PlayStation estará presente un año más en Madrid Games Week 2019 con los videojuegos más esperados. Los visitantes podrán disfrutar de más de 200 puestos de juego. En el stand se podrán probar juegos como Medievil, Concrete Genie, Dreams, Marvel’s Iron Man VR, Predator: Hunting Grounds, entre otros.

• Los visitantes podrán disfrutar de diferentes experiencias relacionadas con los esperados Death Stranding y The Last of Us Parte 2.

• PlayStation®Talents estará presente con 40 puestos de juegos, donde se podrá votar a los 20 semifinalistas a los Premios PlayStation® 2019.

PlayStation® España anuncia su presencia en Madrid Games Week 2019, la quinta edición de la feria de referencia del sector del videojuego que se celebrará en la capital del 3 al 6 de octubre.

Durante cuatro días, los fans de PlayStation® podrán probar las principales novedades de los catálogos de PlayStation®4 (PS4™) y PlayStation®VR (PS VR) en los más de 200 puestos de juego, así como participar en concursos y diversas actividades.

De este modo, los visitantes tendrán la oportunidad, por primera vez en España, de jugar demos de títulos antes de su lanzamiento: podrán encarnar al viejo conocido Sir Daniel Fortesque con el remake de Medievil, adentrarse en el extraordinario mundo de Dreams, ayudar al joven Ash a devolverle la vida a su ciudad con Concrete Genie, recorrer el oscuro mundo de los demonios Yokai con Nioh2 y ponerse tanto en la piel de Predator como del equipo militar para darle caza en Predator: Hunting Grounds. Además, los visitantes podrán disfrutar de diferentes experiencias relacionadas con los esperados The Last of Us Parte 2 y Death Stranding. Este último título contará con un teatro a puerta cerrada donde se proyectará contenido exclusivo.

Por su parte, el dispositivo de realidad virtual PS VR ofrecerá a los visitantes la posibilidad de probar antes de su lanzamiento títulos como el impactante y esperado Marvel’s Iron Man VR, que contará con ocho puestos de juego, o los ya conocidos Blood and Truth y No Man’s Sky entre otros.

Además de estos próximos lanzamientos, también estarán disponibles puestos de juego de Days Gone, Marvel’s Spider-Man, Gran Turismo Sport y Ready Set Heroes además de muchos de los títulos de PlayStation®Hits.

El apoyo y la participación de third parties en el stand tendrá, como cada año, su presencia asegurada con títulos como: FINAL FANTASY VII REMAKE, NBA 2K20, Borderlands 3, Call of Duty® Modern Warfare®, EA SPORTS FIFA 20, Crash Team Racing y GRID.

También tendrá presencia en la feria el programa de apoyo nacional a estudios independientes, PlayStation®Talents, que contará con una zona especial con 40 puestos de juego. Entre ellos los 20 semifinalistas a los Premios PlayStation® 2019 a los que podrán votar los visitantes. En esta zona no solo se dará a conocer más a fondo el programa si no que los visitantes podrán probar títulos como: A Tale of Paper, Treasure Rangers y Aces of the Multiverse.

En cuanto a los servicios digitales de PlayStation®, como es habitual, habrá una grada exclusiva para miembros de PlayStation®Plus desde donde podrán ver todas las actividades del stand de forma privilegiada, y diferentes actividades relacionadas con PlayStation®Now y PlayStation®Tournament.

Asimismo, se ha destinado un espacio para acercar y dar a conocer a los visitantes Compromiso PlayStation®, el área que la compañía dedica a mejorar la vida de las personas, especialmente de los más jóvenes, a través del videojuego. Compromiso PlayStation® además fomenta el uso responsable de los videojuegos poniendo en practica medidas concretas y impulsando buenos hábitos.

El stand de PlayStation® estará ubicado en el pabellón 14 del recinto ferial de IFEMA y contará con un escenario con grada para 300 personas donde se sucederán una gran cantidad de torneos, concursos, charlas, demos y mucho más.

El día 3 estará abierto para profesionales de 10:00 a 20:00h. La feria abrirá al público general a partir del mismo día 3 a partir de las 15:00h.

Para más información visita la Web oficial de MGW 2019 o el Blog oficial de PlayStation®.