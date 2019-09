Los píxeles se rinden ante Goya – Blasphemous, ya disponible para Nintendo Switch. Iconografía cristiana y arte mudéjar con una estética oscura, en Pixel Art.

Entre 1814 y 1816, Francisco de Goya utilizó el óleo para retratar las procesiones de disciplinantes. Unos 200 años después, un grupo de desarrolladores de Sevilla descubre en sus pinturas una manera única de homenajear a su cultura y surge la chispa; esta vez, en pixel art. Así es como en The Game Kitchen deciden embarcarse en su próximo proyecto, Blasphemous, un videojuego con el que persiguen exportar un pedacito de su tierra al resto del mundo, mirándola con los ojos de Goya, combinando un sistema de combate frenético con una estética oscura y barroca, iconografía cristiana y arte mudéjar. Desde el 10 de septiembre, Blasphemous está disponible para Nintendo Switch.

Cuenta Mauricio García, CEO de The Game Kitchen, que desde el principio sabían que era una apuesta arriesgada (¿cómo iban a hacer un videojuego sobre algo tan local?, ¿se comprendería?, ¿se apreciaría?), pero al mismo tiempo, en sus palabras: “nosotros nos hemos criado también con el folklore japonés a través de sus videojuegos así que, ¿por qué no íbamos a poder exportar el nuestro? ¿por qué no iba a poder ocurrir al revés?”. Por el momento, no les ha ido nada mal, y su campaña de financiación en KickStarter, que tenía un objetivo de 50.000 dólares, ha superado los 300.000 y los ha colocado como uno de los videojuegos indies más esperados del año.

En Blasphemous nos encarnamos en la figura de El Penitente, un personaje que debe expiar sus pecados si quiere librar a la humanidad de la maldición que en la que se ha sumido. Para conseguirlo, habremos de atravesar los escenarios de un universo fantástico, plagado de referencias a imágenes de Goya, al folklore andaluz y la iconografía religiosa: coronas de espinas, capirotes, enemigos que utilizan ataques que simulan flagelaciones, arquitectura tan reconocible como el puente de Triana o incluso letras de canciones de Lola Flores.

Con el Penitente, el jugador se embarca en un sistema de combate frenético, enfrentándonos a gigantescas y peligrosas criaturas inspiradas en todo tipo de iconos de la religión (como La Piedad de Miguel Ángel) con la ayuda de su arma: el Mea Culpa. Estas batallas inmisericordes ponen a prueba la habilidad del jugador, pero todo esfuerzo se ve recompensado en forma de habilidades y potenciadores que se muestran en el Rosario que porta el protagonista.

Los fans de los videojuegos retro encontrarán algunos elementos del género comúnmente llamado ‘Metroidvania’ (con exploración y acción en un mapeado laberíntico), aunque desde The Game Kitchen insisten en que es “algo más”, y buscaban imprimir su sello de autor. “Queríamos ir más allá, imprimir algo diferente, más poético. Que el juego suscitase curiosidad. Que el jugador descubra referencias y se interese por ellas, sin necesidad de explicarlas explícitamente en el juego”, cuenta Mauricio García. “Si un pequeño porcentaje de los que prueban Blasphemous acaban buscando a Goya en Google, será que algo hemos hecho bien”.

Un mundo de fantasía oscura inspirado en la iconografía religiosa cristiana, empapado del arte de Goya y de la arquitectura del sur de España te esperan en Blasphemous, ya disponible para Nintendo Switch.

