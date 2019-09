Hunt: Showdown ya disponible para PC con nuevo DLC. Crytek estrena la versión completa para PC y nuevo contenido descargable

Legends of the Bayou proporciona dos nuevos cazadores legendarios, dos armas únicas y dinero de juego

¡Ha llegado el día! El juego cazarrecompensas multijugador de Crytek ya está disponible para PC, y cuenta con una nueva escopeta descargable montada. Los jugadores pueden conseguir la versión física en tiendas de Hunt: Showdown para PC con un precio de venta recomendado de 39.99€ o en un pack con el nuevo contenido descargable Legends of the Bayou por 44,99 €. Los jugadores que actualmente ya cuenten con el juego pueden adquirir el nuevo DLC por 9,99€.

Puedes ver el tráiler de lanzamiento del juego en el siguiente enlace:

Tráiler del contenido descargable:

Antes del lanzamiento, Hunt: Showdown se lanzó como Acceso Anticipado en Steam, un programa que permite a los desarrolladores trabajar estrechamente con la comunidad del juego mientras desarrollan y pulen el videojuego, en el caso de Hunt, a lo largo de más de 20 actualizaciones y múltiples parches. Esa comunidad, afirma Fatih Özbayram, productor jefe de Hunt, “fue parte integral del proceso de desarrollo del juego”.

“El desarrollo de Hunt: Showdown ha sido impulsado completamente por la comunidad y esa ha sido una experiencia muy gratificante para todo el equipo. Junto con la comunidad, pudimos crear la experiencia de juego memorable, tensa y divertida que nos propusimos hacer. Por ejemplo, una solicitud de la comunidad nos inspire a agregar equipos de tres en Hunt junto con otras muchas características” ha comentado Özbayram. “Así que muchas gracias a todos aquellos que nos han apoyado a lo largo del proceso de desarrollo, no podríamos haberlo hecho sin vosotros”.

El contenido descargable The Legends of the Bayou se sumerge la oscuridad del pantano para celebrar el lanzamiento completo de la versión PC de Hunt: Showdown y proveer a los leales a la causa con dos nuevos Cazadores Legendarios, dos armas únicas y 500 Blood Bonds (dinero de juego).

Saliendo de las sombras hay dos formidables Cazadores Legendarios, el Doctor Hueso y la Misteriosa Hermana, así como el legendario Copperhead, un Nagant M1895 llamado así por la omnipresente serpiente indígena y un arma diferencial, que solo portan los primeros cazadores en llegar al pantano y es toda la prueba que necesita un Hunter para demostrar que estuvo aquí desde el principio.

Hunt: Showdown ya disponible para PC con un precio de venta recomendado de 39,99 €, las versiones para PlayStation®4 y Xbox One se comercializarán a finales de 2019.

Un espectacular FPS multijugador competitivo. Toda la emoción de los juegos de supervivencia

Hunt: Showdown, el juego multijugador cazarrecompensas de Crytek, se lanzará para PC el 27 de agosto de 2019 con un precio de venta recomendado de 39,99 €, mientras que, los usuarios de PlayStation®4 y Xbox One disfrutarán del juego completo online en otoño. Además de este lanzamiento digital, Crytek se ha asociado con Koch Media para comercializar las versiones físicas de Hunt en tiendas en todo el mundo.

Hunt: Showdown se estrenó como Acceso Anticipado en Steam el mes de febrero de 2018 y en Xbox Game Preview en mayo de este año. Ambas plataformas permitieron al equipo de Hunt la oportunidad única de liderar un proceso de desarrollo impulsado por la comunidad, incorporando los comentarios de los jugadores e integrándolos en la hoja de ruta de desarrollo del juego. Desde el primer lanzamiento en el mes de febrero de 2018, Hunt ha recibido cerca de 20 actualizaciones y parches, incluyendo un nuevo jefe final, un mapa, dos momentos del día, inteligencia artificial adicional, juego rápido y más de una docena de armas.

Argumento

Unos monstruos despiadados de pesadilla andan sueltos por los pantanos de Luisiana y tú formas parte de un grupo de pistoleros curtidos que deben librar al mundo de su horrible presencia. Elimina a estas criaturas de nuestro mundo a cambio de un botín generoso y de la oportunidad de comprar armas más potentes y sanguinarias. Si fracasas, la muerte te despojará de tu personaje y su equipamiento. Sin embargo, conservarás tu experiencia en una reserva de personajes, llamada linaje, para siempre.

