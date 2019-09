Nueva edición en formato físico Blu-ray de No Man’s Sky

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que la nueva edición en formato físico Blu-ray de No Man’s Sky, la emocionante epopeya espacial creada por el estudio británico Hello Games, ya está disponible en los puntos de venta habituales a un precio de venta recomendado de 39,99€.

Esta nueva edición en formato físico Blu-ray ha sido lanzada con motivo del estreno de la actualización gratuita Beyond el pasado 14 de agosto que, entre otras mejoras, incluye soporte para PlayStation®VR (PS VR). En este sentido, y tras más de un año de desarrollo, todas las posibilidades del videojuego están disponibles usando el dispositivo de realidad virtual de PlayStation®4 y, además, están adaptadas para ser disfrutadas con el mando DUALSHOCK®4 o con los dispositivos PlayStation®Move. Esta actualización -la más grande hasta la fecha- también incluye otras novedades, como la posibilidad de cocinar alimentos, domar y cabalgar a monstruos alienígenas, la inclusión del Nexo -un nuevo espacio social compartido- y nuevas especies de aliens.

La inclusión de PS VR -la gran novedad de Beyond-, permitirá a todos sus usuarios disfrutar con otros jugadores de cualquiera de las posibilidades que ofrece No Man’s Sky, independientemente de si estos cuentan con el dispositivo de realidad virtual o no. La implementación está disponible para todos los modos de juego y para todos los nuevos contenidos del juego, ya sean disfrutados en línea o en solitario. De esta forma, y gracias a los mandos PS Move, los jugadores podrán utilizar las manos para agarrar el volante del buggy, o accionar las palancas de potencia y maniobra de las naves, aumentando considerablemente la inmersión y la experiencia jugable. Además, las cabinas de los vehículos han sido rehechas con un alto nivel de detalle para poder ser vistas en giros de 360 grados.

La experiencia en realidad virtual puede ser configurada libremente, ya sea a través del movimiento libre o mediante teleportación.

La nueva edición en formato físico Blu-ray de No Man’s Sky ya está disponible a un precio recomendado de 39,99€ y PEGI 7 en los puntos de venta habituales.

Puedes ver el tráiler de lanzamiento:

Para más detalles, visita el Blog oficial de PlayStation