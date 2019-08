Rosalía estará presente en Just Dance 2020 con la canción “Con altura”

¡Reúna a sus amigos y familiares y Just Dance como si nadie lo estuviera viendo con Just Dance 2020! La franquicia n. ° 1 de videojuegos musicales de todos los tiempos *, con más de 67 millones de unidades vendidas, vuelve este otoño.

¡Just Dance, el más nuevo y más reciente, celebra 10 años de reunir a las personas con 40 nuevas pistas calientes, universos más impresionantes y sorpresas exclusivas para que los jugadores descubran!.

Los Justdancers están de enhorabuena, ya que acaban de comunicar que Rosalía estará presente en Just Dance 2020 con la canción “Con altura” que tiene en colaboración con J. Balvin Ft. El Guincho.

Os dejamos una preview del tema dentro de Just Dance.

Además, no dejéis de echar un vistazo al tráiler donde comparten parte de la lista de canciones que incluirá la próxima edición del juego, entre las que destacan temas como Taki Taki de DJ Snake Ft. Selena Gomez, Ozuna y Cardi B, Baby Shark de Pinkfong, la canción que triunfa entre los más pequeños, o The Time (Dirty Bit) de The Black Eyed Peas. Dentro vídeo!

JUST DANCE 2020

¡Reúne a tu familia y amigos y baila sin parar con Just Dance 2020! La franquicia de juegos de música y baile número 1 de todos los tiempos* estará de vuelta este otoño. El nuevo Just Dance celebra 10 años reuniendo a la gente con 40 nuevos éxitos, que incluyen además:

I Like It – Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

Skibidi – Little Big

Kill This Love – BLACKPINK

God Is A Woman – Ariana Grande

Con Calma – Daddy Yankee Ft. Snow

Sushi – Merk & Kremont

Rain Over Me – Pitbull Ft. Marc Anthony

High Hopes – Panic! At The Disco

Policeman – Eva Simons Ft. Konshens

Bad Boy – Riton & Kah-Lo

Vodovorot – XS Project

Bangarang – Skrillex ft. Sirah

, y muchos otros que están por anunciar.

Disfruta de contenidos anteriores y nuevos a lo largo de todo el año con un enorme catálogo de más de 500 canciones gracias a Just Dance Unlimited, el servicio de suscripción de streamings bajo demanda (Nintendo Switch, Xbox One, PS4 y Google Stadia).

Además del modo Sweat, que te permite llevar un registro de las calorías que has quemado, puedes formar equipo con tus amigos para divertirte aún más con el modo Cooperativo, que regresa a Just Dance 2020 (Nintendo Switch, Xbox One, PS4 y Google Stadia).

Únete a una comunidad de más de 120 millones de jugadores en todo el mundo y prepárate para incendiar la pista de baile.

Este año Just Dance 2020 celebrará una década reuniendo a la gente con nuevos y emocionantes contenidos, entre los que destacan 40 nuevas canciones, la vuelta al modo cooperativo y muchas de las características clásicas que ofrece la franquicia, como el modo Sweat, el modo Kids y Just Dance Unlimited, el servicio de streaming de baile bajo demanda. Encontraréis más información en la web del título!

Just Dance 2020 el videojuego estará a la venta el el 5 de noviembre .Seguro que será uno de los juegos más vendidos estas navidades