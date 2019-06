SEGA y ATLUS anuncian su catálogo de productos y actividades previstas en la feria E3 2019.

SEGA® y ATLUS se preparan para un espectáculo repleto de juegos y actividades para disfrutar durante la edición 2019 de la feria E3. Entre el 11 y el 13 de junio, en el estand 4800 ubicado en el West Hall del Centro de Convenciones de Los Ángeles, los asistentes a la feria podrán ser los primeros en ponerse a los mandos de un impresionante elenco de videojuegos.

Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, jugable por primera vez

¡A la cabeza estará Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos Tokio 2020! Lo último en la querida saga crossover de Mario y Sonic, donde los jugadores podrán vivir juntos las pruebas de los Juegos Olímpicos, exclusivamente en la consola Nintendo Switch™ con muchos personajes favoritos de los fans. Hablando de los favoritos de los fans…

Este año ha sido SEGA quien se ha adelantado a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 lanzando Mario y Sonic en los JJOO de Tokyo 2020 para Nintendo Switch. Además de este juego, SEGA ha propuesto sacar otros tres títulos distintos, para PS4, máquinas recreativas y dispositivos móviles.

Juegos para todos con SEGA Mega Drive Mini

Prueba la consola SEGA Mega Drive Mini en nuestra zona de exposiciones. Toma asiento en nuestro rincón de temática retro y juega a tus títulos favoritos de Mega Drive antes del lanzamiento mundial el 19 de septiembre. ¿Asiento ocupado? ¡Aprovecha y no te pierdas con nuestro mando operativo GIGANTE de SEGA Mega Drive!

Cientos de artículos promocionales y prueba de escalada

Los asistentes a la feria E3 pueden poner a prueba su Resistencia y Fortaleza en nuestro muro de escalada. Tendremos también un buen número de artículos promocionales de títulos como Judgment,Catherine: Full Body y el esperado Persona 5 Royal. Incluso tendremos camisetas SEGA Retro, ¡no querrás perderte la oportunidad de llevarte una casa!

La tentadora experiencia de Catherine: Full Body

¡No te pierdas Catherine: Full Body Experience! Deléitate con la vertiente más madura de la feria mientras disfrutas de las libaciones temáticas de Catherine, te haces fotos cautivadoras en nuestro fotocall, escuchas la seductora música de nuestro DJ en vivo y disfrutas a los mandos en los puestos de juego. ¡También tendremos un lote de ovejas encantador (hasta agotar existencias).

Aunque las reservas para el evento ya están cerradas, habrá una cola de espera en la feria, para que tengas la oportunidad de participar. Para los detalles completos del evento, ubicación, horarios de apertura / cierra visita la página del evento .

Más juegos que se lanzarán este verano y se podrán jugar en la zona de exposición

Juega a Judgment, un emocionante drama criminal de los creadores de la aclamada serie Yakuza que cuenta la historia del detective privado Takayuki Yagami y su búsqueda de redención. Judgment se lanzará justo después del E3, el 25 de junio de 2019.

El siguiente en estrenarse es Catherine: Full Body, un nuevo giro de la galardonada entrega original Catherine, repleta de nuevos giros de la trama, mejorado apartado visual y de estilo de juego, nueva música, realzadas opciones multijugador y mucho más. Aquellos que jueguen a la demo en nuestro estand pueden llevarse una diadema de cuerno de oveja (hasta agotar existencias). Catherine: Full Body se estrena el 3 de septiembre.