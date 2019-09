Corazón y motor a mil por hora en el nuevo tráiler de GRID. Ocupa tu lugar en la GRID World Serie experimenta el drama del automovilismo.

Codemasters® enciende la mecha del drama del automovilismo con el último tráiler de GRID® que estrena en el día de hoy. Tras recibir la distinción en los premios gamescom 2019 como Mejor Juego de Carreras, el tráiler destaca la posibilidad de elección de los jugadores mostrando múltiples clases de vehículos en algunos de los trazados y circuitos urbanos más desafiantes sobre diversos entornos, incluyendo condiciones de carrera nocturnas y de fuertes lluvias. GRID se lanzará el 11 de octubre en el sistema de entretenimiento PlayStation 4, en la familia de dispositivos Xbox One incluyendo Xbox One X y en formato Windows PC (DVD y a través de Steam).

Puedes ver el nuevo tráiler en el siguiente enlace:

Con el telón de fondo de la versión remezclada del tema The Light del grupo Sophie and the Giants, el tráiler cobra vida con el Audi R8 1:1 luchando rueda con rueda con el Honda CRX MightyMouse en el revirado circuito de Okutama Sprint. La acción se traslada a los circuitos de carreras tradicionales de Zhejiang y Brands Hatch, y la primera Némesis en forma de lucha entre los vehículos SRT Viper GTS-R y Chevrolet Corvette C7.R que pugnan por mantener la trazada empujándose de un lado a otro.

El tráiler culmina con la clase de Prototipos con los coches Acura Dpi y el Cadillac DPi-V.R corriendo por las calles de Shangai por la noche y se desvanece con una lucha climatológica hasta la meta. Con 104 eventos disponibles en el lanzamiento incluyendo los desafíos contra la escudería FA Racing Esports y Fernando Alonso, los jugadores se sumergirán en el campeonato mundial GRID World Series contra adversarios de toda la vida, la escudería Ravenwest. Con la accesibilidad y la posibilidad de elección como núcleo del juego, los jugadores tendrán acceso a cuatro ciudades, ocho circuitos con más de 80 rutas de carreras . Con más de 400 personalidades en la IA del juego , que van desde la calma hasta la agresividad, desde comedido hasta impredecible, cada carrera será única y viva.

“Como equipo, queríamos capturar la esencia de la entrega original de GRID que, en su día, innovó el género de las carreras con el mejor manejo de su clase y la implantación del Flashback. Queremos construir sobre el legado de GRID y crear un juego que se centre en tres pilares básicos, elección y accesibilidad, historias de automovilismos y correr por la gloria, todos ellos capturados en el tráiler” ha afirmado Chris Smith, Director de Juego de GRID en Codemasters. “La accesibilidad y la elección permite a los jugadores correr a su manera con opciones de control tanto para jugadores más casuales como para expertos de la simulación. En segundo lugar, se trata de gloria y prestigio. Queremos que los jugadores se sientan emocionados sin importar el puestos en el que terminen, ya sea en primer lugar o por delante de su archienemigo. Por último, se trata de las impredecibles historias que se suceden en el automovilismo; es por eso por lo que queremos verlo por televisión. El drama y los momentos clave son los que te mantienen al filo de tu asiento. GRID no versa sobre una procesión de vehículos. Son adelantamientos al límite, rasguños en los parachoques y acción competitiva de carreras. Queremos que todo, incluido el vehículo, pueda contar una historia al final de la carrera con sus golpes y rasguños. GRID ofrece a los jugadores el drama, la emoción y las historias únicas del automovilismo en cada carrera”.

GRID se lanzará el 11 de octubre de 2019, en el Sistema de entretenimiento PlayStation 4, en la familia de dispositivos Xbox One incluyendo Xbox One X y en formato Windows PC (DVD y a través de Steam) y en el mes de noviembre en Google Stadia. Los jugadores que reserven la Ultimate Edition obtendrán tres días de acceso anticipado.