Tu Nintendo viajará a una galaxia muy lejana. Star Wars Pinball llegará a Nintendo Switch el 13 de septiembre.

Hoy es un dñia especial el 19 de julio de 1969 el hombre llego a la luna con la Misión espacial del Apolo 11 incluso Google lo celebra con su Doodle. Los astronautas de la Apolo 11 fueron lanzados en la parte más alta de un Saturno V, un enorme cohete de tres secciones, el 16 de julio de 1969 desde el Centro Espacial Kennedy y enviados rápidamente a destino, alcanzando la órbita lunar luego de sólo tres días en el espacio, el 19 de julio de 1969 llegarón a la luna.

Pues no hay mejor día para presentar un jugo de la Guerra de las Galaxias. Star Wars Pinball para Nintendo Switch.

Con una colección de 19 mesas con características exclusivas que llegará a las tiendas y a Nintendo eShop en septiembre.

Ya está en marcha la campaña de reserva anticipada.

Durante la última celebración Star Wars en Chicago, Zen Studios desveló que Star Wars Pinball se lanzará en la Nintendo Switch el 13 de septiembre de 2019 . Zen Studios ha anunciado una cooperación de distribución con Koch Media para llevar Star Wars Pinball a las tiendas por primera vez en formato físico, en exclusiva para Nintendo Switch. Ya está en marcha la campaña de reserva anticipada del juego en las tiendas adscritas a la promoción.

Como el primer juego Star Wars que se lanzará en la plataforma Nintendo Switch, Star Wars Pinball debutará con su completa colección de 19 mesas de pinball digitales que abarcan las tres eras Star Wars y sacarán todo el partido de las funcionalidades únicas de la Nintendo Switch, tales como la vibración HD Rumble y el juego en orientación vertical.

Trailer Star Wars Pinball

La colección Star Wars Pinball para Nintendo Switch ofrecerá modos de juego únicos, solo disponibles en esta plataforma. Los jugadores pueden participar en una lucha galáctica que abarcará a toda la comunidad, que les permitirá contribuir con puntos al lado oscuro o al lado luminoso, en función de sus preferencias. Del mismo modo, un nuevo modo Carrera permitirá a los fans de Star Wars unirse a las filas de los Jedi o los Sith mientras alcanzan el rango de carrera 50. Simplemente al jugar en cualquier mesa se desbloquean bonificaciones del Poder de la Fuerza que se pueden utilizar a través de puntuaciones más altas. Además, el modo Entrenamiento de la Fuerza ayudará a los Padawans del pinball a maximizar su potencial.

Los seguidores de Star Wars de todas las generaciones disfrutarán de las mesas orientadas en adaptar los contenidos de las películas y las series de TV, los personajes icónicos, localizaciones memorables y la temática en general Star Wars:

• Adaptaciones de películas: Episodios IV, V, VI, VII y VIII, además de Rogue One: una historia de Star Wars™ y Solo: una historia de Star Wars™

• Adaptaciones de TV: Star Wars™: El ataque de los clones, Star Wars Rebels™

• Personajes: Han Solo, Darth Vader, Lando Calrissian en la mesa The Calrissian Chronicles table, Boba Fett, los Droides

• Localizaciones: Ahch-To island, Mimban (la batalla de Mimban)

• Temáticas: Jedi vs. Sith (Maestros de la Fuerza), X-wings vs. TIE fighters (Starfighter Assault), ser el chico malo (el poder de la Primera Orden)

Star Wars Pinball llegará a Nintendo Switch el 13 de septiembre de 2019.