Nuevo tráiler descriptivo de The Surge 2 en la Gamescom 2019

Nuevo tráiler descriptivo de The Surge 2 en la Gamescom 2019.

¡Prepárate para el lanzamiento con el tráiler descriptivo estrenado en Gamescom!

The Surge 2 irrumpirá en PlayStation 4, Xbox One y en formato PC en poco más de un mes, el próximo 24 de septiembre. Para celebrar el inicio de la feria Gamescom y que el juego ha entrado en fase de producción, Deck13 y Focus Home Interactive se complacen en presentar el tráiler descriptivo de The Surge 2 que detalla las nuevas mecánicas del juego y repasa otras que muestran desde lo esencial hasta cómo aprovechar las partes que necesites de tus enemigos.

Puedes verlo en el siguiente vídeo

Tras años de desarrollo, Deck13 asegura que The Surge 2 ofrecerá una experiencia de juego que todos podrán disfrutar. Regresan los trepidantes combates tácticos, con una ejecución gratificante y elecciones significativas para cada encuentro en base al equipamiento deseas reunir, equipar o actualizar. Muchos sistemas están diseñados desde cero para adecuarse a la forma de juego de cada usuario, ya sea con meticulosos ataques a distancia o con ataques sin cuartel. Tanto si quieren utilizar indicadores de bloqueo direccional o si prefieren confiar en sus propias habilidades optimizadas para derrotar a los enemigos, The Surge 2 ofrecerá una experiencia de juego impresionante.

Los usuarios que reserven con antelación el juego en las cadenas de tiendas adscritas a las promociones recibirán el Pack de Equipamiento URBN en forma de contenido descargable gratuito.

Jericho city está esperando ¿podrás superarlo en The Surge 2?