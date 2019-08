Análisis del videojuego Age of Wonders: Planetfall

Análisis del videojuego Age of Wonders: Planetfall Gráficos Sonido Jugabilidad Historia Duración Un 4X muy divertido y con la calidad de Triumph Studios. Pero habrá que dedicarle horas para sacarle todo el partido. Votación del usuario: ¡Vota el primero!

Hoy os traemos el Análisis del videojuego Age of Wonders: Planetfall. Construye, Descubre y Conquista enormes imperios Wonders: Planetfall

El videojuego ya disponible para PS4, Xbox One y PC. Un genial juego de estrategia por turnos tipo 4X –controlar un imperio y explorar, expandir, explotar y exterminar- que ha sido comparado en muchas ocasiones con un punto intermedio entre las series Civilization y X-COM.

Paradox Interactive y Triumph Studios lanzan hoy Age of Wonders: Planetfall, nueva entrega del juego de estrategia y ciencia ficción y sucesor de la conocida saga de Triumph Studios. El título ya está disponible para PC, PlayStation®4, y Xbox One con un precio de venta recomendado de 49,99 €. La odisea multijugador y para un solo usuarios ofrece combates tácticos y un exhaustivo apartado de construcción del imperio dentro de la ruinas caídas del imperio galáctico caído.

Planetfall lleva la historia a una «cósmica edad oscura de un imperio galáctico caído» y nos permite crear un nuevo futuro en este universo de ciencia ficción con seis razas diferentes, explorando planetas, ruinas, sumando supervivientes y, por supuesto, enfrentándonos a peligrosos enemigos

El terreno se divide en bloques o sectores que deben ser anexionados, y cada ciudad se puede especializar en una de las tareas esenciales de la civilización –conocimiento, energía, producción o alimentos-. Controlar estos territorios es clave para nuestro crecimiento.

El combate: su punto fuerte.En muchos momentos no habrá más remedio que pasar a la acción, y aquí es donde Planetfall brilla como un gran juego.

Los gráficos cumple con lo esperado en el género, y la verdad es que la diversidad de entornos permite mundos coloridos y con diseños extraños, llamativos. La interfaz es sencilla y usable. El sonido cumple muy bien con la ambientacion

Al final Planetfall es un muy buen juego de estrategia 4X donde el combate y la estrategia es lo que más destaca, algo que beneficia a su modo multijugador.

Por otra parte tiene la ventaja de llegar a consolas, donde las alternativas del género siempre son menores que en PC.

La única pega es que tiene una curva de aprendizaje alta para novatos. No solo con el tutorial hay que dedicarle horas a aprender a jugar y usar ls unidades. Pero al final tiene su recompensa, ya que es un juego muy divertido.

Con respecto al idioma los textos en español y voces en inglés.

Su duración nos da como mínimo 50 o 60 horas de juego.

Al final, con la ciencia ficción como telón de fondo, Age of Wonders: Planetfall es un gran videojuego de estrategia por turnos que combina con acierto la gestión de imperios con los combates por turnos al estilo XCOM. Si te gusta este tipo de juegos es una opción muy recomendable.

Puedes ver a las facciones de la Vanguardia y las Amazonas en su lucha por hacerse con el control del planeta en el tráiler de lanzamiento de Planetfall:

“Resulta increíble lanzar Planetfall como nuestro primer proyecto junto con el equipo de Triumph. La serie Age of Wonders es reconocida dentro de la comunidad de estrategia por turnos, por su amplia variedad de herramientas o la posibilidad de que el jugar opte por causar estragos o negociar la paz. Deseamos poder observar qué tiempos de imperios han creado nuestros jugadores” , ha afirmado Ebba Ljungerud, CEO de Paradox Interactive.

“La nueva localización de ciencia de ficción de Planetfall presentó infinidad de oportunidades para que nuestro equipo creara nuevas tecnologías, características de juego y elementos tradicionales que cambian según evoluciona la saga” ha afirmado Lennart Sas, CEO y Director de Arte de Triumph Studios. “Esta es una nueva generación de Age of Wonders.”

Emerge de la época oscura cósmica de un imperio galáctico destruido y forja un nuevo futuro. Construye un imperio con una de las seis exclusivas facciones, que van desde la milicia de Vanguardia hasta las Amazonas a lomos de dinosaurios y los zombis ciborg de la Asamblea. Avanza por las misiones de cada facción utilizando tu ingenio, la fuerza militar y la diplomacia, explorando ruinas planetarias y encontrando a otros supervivientes, a medida que vas desvelando la historia de una civilización hecha pedazos.

