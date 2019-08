LG presenta la guía definitiva para aprovechar al máximo tu smartphone en los festivales de este verano. La autonomía, la comodidad y la cámara son tres aspectos clave de la nueva gama de smartphones LG para disfrutar de las mejores bandas y artistas este verano.

Ha llegado el verano y con él los festivales, uno de los mejores planes para pasar el verano. Sobrevivir a ellos no es tarea fácil, da igual que tus amigos hayan desaparecido, que no encuentres tu tienda de campaña o no te acuerdes en qué escenario toca tu artista favorito. Porque LG tiene la solución para salir victorioso de tu festival favorito gracias en gran parte a su gama de smartphones a prueba de festivales.

Lo principal: mantener tu batería al máximo

Hacer colas interminables para cargar la batería de tu teléfono móvil no es una opción y LG lo sabe. Con el LG G8 Smart Green conseguirás sacar el máximo partido a tu smartphone gracias a su gran autonomía (3,550mAh). ¿No encuentras el escenario en el que toca ese grupo alternativo que tanto te encanta? Saca tu LG G8 Smart Green, busca entre esas apps y encuentra el camino más rápido para no perderte ni un solo tema.

La resistencia y la comodidad es clave

Todos sabemos que los festivales son una carrera de fondo y tu smartphone debe acompañarte en todo momento. Necesitas un teléfono a prueba de empujones y salpicones, por lo que el diseño y la resistencia del móvil son muy importantes a la hora de elegir tu smartphone si eres un auténtico amante de los festivales. LG Q60 Dual Cam es elegante, con bordes finos, y muy fácil de sostener y usar con una sola mano.

Además, tanto el LG G8S como el LG V50ThinQ 5G cuenta con una certificación IP68 y ha superado los tests de resistencia militar (caídas, altas temperaturas, etc.) más exigentes que realiza el Ejército de Estados Unidos, habiendo superado 14 pruebas con éxito. Con este smartphone de gama alta no hay concierto que se te resista.

Inmortaliza tus mejores momentos

En un festival lo más importante es la música, no hay que dejar llevarse por los postureos. Pero siempre está bien tener algún recuerdo con tus amigos de esos momentos inolvidables y los grupos de música que más te gustan. Para ello debes tener un smartphone que te permita captar esos instantes tan especiales. Exprime cada uno de ellos con las cinco cámaras con Inteligencia Artificial del nuevo LG V50ThinQ, su triple cámara trasera y su doble cámara principal te permitirán sacar fotos con cinco ángulos diferentes en función de lo que necesites y con su Inteligencia Artificial podrás sacar la foto perfecta sin ser un experto en fotografía, porque el móvil lo hace por ti. ¿Están tocando tu canción favorita? No lo dudes ni un segundo, saca tu móvil y ponte a grabar, con el LG V50 tendrás la mejor resolución en 4K y si estás un poco lejos del escenario no te preocupes, puedes controlar la profundidad con la función grabación de cine Point Zoom con HDR 10.

Tras inmortalizar estos momentos, enséñaselos a tus amigos en la pantalla del smartphone LG con la mejor calidad de imagen y vuelve a disfrutar de las canciones gracias a un sonido excepcional.

Memoria y almacenamiento para no perderte nada

No te olvides de ir bien preparado y descargar todas las apps que puedas necesitar, sobre todo la aplicación oficial del festival. Tienes que enterarte de todo, de los cambios de última hora y de todas las sorpresas que han preparado para ti este año. Para descargarte todas esas apps necesitarías tener un móvil con mucha memoria y LG G8 Smart Green es el ideal para ello. Con una memoria interna de 128GB no te pierdas ninguna novedad ni te quedes sin espacio para captar instantes únicos.

Estos son algunas de las claves que LG recomienda para que puedas disfrutar de cualquier festival de música con tu smartphone LG para que le saques el máximo partido a esos días tan mágicos sin ningún problema. ¡Feliz verano festivalero!