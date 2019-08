Nintendo muestra los juegos para todo tipo de jugadores en la gamescom 2019. Los juegos de Nintendo Switch anunciados para 2019 serán mostrados en profundidad en una serie de gameplays desde hoy hasta el jueves en Nintendo Presents

La feria de videojuegos Gamescom de Colonia, Alemania abres sus puertas hoy para que los fans de todo el mundo puedan profundizar a través de Nintendo Presents en los juegos ya anunciados para Nintendo Switch que se van a lanzar durante lo que resta de 2019. Mientras tanto, los visitantes podrán probar en el stand más de 20 títulos que verán próximamente la luz, algunos de ellos jugables por primera vez en Nintendo Switch.

No quitéis ojo del sitio web de Nintendo of Europe para la gamescom 2019 del 20 al 22 de agosto. durante la semana en que se celebra para no perderos ningún vídeo. Los expertos de Nintendo Europa mostrarán nuevo contenido de un amplio abanico de juegos que se lanzarán antes de finalizar el año 2019 atendiendo a todo tipo de jugadores. La lista completa de títulos que se ensenñarán en Nintendo Presents es:

Martes 20 de agosto:

Antes de que estos vídeos de se publiquen, el director de Pokémon Espada y Pokémon Escudo, Shigeru Ohmori de GAME FREAK, compartirá con los fans un pequeño vídeo en el que podremos echar un nuevo vistazo a la región de Galar.

Los fans podrán ver un mensaje de Shighero Ohmori de GAME FREAK –Pokémon Espada y Pokémon Escudo (gamescom 2019) en YouTube.

Estad atentos al sitio web de Nintendo of Europe para la gamescom 2019 y a la cuenta de Twitter de Nintendo para ver los vídeos que se vayan emitiendo durante la semana.

Los fans más competitivos podrán ver en el canal de YouTube de Nintendo España el martes 22 de agosto a las 17:00 (CEST) el Nintendo Live: Super Smash Bros. Ultimate – gamescom 2019 Invitational. Ocho de los mejores Jugadores de Europa competirán por un premio especial: los ganadores de la votación online Leon, Marc. Light y skipper, se enfrentarán a Lancelot, Yetey, Iberyes y Sirion, que fueron seleccionados por los propios jugadores. De entre estos ocho jugadores, cuatro viajarán a Japón para disputar el Super Smash Bros. Ultimate World Challenge Cup que se celebrará en el Nintendo Live Event de Kyoto el 14 de octubre. Allí competirán como el equipo europeo que se medirá a los equipos formados en Japón y Norte América, así como un equipo un equipo internacional integrado por grandes jugadores.

Aquellos que visiten el stand de Nintendo en el Pabellón 9 podrán disfrutar de una gran variedad de juegos que llegarán a Nintendo Switch, incluyendo:

Luigi’s Mansion 3

Además, muchos títulos indie estarán disponibles para jugar por primera vez en gamescom, incluyendo algunos de los mostrados ayer en el Indie World presentation entre los que se incluyen:

WHAT THE GOLF? (Triband)

The Touryst (Shin’en Multimedia)

Skellboy (Fabraz)

Trine 4: The Nightmare Prince (Frozenbyte)

Youropa (frecle)

Nintendo también reveló nueva información sobre el próximo contenido de MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order. Los jugadores se calzarán las botas de los superhéroes conocidos como Punisher, Blade, Caballero Luna y Morbius. Además, también se unirán los Marvel Knights a la alianza. Todos estos personajes jugables forman parte del DLC Pack 1 incluido en el MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order Pase de Expansión, que estará disponible a partir del 30 de septiembre y que también incluye un nuevo modo de juego. En Modo Guantelete, hasta 4 jugadores* se enfrentan en una intensa serie de desafíos cooperativos para obtener recompensas. Los jugadores también podrán ponerse a prueba en el Modo Resistencia y ver en qué lugar de la clasificación online se encuentran. Además, se agregarán atuendos alternativos para todos los personajes jugables a través de una serie de actualizaciones gratuitas, que comenzarán a partir del 30 de agosto con los nuevos trajes de Spider-Man, Hulk, y Capitana Marvel. Como ya se anunció previamente en la Comi8c Con de San Diego en julio, esta actualización gratuita incluirá a Cíclope y coloso como nuevos personajes jugables.

Resumen de la activida de Nintendo durante la gamescom activities:

Fecha Actividad Dónde verlo Martes 20 de agosto Nintendo Presents: Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos: Tokyo 2020 http://www.nintendo.es/gamescom Nintendo Presents: ASTRAL CHAIN con el director Takahisa Taura http://www.nintendo.es/gamescom Miércoles 21 de agosto Nintendo Presents: DRAGON QUEST XI S: Ecos de un pasado perdido – Edición Definitiva con el ceador de DRAGON QUEST, Yuji Horii, y el productor, Hokuto Okamoto http://www.nintendo.es/gamescom Nintendo Presents: Luigi’s Mansion 3 http://www.nintendo.es/gamescom Nintendo Presents: The Legend of Zelda: Link’s Awakening http://www.nintendo.es/gamescom Jueves 22 de agosto Nintendo Presents: The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition http://www.nintendo.es/gamescom Jueves 22 de agosto – 17:00 CEST Nintendo Live: Super Smash Bros. Ultimate – gamescom 2019 Invitational Canal de YouTube de Nintendo España Viernes 23 de agosto – 17:00 CEST Super Smash Bros. Ultimate European Team Cup clasificatorio alemán(retransmitido solo en alemán) Canal de YouTube de Nintendo Alemania Sábado 24 de agosto – 17:00 CEST Splatoon 2 European Championship clasificatorio alemán (retransmitido solo en alemán) Canal de YouTube de Nintendo Alemania