Combate, construye, negocia y avanza tecnológicamente hacia la utopía, a través de una completa campaña para un jugador ambientada en mapas aleatorios, o compite con tus amigos en el modo multijugador.

Age of Wonders: Planetfall ya está disponible para PlayStation®4, la familia de dispositivos Xbox One incluyendo Xbox One X y en formato PC.

Paradox Interactive y Koch Media ha publicado la edición física de Age of Wonders: Planetfall. El juego de estrategia y ciencia ficción y sucesor de la conocida saga de Triumph Studios se lanzará en el sistema de entretenimiento PlayStation®4, en la familia de dispositivos Xbox One incluyendo Xbox One X así como en formato PC

En Age of Wonders: Planetfall, los jugadores explorarán los vestigios de la Unión Estelar, que otrora fuera un vasto imperio que conectara miles de mundos, pero su gente ha sido aislada y abandonada tras el Colapso. Cienos de años después, la separación ha convertido a los hermanos en facciones divergentes, para reconstruir el mundo como mejor les parezca.

El juego Age of Wonders: Planetfall.

Construye tu imperio eligiendo entre seis facciones distintas, como los militaristas Vanguard, las Amazons con sus monturas prehistóricas, o los cíborg-zombis que componen el Assembly. Completa las misiones de cada facción valiéndote de tu ingenio, tu poderío militar y tus dotes diplomáticas. Desentraña la historia de una civilización devastada mientras exploras ruinas planetarias y descubres otras facciones de supervivientes. Lucha, construye, negocia y desarrolla tu tecnología hasta alcanzar la Utopía, ya sea en el modo de campaña para un solo jugador, en mapas aleatorios, o jugando contra amigos en el modo multijugador.

Características principales y mejoras técnicas

Combate táctico por turnos de ciencia ficción: Perfecciona tu estrategia de combate en intensas batallas por turnos junto a varias facciones, unidades personalizables y escenarios destructibles.

Perfecciona tu estrategia de combate en intensas batallas por turnos junto a varias facciones, unidades personalizables y escenarios destructibles. Descubre un rico mundo de ciencia ficción : ¿Qué secretos se te revelarán cuando descubras la historia del imperio galáctico caído? Descubre el destino de la Star Union explorando impresionantes escenarios, salvajes páramos y ciudades masificadas. Enfréntate a facciones rivales y descubre tecnologías ocultas, ya olvidadas, en lugares abandonados.

: ¿Qué secretos se te revelarán cuando descubras la historia del imperio galáctico caído? Descubre el destino de la Star Union explorando impresionantes escenarios, salvajes páramos y ciudades masificadas. Enfréntate a facciones rivales y descubre tecnologías ocultas, ya olvidadas, en lugares abandonados. Construye tu imperio planetario : maneja el futuro de tu colonia con una mezcla de avances tecnológicos y evolución social. ¿Crearas un paraíso medioambiental o una orden militar perfecta?

: maneja el futuro de tu colonia con una mezcla de avances tecnológicos y evolución social. ¿Crearas un paraíso medioambiental o una orden militar perfecta? Diferentes caminos hacia la victoria : Consigue tus objetivos mediante la conquista, la diplomacia o tecnología del juicio final.

: Consigue tus objetivos mediante la conquista, la diplomacia o tecnología del juicio final. Multitud de modos de juego: Una completa campaña de un solo jugador a través de un mapa generado aleatoriamente que permite una jugabilidad sin límites. Prueba nuevos estilos en el modo escaramuza y juega multijugador a tu manera – online, 2 jugadores en un ordenador y asincrónico.

Campaña de reserva

La edición estándar contará con un precio de venta recomendado de 49,99 €. Las reservas anticipadas ya están disponibles, en las cadenas de tiendas adscritas a la promoción, con un majestuoso elenco de bonificaciones y ofertas especiales, entre las que se incluyen packs de cambios cosméticos y un exclusivo planeta lleno de alienígenas.

Incentivos de la campaña reserva anticipada (para todas las ediciones):

Pack de cambios cosméticos Paragon Noble – ¿lleva la moda y el estilo hasta la última frontera!

Age of Wonders: Planetfall para PS4 / Xbox One / PC

Desarrollador: Paradox Interactive / Triumph Studios

Género: estrategia

Idioma: Textos en inglés

Lanzamiento: 6 de agosto de 2019

Pegi: +16

PVPr: 49,99 €

Web oficial: www.aow-planetfall.com