Las claves del juego

ALTO RIESGO, RECOMPENSAS ALTAS, ALTA TENSIÓN – La dinámica de juego competitiva por partidas de Hunt combina elementos de JcJ y JcE para crear una experiencia tensa excepcional donde siempre te juegas la vida, el personaje y el equipamiento. Al inicio de cada partida, hasta cinco equipos de dos miembros salen a rastrear a sus objetivos monstruosos. Cuando encuentren y derroten a uno de ellos, recibirán una recompensa, y de inmediato se convertirán en un objetivo para los demás cazadores que queden en el mapa. Si no te cubres las espaldas, podrías acabar con un cuchillo clavado y la última imagen que verías sería la de otro equipo de cazadores alejándose con tu recompensa. Cuanto mayor es el riesgo, más elevada es la recompensa, pero un solo error podría costarte todo.

PROGRESIÓN – Incluso en la muerte, podrás progresar en las filas de cazadores gracias a tu linaje. Aunque un personaje muera, su experiencia se transmite a tu linaje, donde se le puede aplicar a otros cazadores. Si consigues salir del mapa con vida, podrás usar el dinero y la experiencia obtenidos para equipar a cazadores nuevos y prepararte para la partida siguiente. Si mueres, perderás todo menos la experiencia.

VISIÓN OSCURA – Gracias a la Dark Sight (visión oscura), los cazadores pueden ver el velo entre los mundos, de modo que lo que permanece oculto a los ojos de los mortales se vuelve visible para los iniciados. Usa la visión oscura cuando sigas el rastro de monstruos y una luz fantasmal te guiará a tu objetivo siguiente. La visión oscura también indica los jugadores que llevan una recompensa, de manera que son más vulnerables a las emboscadas cuando intentan escapar.

Características

Lucha por una recompensa contra otros equipos de cazadores en un mundo lleno de enemigos desafiantes en partidas de 20 a 40 minutos.

contra otros equipos de cazadores en un mundo lleno de enemigos desafiantes en partidas de 20 a 40 minutos. Mundo abierto táctico – Elige tu propio estilo y resuelve los problemas que te encuentres a tu manera. Usa herramientas, tácticas y un rico entorno para volver las adversidades en tu favor.

Elige tu propio estilo y resuelve los problemas que te encuentres a tu manera. Usa herramientas, tácticas y un rico entorno para volver las adversidades en tu favor. Jugabilidad basada en supervivencia y tensión – Si cuanto más alto es el riesgo, mayor es la recompensa, apuesta tu vida. Gana recompensas y mejoras a coste de perder a tu personaje para siempre.

Si cuanto más alto es el riesgo, mayor es la recompensa, apuesta tu vida. Gana recompensas y mejoras a coste de perder a tu personaje para siempre. El mundo de lo desconocido – Los jugadores se sumergirán en un mundo totalmente creíble y rico en detalles, lleno de tonos oscuros que mantiene a los jugadores preguntándose, ¿qué hay detrás de esa esquina? Enemigos reales, monstruos reales, tensión real.

Los jugadores se sumergirán en un mundo totalmente creíble y rico en detalles, lleno de tonos oscuros que mantiene a los jugadores preguntándose, ¿qué hay detrás de esa esquina? Enemigos reales, monstruos reales, tensión real. La visión oscura (Dark Sight) permitirá a los cazadores ver el velo entre los mundos.

permitirá a los cazadores ver el velo entre los mundos. Progresa en las filas de cazadores según tu linaje. Al morir se pierde todo menos la experiencia.

según tu linaje. Al morir se pierde todo menos la experiencia. Combina elementos JcJ (jugador contra jugador) y JcE (jugador contra entorno) para provocar una tensa experiencia.

Requisitos del sistema para PC

MÍNIMO:

Requiere un procesador y un sistema operativo de 64 bits

SO: Windows 7 64bit

Procesador: Intel i5-4590 @ 3.3GHz (4th Generation) or AMD Ryzen 3 1200

Memoria: 8 GB de RAM

Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 660 TI or AMD Radeon R7 370

DirectX: Versión 11

Red: Conexión de banda ancha a Internet

Almacenamiento: 20 GB de espacio disponible

Tarjeta de sonido: DirectX compatible audio card

Notas adicionales: Best experienced with headphones

RECOMENDADO:

Requiere un procesador y un sistema operativo de 64 bits

SO: Windows 10 64 bit

Procesador: Intel i5-6600 @ 3.3Ghz (6th Generation) or AMD Ryzen 5 1400

Memoria: 12 GB de RAM

Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 970 4 GB or AMD Radeon R9 390X

DirectX: Versión 11

Red: Conexión de banda ancha a Internet

Almacenamiento: 20 GB de espacio disponible

Tarjeta de sonido: DirectX compatible audio card

Notas adicionales: Best experienced with headphones

Título: Hunt: Showdown

Desarrollador / Editor: Crytek / Koch Media

Género: first person shooter

Idioma: manual y textos en castellano

Lanzamiento: PC_ya a la venta

PS4 / Xbox One_finales 2019

PEGI: +18

PVPr: 39,99€

Web oficial: https://www.huntshowdown.com