Los shooter de la Capcom Home Arcade con un repaso de los juegos de peleas y de lucha. _un homenaje a los videojuegos de las máquinas recreativas. Llegara el 25 de Octubre

Koch Media ha distribuido nueva información y vídeos de los shooter que incluye la Capcom Home Arcade, una recreativa de sobremesa lista para enchufar y jugar con un diseño exclusivo, que estará disponible en las principales cadenas de tiendas el 25 de octubre de 2019 en Europa. Se trata de 1944: The Loop Master (título lanzado en 2000), Eco Fighters (1993), Giga Wing (1999) y Progear (2001).

Anteriormente se desvelaron detalles de los cuatro títulos de peleas, Alien vs Predator (1994), Armored Warriors (1994), Captain Commando (1991) y Final Fight (1989), así como los de lucha Cyberbots: Full Metal Madness (1995), Darkstalkers (1994), Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting (1992) y Mega Man (1995).

Los shooter en detalle Capcom Home Arcade

1944: The Loop Master – lanzado en 2000

1944: The Loop Master es un shooter arcade de desplazamiento vertical creado por Capo en el año 2000. A diferencia de juegos anteriores, la programación de este arcade fue realizado por una compañía independiente llamada 8ing/Raizing. El juego es la quinta de una serie de shooters verticales de la Segunda Guerra Mundial realizados por Capcom; la saga 19XX. El juego tiene lugar en las acaloradas batallas de 1944 durante la Segunda Guerra Mundial, en la que dos ases de los vuelos a bordo de los cazas P-38 Lightning y Mitsubishi A6M Zero intentan vencer a un ejército.

Eco Fighters – lanzado en 1993

Eco Fighters, conocido en Japón como Ultimate Ecology, es un arcade lanzado por Capcom sobre el hardware CP-2 en diciembre de 1993. Se trata de un shooter horizontal, donde el jugador controla un barco con una pistola giratoria. Tal y como sugiere el propio título, cuenta con una temática “ecológica”.

Giga Wing – lanzado en 1999

Giga Wing es un shooter arcade de desplazamiento vertical del año 1999 desarrollado por Takumi Corporation y editado por Capcom sobre el hardware CPS-2 y trasladado más tarde ese año a la consola Dreamcast. Giga Wing tiene lugar durante una Guerra ficticia dentro de un escenario con una ambientación de estilo steampunk. El jugador controla una de las cuatro naves futuristas y debe destruir las naves, tanques, barcos y edificios enemigos.

Progear – lanzado en 2001

Progear es un shooter horizontal desarrollado por CAVE y editado para el Sistema de hardware CP-2 en el año 2001. Fue el único shooter de desplazamiento horizontal de Cave hasta Deathsmiles en 2007. El juego presenta un diseño artístico y un estilo de corte steampunk.

JUEGO AUTÉNTICO

Incluye un par de joystick de competición de marca Sanwa con botones de gran precisión, tiempo de respuesta y durabilidad.

Los 16 juegos preinstalados son los programas arcade originales de Capcom (ROMs), con una emulación proporcionada en exclusiva por la firma FB Alpha, para ofrecer una experiencia de juego arcade auténtica y precisa.

JUEGA, COMPITE, COOPERA

Bate las mejores puntuaciones en el modo para un jugador, forma equipo con un amigo en cooperativo multijugador o acaba con ellos en combate directo. Luego sube tus mejores puntuaciones a la Clasificación de Mejores Puntuaciones del Mundo, a través de la conexión WiFi incorporada en Capcom Home Arcade, para compararte con otros usuarios de todo el planeta.

Capcom Home Arcade estará disponible en las principales cadenas de tiendas el 25 de octubre de 2019 en Europa, Australia, Nueva Zelanda, Oriente Medio y en Rusia.