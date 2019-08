Mario Kart Tour pre-registro activado para uno de los juegos de smartphone que pretende ser la bomba del verano. Mario Kart Tour, la versión para juegos del legendario juego de carreras en minicoches de Nintendo va llegar a smartphone Android y iPhone con iOS 10 o superior.

Mario Kart Tour es un videojuego de carreras desarrollado por Nintendo que se publicará en las plataformas de iOS y Android. Será la décima entrega de la saga Mario Kart y la primera en ser publicada en dispositivos móviles. Podrá ser descargado tanto en la Play Store como en la App Store.

En febrero de 2018 Nintendo anunció que el próximo gran título que lanzarían para dispositivos móviles sería Mario Kart Tour.

El juego es free to play. Es decir podemos jugar pero tenemos compras dentro de la app. El juego será gratuito, es decir, no tendrás que pagar nada para empezar a jugarlo. Pero como se describen en las notas, habrá pequeñas compras integradas que será opcionales

Las carreras tomarán lugar en varias ciudades del mundo que cambiarán cada dos semanas y, como suele ser habitual, podrás ayudarte de todo tipo de objetos para ganar ventaja o fastidiar a los oponentes. El manejo se lleva a cabo con un solo dedo, con el cual deberás controlar el coche, lanzar objetos e incluso cambiar la vista para mirar atrás. La jugabilidad de este juego de Nintendo será tan buena como el Mario Kart 8 de la Nintendo Switch

Ha sido la cuenta oficial en Twitter de Mario Kart Tour la que ha dado la fecha exacta: llegará el 25 de septiembre en su primer tuit donde avisaba del pre-registro. El juego tanto en Google Play como en la App Store, en el modo de prerregistro ya se encuentra disponible.

Pre-registration for Mario Kart Tour is now available! For more details, please click here: https://t.co/loB3wf6eOv#MarioKartTour will be available on 9/25. We hope you’re looking forward to getting behind the wheel of this new game! pic.twitter.com/afPFp94iNi

