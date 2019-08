El baloncesto femenino debutará en NBA 2K20 con la WNBA. Las españolas Amaya Valdemoro y Maite Cazorla han prestado sus movimientos al nuevo título de baloncesto, y serán las embajadoras en España de NBA 2K20.

Madrid – 2K ha anunciado hoy que los 12 equipos de la WNBA y más de 140 jugadoras harán su debut en NBA® 2K20, el próximo título de la saga de simulación NBA más vendida y mejor valorada de los últimos 18 años*. Disponibles en los modos Jugar Ahora y Temporada, los aficionados de la franquicia podrán jugar por primera vez con sus jugadoras favoritas de la WNBA, y disfrutar de su apariencia, sus movimientos y sus diferentes estilos dentro del juego, todo ello construido desde cero en base a la liga femenina.

NBA 2K20 contará con dos jugadoras españolas excepcionales: la leyenda del baloncesto Amaya Valdemoro, tres veces campeona de la WNBA, y la base debutante de Atlanta Dream Maite Cazorla. Tanto Amaya como Maite acompañaron al equipo de desarrollo de Visual Concepts para participar en la captura de movimientos de NBA 2K20, prestando sus tiros, bandejas, driblings, celebraciones y mucho más a la recreación del baloncesto femenino que veremos en la nueva entrega de la saga de deporte. Además, como jugadora actual de la WNBA, Maite ha sido escaneada en NBA 2K20 y estará recreada a la perfección en el juego como parte de su equipo, Atlanta Dream.

2K España también ha anunciado que Amaya y Maite serán las embajadoras en España de NBA 2K20, uniéndose a la lista de excepcionales atletas que han representado a la marca, como Marc y Pau Gasol, Luka Doncic, Ricky Rubio, Willy y Juancho Hernangómez y muchos otros.

Amaya Valdemoro es una leyenda del baloncesto español. Una estrella deportiva con un palmarés interminable de títulos colectivos y premios individuales: 3 anillos de la WNBA, 1 Euroliga, 8 ligas, 9 copas, 3 Mundiales de Clubes, medalla de oro en el Europeo de Francia de 2013, MVP Europeo 2007 y muchos otros galardones.

Maite Cazorla es una de las jugadoras más prometedoras del momento, tras convertirse en la primera española en disputar la Final Four de la liga universitaria (NCAA), como parte de las Oregon Ducks. Actualmente se encuentra disputando su primera temporada en la WNBA, con Atlanta Dream.

“Es una gran noticia que la WNBA tenga representación en un juego como NBA 2K20”, comenta Amaya Valdemoro. “La WNBA tiene unas características únicas, un ritmo propio y, por supuesto, a sus propias estrellas. Ver el cariño y el trabajo duro de todo el equipo de desarrollo para recrearlo con la mayor fidelidad posible es un paso adelante muy importante. Estoy muy contenta de poder formar parte de todo ese trabajo y de poder impulsar el baloncesto femenino de nuevas formas”.

“Desde pequeña siempre he tenido el baloncesto muy presente en mi vida”, dice Maite Cazorla. “Lo he disfrutado con mis hermanos y lo he convertido en mi profesión, una profesión que adoro. Ha sido increíble participar en la captura de movimientos y ver el cariño y la profesionalidad con que el equipo de desarrollo trabaja y vive el baloncesto”.

“Durante años, los aficionados han pedido poder jugar con sus estrellas favoritas de la WNBA”, dice Jeff Thomas, SVP de Desarrollo de Visual Concepts. “Hemos estado trabajando con la WNBA y sus mejores jugadoras para modificar nuestro motor de simulación para recrear la WNBA. Estamos emocionados de poder ofrecer esta nueva experiencia en NBA 2K20 porque sabemos cuán importante es la WNBA en el mundo del baloncesto”

Todos los modos de juego que incluyen a la WNBA estarán disponibles en NBA 2K20 de lanzamiento, el próximo 6 de septiembre de 2019.

Desarrollado por Visual Concepts, NBA 2K20 tiene una calificación PEGI +3. Para más información sobre NBA 2K20, visita el siguiente enlace: https://nba.2k.com/2k20/.