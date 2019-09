Capcom anuncia Project Resistance una nueva experiencia ambientada en Resident Evil para PS4, Xbox One y Steam

Capcom anuncia Project Resistance una nueva experiencia ambientada en Resident Evil para PS4, Xbox One y Steam.En el día de hoy en la feria Tokyo Game Show (TGS), Capcom ha desvelado un nuevo tipo de survival horror ambientado en el universo Resident Evil, Project Resistance (título provisional).

Este juego multijugador asimétrico online para cinco jugadores combina tanto dinámicas cooperativas como competitivas, con la oportunidad para los usuarios de crear su propia experiencia survival horror. Cuatro Supervivientes deben trabajar juntos para escapar de un pérfido experimento y superar al retorcido Cerebro que lo controla todo entre bambalinas.

Capcom está desarrollando Project Resistance en colaboración con NeoBards Entertainment, utilizando el motor RE Engine propiedad de Capcom conocido por su alta calidad de juego y su notable fidelidad visual en juegos como Resident Evil 2 y Devil May Cry 5. Se encuentra actualmente en desarrollo para el sistema de entretenimiento PlayStation®4, la familia de dispositivos Xbox One incluyendo Xbox One X y Steam.

Puedes ver el tráiler de anuncio de Project Resistance:

Puedes ver también al juego en acción aquí:

En cada partida 4v1, un jugador toma el papel del cerebro que rastrea a los cuatro supervivientes en una red de cámaras de seguridad, manteniéndose un paso por delante en todo momento para evitar su huida. Este Cerebro urde una trayectoria mortal manejando una baraja de cartas estratégica para crear peligrosos obstáculos para los supervivientes, tales como invocar criaturas despiadadas, poniendo trampas, manipulando el entorno y armando cámaras de seguridad. Él o ella puede controlar también directamente a los zombis en el juego. Además, los jugadores en el papel de Cerebro pueden incluso ponerse la gabardina del imponente y mortal Tyrant por primera vez en la historia de la franquicia. A cambio, los Supervivientes deben trabajar cooperativamente como equipo para defenderse de los ataques del cerebro y completar los objetivos de la misión de estilo puzle para escapar del mapa antes de que el tiempo de agote. Cada superviviente cuenta con habilidades únicas que ayudarán al equipo a superar los desafíos que se les presenten y sobrevivir al siniestro experimento.

Los asistentes al Tokyo Games Show tendrán la oportunidad de probar un acceso temprano a esta proyecto en desarrollo. Además, los miembros del programa Xbox Insider y los Embajadores de Resident Evil podrán ser seleccionadas para tener la posibilidad de participar en la beta cerrada de Project Resistance en PlayStation 4 y Xbox One. La beta cerrada se celebrará del 4 al 7 de octubre. El registro para la beta estará disponible del 11 al 18 de septiembre en https://www.project-resistance.com/en/ . Más detalles sobre Project Resistance y la beta cerrada se desvelarán próximamente.