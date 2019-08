SEGA presenta su catálogo de productos presentes en la gamescom 2019. Catálogo de títulos para la gamescom 2019 de SEGA con una nueva producción no anunciada.

SEGA ha desvelado su catálogo de productos para la feria gamescom 2019, donde los visitantes tendrán la oportunidad de echar un vistazo a una nueva superproducción que todavía no ha sido desvelada al público, el esperadoCatherine: Full Body, Two Point Hospital para consolas y la SEGA Mega Drive Mini de inspiración retro. Todo estará disponible en el estand de Koch Media ubicado en el Pabellón 9.1, C015.

SEGA/ATLUS mostrará la cautivadora remasterización completa de Catherine: Full Body , el clásico juego RPG/Puzle de culto, que se lanzarás el 3 de septiembre de 2019. Los jugadores tendrán la oportunidad de probar la demo que contiene secuencias cinemáticas que proporcionan un contexto a la compleja y sutil narrativa del juego. Además, habrá disponible un segmento jugable desde el principio del título que muestra varias características del estilo de juego, tales como la variedad de puzles, las interacciones y el desarrollo de los personajes y mucho más.

Compartirá protagonismo con Two Point Hospital, un título aclamado por la crítica, desarrollado por Two Point Studios para PS4, Xbox One y Switch. Se trata del definitivo simulador de gestión donde tomas el papel de un administrador de un hospital que debe gestionar, curar y mejorar en un entorno sanitario atípico y en constante cambio. Los visitantes al estand serán los primeros del mundo en experimentar Two Point Hospital en consolas pudiendo completar el primer capítulo del juego.

¿Estás listo para una explosión del pasado? La esperada SEGA Mega Drive Mini que llegará a las tiendas el 4 de octubre de 2019 a Europa, estará disponible para todos los visitantes del estand y los 42 juegos se podrán jugar utilizando un mando de control gigante completamente funcional de SEGA Mega Drive. La nostálgica consola incluye alguno de los juegos más populares lanzados por SEGA, entre los que se incluye el querido Sonic The Hedgehog y la icónica serie Streets of Rage. Otros gloriosos título incluidos en la SEGA Mega Drive Mini son Darius, Road Rash II, Virtua Fighter 2, Ghouls and Ghosts, Strider, Kid Chameleon, y muchos más.