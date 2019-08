Nuevo tráiler cargado de nostalgia de la SEGA Mega Drive Mini.

¡Revive una generación con la SEGA Mega Drive Mini!

Echa un vistazo a algunos de los 42 juegos incluidos

SEGA Europe ha distribuido hoy un nuevo tráiler ilustrativo del próximo estreno de la consola Mega Drive Mini que se lanzará en Europa el 4 de octubre de 2019 .

Puedes ver el tráiler en:

SEGA Mega Drive Mini en números

· 42 juegos, tratados por M2, uno de los principales desarrolladores especializados en la portabilidad y emulación de videojuegos clásicos, por tan solo 79,99€.

· Lo mejor de lo mejor de SEGA y nuestros socios Konami, Capcom, EA, Disney, Interplay y The Tetris Company.

· · Por primera vez en cualquier consola en miniatura, los jugadores podrán disfrutar de juegos comoDarius, Earthworm Jim, Alisia Dragoon, Monster World IV, Probotector, Castlevania: The New Generation, Mega Man®: The Wily Wars, y muchos más.

· Una réplica exacta con el 55% del tamaño del Modelo original 1 de la consola.