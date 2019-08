Llega una nueva oleada de Rebajas de Verano a PlayStation Store. Los fans de PlayStation podrán seguir ampliando su catálogo de PS4 con grandes títulos a precios reducidos hasta el próximo 21 de agosto.

• Destacan juegos como: Metro Exodus, Tom Clancy’s The Division 2, F1 2019 Anniversary Edition, FIFA 19 o The Crew 2 Standard Edition, entre otros.

• Las ofertas, en muchos casos de hasta un 60% de descuento, incluyen también títulos de PS VR, complementos, películas y más.

Madrid. Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) anuncia la llegada de una nueva oleada de descuentos a PlayStation®Store en sus Rebajas de Verano. De esta forma, los jugadores podrán seguir beneficiándose de grandes ofertas en títulos para PlayStation4 (PS4), incluyendo juegos compatibles con PlayStation VR, además de complementos, películas y otros artículos disponibles.

La promoción estará vigente hasta el próximo 21 de agosto a través de PlayStation Store y gracias a ella el jugador podrá hacerse con juegos como: Metro Exodus, que antes costaba 69,99€, ahora a un precio de 34,99€; Tom Clancy’s The Division® 2 – Standard Edition que de 69,99€ pasa a costar 34,99€; Borderlands: The Handsome Collection que con un 92% de descuento pasa de 59,99€ a 4,99€; Call of Duty®: Black Ops 4 – Edición Apocalipsis Z disponible a 34,99€ en lugar de 69,99€; o Mortal Kombat 11 disponible a 49,99€ en lugar de 69,99€.

Pero estos no son los únicos grandes títulos que reciben un descuento durante estas Rebajas de Verano: F1® 2019 Anniversary Edition pasa de 69,99€ a poder adquirirse a 48,99€; Assassin’s Creed® Odyssey está rebajado a mitad de precio, (de 69,99€ a 34,99€); y The Crew® 2 Standard Edition, podrá comprarse por solo 17,99€, más de un 70% de descuento sobre su precio original. También siguen rebajados otros títulos imprescindibles como: FIFA 19 a 19,59€; Far Cry® 5 a 19,99€; o la edición estándar del aclamado Red Dead Redemption 2 que pasa de 69,99€ a 39,99€.

El listado completo de las ofertas está disponible en PlayStatio®Store.

Para más información, consulta el Blog oficial de PlayStation® y las ofertas completas en PlayStation®Store.