Ya disponible Collection of Mana para Switch – Tráiler de lanzamiento

Ya disponible Collection of Mana para Switch Comienza tu aventura de rol con un lote esencial para nostálgicos que quieran revivir aventuras fantásticas en cualquier lugar .

Square Enix Ltd. ha anunciado hoy que la edición física de Collection of Mana™ ya se encuentra disponible en formato físico para Nintendo Switch™.

El tráiler de lanzamiento de Collection of Mana

Collection of Mana te traslada al fascinante mundo de la clásica serie Mana con los tres primeros títulos en el formato original: FINAL FANTASY® ADVENTURE/Mystic Quest, Secret of Mana® yTrials of Mana™. Este recopilatorio con tres juegos incluye una práctica función de guardado rápido, un completo modo musical y la posibilidad de cambiar el tamaño de la pantalla al jugar a cada título. Además, también podrás disfrutar de esta aventura con tus amigos en el modo multijugador local de Secret of Mana (hasta 3 jugadores) y Trials of Mana (hasta 2 jugadores).

Además, la edición física de Collection of Mana incluye una carátula reversible con un diseño alternativo de los inolvidables héroes de cada título y el diseño original de Trials of Mana.

Los juegos de Collection of Mana

FINAL FANTASY Adventure

Nuestro héroe, capturado y encarcelado en el Castillo Glaive, se ve obligado a luchar por su vida cada día contra temibles monstruos. Al ver a sus compañeros gladiadores caer sin piedad uno detrás de otro, espera al momento perfecto para escapar de la arena a través de la puerta de los monstruos. Tras huir, se dirige hacia un acantilado cercano en busca de una cascada próxima al castillo, donde escucha un encuentro clandestino entre Julius y el Caballero Oscuro. Tras revelar su presencia accidentalmente, lo arrojan al río embravecido y pierde la conciencia.

Tras despertar, nuestro héroe vaga por tierras desconocidas hasta encontrar a la heroína de la historia y rescatarla del ataque de un monstruo. Ella está buscando a un hombre llamado Bogard y nuestro héroe no tiene ningún objetivo, así que decide acompañarla en su viaje. ¡No sabe que sus acciones lo han arrastrado a las poderosas y crueles corrientes del destino!

Secret of Mana

Hace mucho tiempo gracias al poder de Mana, una civilización había crecido enormemente. Con el tiempo, el Mana se usó para crear el arma definitiva: el Bastión de Mana. Esto enfadó a los dioses, que enviaron a sus bestias a destruir el Bastión. Una violenta guerra entre las bestias y el Bastión sumió al mundo en el caos, y el Mana pareció extinguirse. Pero antes de que todo se perdiese, un héroe que blandía la Espada de Mana destruyó el Bastión. Aunque la civilización había sido destruida, el mundo volvía a estar en paz. Pero el tiempo fluye como un río… y la historia se repite…

Trials of Mana

En las eras en que el mundo aún estaba envuelto en la oscuridad, la Diosa de Mana tomó la Espada de Mana y derrotó a los ocho benevodones, avatares caídos del cataclismo, que habían llevado a todas las regiones al borde de la ruina. Entonces, selló a las bestias caídas dentro de las Piedras de Mana.

Con el tiempo, la oscuridad desapareció y el mundo resurgió.

La Diosa de Mana se transformó en un poderoso árbol y entró en un profundo letargo. Mucho tiempo ha pasado desde entonces…

Sin embargo, las llamas de la guerra han vuelto a prenderse, y algunos buscan liberar a los benevodones de sus prisiones de piedra para intentar obtener su poder. Con él, serían capaces de eclipsar a los mismos dioses y apoderarse del mundo. El telón baja sobre la frágil era de la paz. El poder de Mana desaparece rápidamente de la tierra, y el Árbol de Mana empieza a marchitarse…

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Trials of Mana (Seiken Densetsu 3) – Disponible y traducido en occidente por primera vez.

Función de guardado rápido – Permite a los jugadores guardar sus partidas en cualquier momento, en vez de solo en puntos de guardado como en la versión original.

Reproductor de música – Te permite escuchar los temas clásicos de cada juego.

Final Fantasy Adventure/Mystic Quest y Secret of Mana están disponibles en inglés, francés y alemán.

Trials of Mana está disponible en inglés, francés, alemán y español.

Modo multijugador disponible en Secret of Mana (1-3 jugadores) y Trials of Mana (1-2 jugadores).

Título: Collection of Mana

Editor y desarrollador: Square Enix. Ltd.

Plataforma: Switch

Género: RPG

Fecha lanzamiento: 27 de agosto de 2019

Idioma: manual en castellano

PEGI: +16

Website: https://collectionofmana.square-enix-games.com/es

PVPr: 39,99 €

Collection of Mana ya se encuentra disponible en formato físico al para Nintendo Switch™. Más información: www.collectionofmanagame.com.