzCon, pero la Entrada Virtual proporciona a los jugadores de Blizzard acceso entre bastidores a sus juegos preferidos con la cobertura más completa, incluido el contenido íntegro de las mesas redondas de los escenarios Mítico, Legendario y Épico. Desvelaremos el calendario completo en las próximas semanas. Noche de la comunidad: la legendaria creatividad de la comunidad de la BlizzCon cobra protagonismo en el escenario principal durante la Noche de la Comunidad del viernes, donde se celebran los concursos de disfraces, talentos, arte y vídeo de la convención.

la legendaria creatividad de la comunidad de la BlizzCon cobra protagonismo en el escenario principal durante la Noche de la Comunidad del viernes, donde se celebran los concursos de disfraces, talentos, arte y vídeo de la convención. Celebraciones de clausura: la Entrada Virtual también otorga acceso a las actuaciones musicales en directo que se celebran el sábado por la noche durante la ceremonia de clausura de la BlizzCon y desde varios escenarios. Ofreceremos más información sobre las actuaciones de este año en las próximas semanas†.

La BlizzCon 2019 también contará con más contenido de retransmisiones que nunca. La fiesta comenzará con la ceremonia inaugural prevista para las 19:00 CET el viernes, 1 de noviembre, e incluirá más contenido gratuito de mesas redondas que en ediciones anteriores. Además, los fans de los esports podrán disfrutar de forma gratuita como cada año de todos los torneos de la BlizzCon, como la Overwatch World Cup y la culminación de otras competiciones como el Arena World Championship de World of Warcraft, el WoW® Mythic Dungeon International, la final mundial de Hearthstone o la StarCraft II World Championship Series. Anunciaremos más información sobre estos eventos cuando esté disponible el calendario completo de la BlizzCon, dentro de poco.

Para más información sobre la BlizzCon 2019 y la Entrada Virtual de la BlizzCon, visita el sitio web oficial en www.blizzcon.com.