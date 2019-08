¿Te llega el olor a barbacoa? Spyro Reignited Trilogy para Nintendo Switch y PC (Steam). El dragón púrpura querido por todos, llega a nuevas plataformas completamente remasterizado.

Hace un año el dragón Spyro hacía su triunfal regreso con Spyro Reignited Trilogy y, este año y a partir del 3 de septiembre, hará lo propio en las plataformas Nintendo Switch™ y PC, a través de Steam, por primera vez. Actualmente disponible en PlayStation® 4, PlayStation® 4 Pro y la familia de dispositivos Xbox One de Microsoft, incluyendo Xbox One X, Spyro Reignited Trilogy permitirá a los fans de Spyro disfrutar de los tres títulos originales Spyro™ como siempre habían querido y en cualquier lugar, gracias a la consola de Nintendo, o con increíbles gráficos, en su versión para PC. La trilogía, que incluye los títulos Spyro ™ the Dragon, Spyro ™ 2: Ripto’s Rage! y Spyro ™: Year of the Dragon, se podrá reservar a partir de hoy en puntos de venta habituales.

Con un debut oficial en Nintendo Switch durante el evento Nintendo Direct de este año en el E3, Spyro Reignited Trilogy supondrá el debut de los tres títulos Spyro originales en la consola de Nintendo. La trilogía será la primera aparición de Spyro en la plataforma de Nintendo desde el lanzamiento de Skylanders® Imaginators en 2016, convirtiéndose así en el primer título de Spyro para Nintendo en 11 años. Con Nintendo Switch, los jugadores podrán saltar, planear, cargar y prender fuego a sus enemigos, mientras se enfrentan a los desafíos y aventuras de esta remasterización, tanto en el modo portátil, como desde la comodidad de sus hogares en el modo TV.

Spyro desplegará también sus alas en PC a través de Steam, cuando Activision Publishing, Inc., una compañía subsidiaria propiedad de Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ: ATVI), anuncie la disponibilidad de esta colección de juegos en increíble 4K y con una resolución que dejará, tanto a los fans de siempre como a los nuevos seguidores, sorprendidos.

Totalmente rediseñado desde cero, Spyro Reignited Trilogy presenta el emocionante y entrañable juego que sus seguidores ya disfrutaron hace años, con más de 100 niveles, secuencias de recompensas mejoradas, un increíble y nuevo diseño de los alocados dragones, incluyendo entre muchos otros, a la libélula Sparx, Hunter, Sheila, Agent 9 y Sgt. Byrd. La trilogía también incluye ambientes mejorados, una banda sonora remasterizada, controles actualizados, iluminación completamente nueva y una cinematografía recreada, que aporta un toque de dinamismo adicional a esta querida aventura. Uno de los desarrolladores líderes de la industria, Toys For Bob, llevará Spyro Reignited Trilogy a Nintendo Switch, mientras que la versión para PC contará con el desarrollo por parte del equipo de Iron Galaxy.

“Spyro Reignited Trilogy es una carta de amor para sus fans. Llevar esta experiencia nostálgica a Nintendo Switch y Steam significa que no importa la plataforma de juego que elijan, los usuarios tendrán la oportunidad de disfrutar como quieran, de este increíblemente divertido e icónico título,» ha indicado Michelle Fonseca, vicepresidenta de gestión de producto y marketing en Activision. «Nuestro objetivo es transportar a los jugadores a los preciados recuerdos que tienen de los años 90, a la vez que invitamos a nuevos usuarios a sumergirse en el mundo de Spyro, sea cual sea la plataforma que prefieran».

Spyro Reignited Trilogy demuestra la evolución de la remasterización de un juego épico, mejorando la increíble experiencia de los títulos originales. Los personajes y sus personalidades se han desarrollado de forma creativa con un toque adicional, que hará que los fans disfruten como nunca de las llamaradas de Spyro y su equipo. Los jugadores disfrutarán de una trilogía repleta de una gran cantidad de asombrosos detalles, una mecánica de juego renovada y moderna, y de un suave manejo de la cámara. Para obtener más información, visita www.SpyroTheDragon.com y sigue @SpyroTheDragon en Twitter y @Spyro en Facebook e Instagram. Además, puedes suscribirte a su canal YouTube.com/SpyroTheDragon.